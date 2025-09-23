Πάουελ:-Η-fed-αντιμετωπίζει-μία-«απαιτητική-κατάσταση»

Ο Πάουελ συμπλήρωσε ότι θεωρεί τις μετοχές υπερτιμημένες στα τρέχοντα επίπεδα.

«Η Ομοσπονδιακή Τράπεζα των ΗΠΑ αντιμετωπίζει μία «απαιτητική κατάσταση», τόνισε ο επικεφαλής Τζερόμ Πάουελ, επικαλούμενος από τη μία τον κίνδυνο απότομης αύξησης του πληθωρισμού και την αδύναμη ανάπτυξη της απασχόλησης, που έχει εγείρει αμφιβολίες για την κατάσταση της αγοράς εργασίας.

Σε ομιλία στο Εμπορικό Επιμελητήριο της Γκρέιτερ Πρόβιντενς του Ρόουντ Άιλαντ, ο Πάουελ δεν παρείχε ενδείξεις για το πότε θεωρεί ότι η Fed θα πραγματοποιήσει την επόμενη μείωση επιτοκίων, σημειώνοντας ότι υπάρχει κίνδυνος αφενός αύξησης του πληθωρισμού από μία βιαστική κίνηση, και αφετέρου ενδεχομένως αυξηθεί η ανεργία εάν ακολουθήσει αργό ρυθμό.

«Η οικονομία είναι εκπληκτικά ανθεκτική όπως και οι καταναλωτές. Ωστόσο, γνωρίζουμε από την ιστορία ότι όταν η αγορά εργασίας αρχίζει να αποδυναμώνεται μεταβαίνουμε από την έλλειψη προσλήψεων σε απολύσεις, και αυτό δεν έχει υλοποιηθεί, αλλά αυτή είναι η ανησυχία. Τότε ο καταναλωτής τείνει επίσης να μειώνει δαπάνες. Και ενόψει του τέταρτου τριμήνου, αυτό είναι δυνητικά προβληματικό. Νομίζω ότι η αγορά πρέπει να αρχίσει να το θεωρεί αυτό ως μια πολύ πραγματική πιθανότητα», είπε.

Ο Πάουελ συμπλήρωσε ότι θεωρεί τις μετοχές υπερτιμημένες στα τρέχοντα επίπεδα: «Εξετάζουμε τις οικονομικές συνθήκες και αναρωτιόμαστε αν οι πολιτικές τις επηρεάζουν με τον τρόπο που επιδιώκουμε. Αλλά έχετε δίκιο, με βάση πολλά κριτήρια, για παράδειγμα, οι τιμές των μετοχών είναι αρκετά υψηλές».