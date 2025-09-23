Σε-χαμηλό-πέντε-μηνών-ο-ιδιωτικός-τομέας-στη-Γαλλία-ελέω-πολιτικής-κρίσης

Η πτώση προήλθε τόσο από τις υπηρεσίες όσο και από τη μεταποίηση.

Στο χαμηλότερο επίπεδο των τελευταίων πέντε μηνών υποχώρησε η δραστηριότητα του ιδιωτικού τομέα στη Γαλλία τον Σεπτέμβριο, καθώς η χώρα βρίσκεται στη «δίνη» του πολιτικού τυφώνα που την σαρώνει το τελευταίο διάστημα.

Σύμφωνα με το -, ο σύνθετος δείκτης PMI της S&P Global για τη δεύτερη οικονομία της Ευρώπης διαμορφώθηκε στις 48,4 μονάδες, από 49,8 μονάδες τον Αύγουστο, πτώση μεγαλύτερη από τις προβλέψεις των αναλυτών. Κάτω από το όριο των 50 μονάδων διαχωρίζει την επέκταση από τη συρρίκνωση. Η πτώση προήλθε τόσο από τις υπηρεσίες όσο και από τη μεταποίηση.

Οι γαλλικές επιχειρήσεις αντιμετωπίζουν αυξημένη αβεβαιότητα από την συνεχιζόμενη πολιτική κρίση, η οποία έχει οδηγήσει στην πτώση δύο κυβερνήσεων σε λιγότερο από έναν χρόνο. Ο νέος πρωθυπουργός Σεμπαστιέν Λεκορνί διαπραγματεύεται το σχέδιο προϋπολογισμού με την αντιπολίτευση, η οποία πιέζει για αυξήσεις φόρων στις επιχειρήσεις και στους εύπορους, ώστε να μειωθεί το μεγαλύτερο έλλειμμα της Ευρωζώνης.

Πριν από τις πρόσφατες αναταραχές, η οικονομία της Γαλλίας είχε δείξει βελτίωση, με την ανάπτυξη να ξεπερνά τις εκτιμήσεις στο β΄ τρίμηνο και τη βιομηχανία να βγαίνει από παρατεταμένη ύφεση. Ωστόσο, η Τράπεζα της Γαλλίας μείωσε πρόσφατα τις προβλέψεις της για τα επόμενα δύο χρόνια, προειδοποιώντας ότι η αβεβαιότητα μπορεί να πλήξει επιχειρήσεις και νοικοκυριά.