Close Menu
    Trending
    Subscribe
    Tuesday, September 23

    Πρόγραμμα απασχόλησης ανέργων ΑμεΑ σε δήμους: Από αύριο οι αιτήσεις για επιπλέον 1.000 επιδοτούμενες θέσεις

    Οικονομία
    Πρόγραμμα-απασχόλησης-ανέργων-ΑμεΑ-σε-δήμους:-Από-αύριο-οι-αιτήσεις-για-επιπλέον-1.000-επιδοτούμενες-θέσεις
    Πρόγραμμα απασχόλησης ανέργων ΑμεΑ σε δήμους: Από αύριο οι αιτήσεις για επιπλέον 1.000 επιδοτούμενες θέσεις

    Αύριο Τετάρτη 24 Σεπτεμβρίου, στις 13:00, ξεκινά η υποβολή ηλεκτρονικών αιτήσεων των Δήμων για συμμετοχή στο «Ειδικό Πρόγραμμα Απασχόλησης για την πρόσληψη 1.000 επιπλέον ανέργων Ατόμων με Αναπηρία (ΑμεΑ) σε Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης Α΄ βαθμού».

    Σκοπός του προγράμματος είναι η επίτευξη της ενεργής συμμετοχής των Ατόμων με Αναπηρία (ΑμεΑ) στην κοινωνική, οικονομική και πολιτική ζωή της χώρας, την οποία πρωτίστως εγγυάται η ένταξη/επανένταξη τους στην αγορά εργασίας.

    Το πρόγραμμα και η επιχορήγηση

    Αντικείμενο του προγράμματος είναι η επέκταση του πρώτου επιτυχημένου κύκλου της δράσης με τίτλο “Ειδικό Πρόγραμμα Απασχόλησης για την πρόσληψη 1.000 ανέργων Ατόμων με Αναπηρία (ΑμεΑ) σε Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης Α΄ βαθμού”, κατά 1.000 επιπλέον νέες θέσεις εργασίας, πλήρους ή μερικής απασχόλησης, με την πρόσληψη ανέργων Ατόμων με Αναπηρία (ΑμεΑ).

    Το ποσό επιχορήγησης ορίζεται στο 75% του μηνιαίου μισθολογικού και μη μισθολογικού κόστους του ωφελούμενου με ανώτατο όριο τα 750 ευρώ μηνιαίως, ανεξαρτήτως καθεστώτος πλήρους ή μερικής απασχόλησης, και η διάρκεια της επιχορήγησης ορίζεται στους 18 μήνες.

    Πώς γίνεται η υποβολή αιτήσεων

    Η υποβολή των αιτήσεων γίνεται αποκλειστικά με ηλεκτρονικό τρόπο στη διεύθυνση:

    https://www.gov.gr/ipiresies/epikheirematike-drasterioteta/apaskholese-prosopikou/summetokhe-epikheireseon-ergodoton-se-programmata-katartises-anergon

    χρησιμοποιώντας το σχετικό πεδίο καταχώρησης ηλεκτρονικών αιτήσεων.

    Για περισσότερες πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επισκεφθούν τη διεύθυνση: https://www.dypa.gov.gr/active-employment-policies

    Keep Reading

    Get in touch: sofokleous10.gr@gmail.com