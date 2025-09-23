ΠΑΣΟΚ: Πρόταση για την αντιμετώπιση του ιδιωτικού χρέους και την προστασία των δανειοληπτών – Θα καταθέσει τροπολογία σε 4 άξονες

Τροπολογία για την αντιμετώπιση του ιδιωτικού χρέους θα καταθέσει το ΠΑΣΟΚ στη Βουλή αύριο, Τετάρτη, στο νομοσχέδιο του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών.

Σύμφωνα με τη σχετική παρουσίαση από την Μιλένα Αποστολάκη, βουλευτή και υπεύθυνη ΚΤΕ Οικονομίας, Τραπεζών, Ιδιωτικού Χρέους, τον Δημήτρη Σπυράκο, γραμματέας Τομέα Ιδιωτικού Χρέους & Προστασίας Καταναλωτών και τον αναπληρωτή γραμματέας Δημήτρη Αναστασόπουλο, η πρόταση για την προστασία των δανειοληπτών θα κινηθεί σε τέσσερις άξονες: Την προστασία δανειοληπτών σε ελβετικό φράγκο, την αναβάθμιση του εξωδικαστικού μηχανισμού, τις υποχρεώσεις των εταιριών διαχείρισης και τη διασφάλιση της διαφάνεια στις τραπεζικές συναλλαγές.

Αναλυτικά, στην σχετική συνέντευξη Τύπου αναφέρθηκε:

«Το ιδιωτικό χρέος είναι δίδυμος αδελφός της ακρίβειας, περιορίζοντας το διαθέσιμο εισόδημα νοικοκυριών και απειλώντας τη βιωσιμότητα επιχειρήσεων.

Με την πρόταση μας δίνεται ανάσα σε νοικοκυριά και επιχειρήσεις που σήμερα ασφυκτιούν από την πίεση της αυθαιρεσίας και της αδιαλλαξίας τραπεζών, funds και servicers.

Οι προτάσεις μας έχουν στραμμένο το βλέμμα στις ανάγκες των πολιτών, όχι των κερδοσκόπων. Δίνουν κοινωνικά δίκαιες και βιώσιμες λύσεις, εκεί που η σημερινή κυβέρνηση έχει αποδεδειγμένα αποτύχει καθώς πέραν των άλλων δεν διαθέτει την πολιτική βούληση.

– Σήμερα 4.000.000 εκατομμύρια ΑΦΜ χρωστούν στην εφορία, 2.300.000 νοικοκυριά και επιχειρήσεις χρωστούν στον ΕΦΚΑ και πάνω από ένα εκατομμύριο δάνεια είναι «κόκκινα».

– Μέχρι τα μέσα του 2025, έχουν ρυθμιστεί μέσω εξωδικαστικού μηχανισμού οφειλές ύψους 13 δισ. ευρώ σε σύνολο 230 δισ. ιδιωτικού χρέους, στην πραγματικότητα πολύ λιγότερες αφού πολλές από τις ρυθμίσεις αυτές έχουν και πάλι κοκκινίσει, με αποτέλεσμα οι πολίτες να απειλούνται με μαζικούς πλειστηριασμούς πρώτης κατοικίας και να αισθάνονται απροστάτευτοι.

– Οι δανειολήπτες σε ελβετικό φράγκο καλούνται να πληρώσουν όχι μόνο υψηλότερους τόκους, αλλά και να επιστρέψουν ένα πολύ μεγαλύτερο κεφάλαιο από αυτό που έλαβαν με αποτέλεσμα να αδυνατούν να εξυπηρετήσουν τα δάνειά τους χωρίς καμία προστασία από την Κυβέρνηση και

– Οι καταχρηστικές πρακτικές και η επιβολή αχρείαστων προμηθειών από τις τράπεζες αποτελεί πλέον κανονικότητα.

Για τον λόγο αυτό το ΠΑΣΟΚ παρουσιάζει ένα μέρος από το ριζικό και ολοκληρωμένο σχέδιο αντιμετώπισης του ιδιωτικού χρέους με τροπολογία στο νομοσχέδιο του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών.

Η τροπολογία περιλαμβάνει τέσσερις βασικούς άξονες:

1) Την προστασία δανειοληπτών σε ελβετικό φράγκο εισάγοντας μια δίκαιη κατανομή του συναλλαγματικού κινδύνου μεταξύ τραπεζών και οφειλετών, καθώς αναλαμβάνεται κατά τα δύο τρίτα από τον πιστωτή και κατά το ένα τρίτο από τον οφειλέτη. Με βάση την πρόταση του ΠΑΣΟΚ προβλέπεται αναδρομικός επανυπολογισμός των οφειλών με ευνοϊκότερη ισοτιμία και διασφαλίζεται ότι οι ρυθμίσεις καλύπτουν και συμβάσεις που έχουν καταγγελθεί ή μετατραπεί σε ευρώ.

2) Την αναβάθμιση του εξωδικαστικού μηχανισμού ρύθμισης οφειλών με την καθιέρωση της υποχρεωτικής συμμετοχής των πιστωτών στη διαδικασία και μία σειρά αλλαγών που θα διευκολύνουν την παραγωγή ρεαλιστικών προτάσεων, ενισχύεται ο Κώδικας Δεοντολογίας και καθιερώνεται η υποχρέωση αιτιολογημένης απόρριψης των προτάσεων των οφειλετών. Συγκροτούνται, ακόμα, Επιτροπές Διευθέτησης Οφειλών για τη διασφάλιση βιώσιμων ρυθμίσεων, ενώ θεσπίζονται κυρώσεις σε περιπτώσεις παραβίασης υποχρεώσεων από τράπεζες και εταιρείες διαχείρισης.