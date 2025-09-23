Σκληρό bras de fer για το shutdown στο τέλος Σεπτεμβρίου

Ο Πρόεδρος Τραμπ και οι Ρεπουμπλικάνοι πιέζουν για ένα προσωρινό μέτρο επτά εβδομάδων για να διατηρήσουν τη χρηματοδότηση της κυβέρνησης.

ΟΥΑΣΙΝΓΚΤΟΝ—Ο Πρόεδρος Τραμπ ακύρωσε την προγραμματισμένη συνάντηση με τους Δημοκρατικούς, καθώς η χώρα οδεύει προς ένα κλείσιμο της κυβέρνησης σε μια εβδομάδα από τώρα, χωρίς να έχουν προγραμματιστεί διαπραγματεύσεις για την εξεύρεση διέξοδου από την επικείμενη κρίση που θα επηρεάσει τις κυβερνητικές υπηρεσίες και εκατοντάδες χιλιάδες ομοσπονδιακούς υπαλλήλους.

«Αφού εξέτασα τις λεπτομέρειες των ασήμαντων και γελοίων απαιτήσεων που διατυπώνουν οι Δημοκρατικοί της Ριζοσπαστικής Αριστεράς της Μειοψηφίας σε αντάλλαγμα για τις ψήφους τους για να διατηρήσουν την ακμάζουσα χώρα μας ανοιχτή, αποφάσισα ότι καμία συνάντηση με τους ηγέτες του Κογκρέσου τους δεν θα μπορούσε να είναι παραγωγική», έγραψε ο Τραμπ στο Truth Social την Τρίτη.

Ο Τραμπ και οι Ρεπουμπλικάνοι πιέζουν για ένα προσωρινό μέτρο επτά εβδομάδων για να διατηρήσουν τη χρηματοδότηση της κυβέρνησης ενόψει μιας πιθανής συμφωνίας για ολόκληρο το έτος αργότερα αυτό το φθινόπωρο. Οι Δημοκρατικοί έχουν ανακοινώσει το τίμημα για τις ψήφους τους: την αποκατάσταση δισεκατομμυρίων από τα ταμεία υγειονομικής περίθαλψης για επιδοτήσεις του Affordable Care Act και το Medicaid. Καθώς δεν υπάρχει διακομματική συμφωνία στον ορίζοντα , και τα δύο κόμματα ελπίζουν ότι η άλλη πλευρά θα ανοιγοκλείσει τα μάτια της.

Ο Τραμπ επρόκειτο να συναντηθεί με τον ηγέτη της μειοψηφίας της Γερουσίας Τσακ Σούμερ (Δημοκρατικός, Νέα Υόρκη) και τον ηγέτη της μειοψηφίας της Βουλής των Αντιπροσώπων Χακίμ Τζέφρις (Δημοκρατικός, Νέα Υόρκη) την Πέμπτη, σύμφωνα με άτομο που γνωρίζει το θέμα. Οι ηγέτες των Δημοκρατικών ζήτησαν συνάντηση με τον Τραμπ το Σαββατοκύριακο για να διαπραγματευτούν, αφού επί εβδομάδες έλεγαν ότι οι Ρεπουμπλικάνοι δεν ήταν πρόθυμοι να συμμετάσχουν σε διακομματικές συνομιλίες.

Απαντώντας στην είδηση ​​της ακύρωσης, ο Τζέφρις είπε στο X: «Ο Τραμπ πάντα διστάζει». «Οι εξτρεμιστές θέλουν να κλείσουν την κυβέρνηση επειδή δεν είναι πρόθυμοι να αντιμετωπίσουν την κρίση υγειονομικής περίθαλψης των Ρεπουμπλικανών που καταστρέφει την Αμερική», είπε.

Ο Σούμερ, ο οποίος δέχτηκε κριτική τον Μάρτιο επειδή ψήφισε υπέρ μιας πρότασης των Ρεπουμπλικανών να παραμείνει ανοιχτή η κυβέρνηση, έχει αφήσει να εννοηθεί ότι ετοιμάζεται να φέρει το θέμα στα άκρα. «Όταν τελειώσεις με τις γκρίνιες, μπορούμε να καθίσουμε και να συζητήσουμε για την υγειονομική περίθαλψη», έγραψε στον Τραμπ στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Χωρίς συμφωνία έως τις 30 Σεπτεμβρίου, η κυβέρνηση ουσιαστικά θα μείνει χωρίς χρηματοδότηση και οι υπηρεσίες θα διατηρούν μόνο το απαραίτητο προσωπικό άμισθο. Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψήφισε νομοσχέδιο για βραχυπρόθεσμη χρηματοδότηση την περασμένη Παρασκευή, αλλά οι Δημοκρατικοί μπλόκαραν το μέτρο στη Γερουσία, όπου οι Ρεπουμπλικάνοι έχουν πλειοψηφία 53-47, αλλά απαιτούνται 60 ψήφοι για την προώθηση των περισσότερων νομοθετημάτων.

Οι Δημοκρατικοί δήλωσαν ότι δεν θα υποστηρίξουν ένα μέτρο που αποκλείει την παράταση των ενισχυμένων επιδοτήσεων ACA, οι οποίες πρόκειται να λήξουν στο τέλος του έτους. Στο δικό τους αντίπαλο σχέδιο, οι Δημοκρατικοί ζήτησαν επίσης την ακύρωση εκατοντάδων δισεκατομμυρίων δολαρίων περικοπών του Medicaid που θεσπίστηκαν βάσει του νόμου περί φορολογίας και δαπανών του Ρεπουμπλικανικού Κόμματος, καθώς και την αποδέσμευση ομοσπονδιακών κεφαλαίων που είχαν παγώσει από τον Λευκό Οίκο.

Οι Ρεπουμπλικάνοι χαρακτήρισαν τα αιτήματα των Δημοκρατικών ως μη σοβαρά, πιέζοντας αντίθετα για το βραχυπρόθεσμο μέτρο για να κερδίσουν χρόνο ώστε να διευθετηθεί η ολοκληρωμένη νομοθεσία περί δαπανών για το οικονομικό έτος που ξεκινά την 1η Οκτωβρίου. Η πρόταση περιλαμβάνει επίσης χρηματοδότηση για την ασφάλεια των νομοθετών και των ομοσπονδιακών αξιωματούχων, την οποία ζητούν και τα δύο κόμματα μετά τη δολοφονία του συντηρητικού ακτιβιστή Τσάρλι Κερκ.