Σκληρό παζάρι για προϋπολογισμό και Ταμείο Ανάκαμψης – Τι φέρνουν οι θεσμοί στην Αθήνα

Εντός της εβδομάδας ξεκινούν οι διαβουλεύσεις με τους εκπροσώπους της Κομισιόν για το προσχέδιο του προϋπολογισμού του 2026 το οποίο θα κατατεθεί στη Βουλή στις 6 Οκτωβρίου.

Την επόμενη εβδομάδα τη σκυτάλη θα πάρει αποστολή της Ευρωπαϊκής Επιτροπής η οποία θα επισκεφθεί την Αθήνα για την πορεία του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης “Ελλάδα 2.0”.

Tην ώρα που η πορεία του φετινού προϋπολογισμού δείχνει ότι το πρωτογενές πλεόνασμα θα κυμανθεί σε επίπεδα υψηλότερα ακόμα κι από τις αναθεωρημένες προβλέψεις, μεταξύ 3,5% με 4% έναντι 3,2% του ΑΕΠ, το ενδιαφέρον εστιάζεται στην πρόβλεψη που θα γράφει το προσχέδιο για την πορεία του ρυθμού ανάπτυξης αλλά και του πληθωρισμού.

Mε βάση και τα στοιχεία της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής (ΕΛΣΤΑΤ) ο ρυθμός ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας επιβραδύνθηκε στο 1,7% το β’ τρίμηνο του 2025 από 2,2% το α’ τρίμηνο.

Από τις συζητήσεις που θα διεξαχθούν αυτή την εβδομάδα θα καθοριστεί και το νούμερο που θα αποτυπωθεί στο προσχέδιο του προϋπολογισμού του 2026 για τον φετινό ρυθμό ανάπτυξης.

Μόλις την προηγούμενη εβδομάδα, η Τράπεζα της Ελλάδος προχώρησε σε αναθεώρηση της πρόβλεψης για την αύξηση του ΑΕΠ το 2025, εκτιμώντας ότι θα διαμορφωθεί στο 2,2% (έναντι πρόβλεψης 2,3%) με τάση υποχώρησης στο 1,9% για το 2026 και μικρή αύξηση σε 2,1% το 2027.

Ακόμα κι έτσι όμως, η ελληνική οικονομία θα αναπτύσσεται με ταχύτερους ρυθμούς σε σχέση με τους αντίστοιχους της ευρωζώνης.

Ο πληθωρισμός αποτελεί ένα ακόμα μέγεθος το οποίο φαίνεται ότι θα αναθεωρηθεί προς τα πάνω αυτή τη φορά, με την κεντρική Τράπεζα της χώρας να προβλέπει ότι θα διαμορφωθεί στο 3,1% (εναρμονισμένος πληθωρισμός) υποδηλώνοντας επίμονες πιέσεις στις υπηρεσίες, κυρίως από τις αυξήσεις μισθών και ενοικίων, την ισχυρή τουριστική ζήτηση και τις αυξήσεις σε έμμεσους φόρους.

Επιστροφή των θεσμών

Τις τελευταίες ημέρες του Σεπτεμβρίου και τις πρώτες του Οκτωβρίου, αντιπροσωπεία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής θα βρεθεί στην Αθήνα για την πορεία του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης. Δεδομένου ότι το Ταμείο Ανάκαμψης τελειώνει τον Σεπτέμβριο του 2026 και την Αθήνα να έχει να κλείσει κάτι λιγότερο από 200 ορόσημα (μεταρρυθμίσεις και επενδύσεις), η συζήτηση θα επικεντρωθεί γύρω από εκείνα που θα χρειαστεί να επανεξεταστούν, να αναδιατυπωθούν ή και να αντικατασταθούν εφόσον κριθεί ότι δεν θα ολοκληρωθούν στο χρόνο που απομένει.

Υπενθυμίζεται ότι το 6ο αίτημα για το σκέλος των δανείων που θα γινόταν το καλοκαίρι αναβλήθηκε για τον Σεπτέμβριο, ωστόσο φαίνεται ότι και τώρα θα υπάρξει πιθανόν μικρή καθυστέρηση.

Οι ροές συμβασιοποιήσεων επενδυτικών δανείων προς τον ιδιωτικό τομέα έχουν φρενάρει και τα δάνεια για την αγορά στέγης έχουν προσκρούσει στα προβλήματα μεταβίβασης των κατοικιών. Σημειώνεται ότι ο στόχος στα δάνεια είναι να υπογραφούν έως την 31η Ιουνίου του 2026 συμβάσεις αξίας 14,33 δισ. ευρώ. Μέχρι στιγμής όμως έχουν υπογραφεί συμβάσεις που καλύπτουν περίπου 7,5 δισ. ευρώ.

Το Νοέμβριο σχεδιάζεται η υποβολή του 7ου αιτήματος συνολικού ύψους 3,5 δισ. ευρώ (1,7 δισ. ευρώ επιχορηγήσεις και 1,8 δισ. ευρώ σε δάνειο). Για την υποβολή του η Ελλάδα θα πρέπει να εκπληρώσει 28 ορόσημα. Τον Φεβρουάριο του 2026 σχεδιάζεται η υποβολή του 8ου αιτήματος μετά την ολοκλήρωση 30 στόχων και οροσήμων ενώ για τον Σεπτέμβριο του 2026 σχεδιάζεται η υποβολή του 9ου αιτήματος με 136 ορόσημα και στόχους.