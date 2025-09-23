Σακελλαρίδης-για-Τσίπρα:-Ο-κόσμος-δεν-χρειάζεται-μια-πολιτική-«σούπα»-απέναντι-στον-Κ.-Μητσοτάκη

Κριτική στον Αλέξη Τσίπρα άσκησε ο Γαβριήλ Σακελλαρίδης, που υποστήριξε ότι το rebranding του πρώην πρωθυπουργού ξεκινά από την πολιτική του επανατοποθέτηση, με αποτέλεσμα να μπαίνει σε λογική «μέσων όρων».

Ο κ. Σακελλαρίδης, μιλώντας στο Mega, σημείωσε ότι μέχρι στιγμής δεν είναι γνωστό αν ο κ. Τσίπρας θα προχωρήσει σε πολιτική πρωτοβουλία. Ωστόσο, με βάση την ομιλία του στο συνέδριο του Economist στη Θεσσαλονίκη «έχει αποφασίσει να είναι απολύτως διακριτός απέναντι στην Αριστερά», ξεκινώντας στην πραγματικότητα το rebranding από τη δική του πολιτική επανατοποθέτηση.

«Κατά τη δική μου άποψη, δεν χρειάζεται ο τόπος μας είναι κάτι μια πολιτική μέσων όρων, μια “σούπα”, λίγο από εδώ, λίγο από εκεί, λίγο στο κέντρο για να μπορέσω να προσεγγίσω περισσότερα ακροατήρια», ανέφερε, προσθέτοντας ότι κατά τη γνώμη του, η Αριστερά να λέει τα πράγματα με το όνομά της, χωρίς να φοβάται την άποψή της και να μην βάζει νερό στο κρασί της».

Ο κ. Σακελλαρίδης επέκρινε τις «λογικές των μέσων όρων, σε μια συνθήκη που η κοινωνία έχει πολύ σοβαρά προβλήματα», λόγω των πολιτικών που εφαρμόζονται. «Αν δεν έχεις καθαρές θέσεις που να δημιουργούν μια διαφορετική αντίληψη, δεν μπορείς να φτιάξεις ένα αντιπαράδειγμα πολιτικής απέναντι στον εκάστοτε Μητσοτάκη», ανέφερε.

Ο ίδιος θα ήθελε πιο ξεκάθαρες και πιο ριζοσπαστικές τομές στον λόγο του κ. Τσίπρα, ο οποίος, όπως είπε «θέλει να τραβήξει μια διαχωριστική γραμμή με το παρελθόν του κι αυτό είναι δικαίωμά του, αλλά δεν είναι εύκολο για ανθρώπους σαν εμένα να ακολουθήσουμε σε μια τέτοια πορεία».

Ερωτηθείς σχετικά, παραδέχθηκε ότι δεν θα ακολουθούσε τον κ. Τσίπρα. Άλλωστε, ούτε ο πρώην πρωθυπουργός θα το είχε στο μυαλό του. Σύμφωνα με τον κ. Σακελλαρίδη, το πρόβλημα στην Αριστερά είναι η απαξίωση, που κατέληξε με την εκλογή του Στέφανου Κασσελάκη στην ηγεσία του ΣΥΡΙΖΑ.