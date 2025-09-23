Σε εξέλιξη η συνάντηση Μητσοτάκη – Χριστοδουλίδη

Ολοκληρώθηκε η συνάντηση Μητσοτάκη – Χριστοδουλίδη

Σε εξέλιξη βρίσκεται η συνάντηση μεταξύ του Έλληνα πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη και του Κύπριου προέδρου Νίκου Χριστοδουλίδη στη Νέα Υόρκη