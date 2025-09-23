Στον-δρόμο-της-εξυγίανσης-η-krop-του-Καραμούζη

Τέσσερα χρόνια μετά την εξαγορά της από τη Fruvenco, θυγατρική του επενδυτικού fund SMERemediumCap του Νίκου Καραμούζη, η εταιρεία KROP, με έδρα την Άρτα, κατέθεσε μέσα στο καλοκαίρι, αίτηση προληπτικών μέτρων, ανοίγοντας τον δρόμο για τη διαδικασία εξυγίανσης.

Με βάση τελευταίες πληροφορίες υπάρχει κατ’ αρχήν συμφωνία με τις Τράπεζες ενώ έχει εκδηλωθεί ενδιαφέρον από επενδυτή.

Λίγες ημέρες πριν την κατάθεση της αίτησης, στα τέλη Ιουνίου, οι κ. Κωνσταντίνος Ροπόκης και Σταύρος Τσολάκος, ιδρυτές και μέλη του διοικητικού συμβουλίου της εταιρείας, είχαν παραιτηθεί με εξώδικες δηλώσεις.

Στη χρήση που έληξε τον Ιούνιο του 2024 η εταιρεία εμφάνισε πτώση 15% στους όγκους πωλήσεων (17 εκατ. κιλά από 25 εκατ. το 2021), με οριακή μείωση 3% στην αξία, στα 11,19 εκατ. ευρώ, παρά τη σταθερή ζήτηση για προϊόντα όπως το ακτινίδιο και το καρπούζι.

Παρόλα αυτά, η KROP κατέγραψε για πρώτη φορά λειτουργική κερδοφορία με EBITDA 90.000 ευρώ και οριακά καθαρά κέρδη ύψους 10.224 ευρώ, αντιστρέφοντας τις ζημίες. Τα ταμειακά της διαθέσιμα σχεδόν τριπλασιάστηκαν, ενώ υποστηρίχθηκε με αύξηση μετοχικού κεφαλαίου 275.000 ευρώ από τη μητρική της FRUVENCO και προχώρησε στην έκδοση μετατρέψιμου ομολογιακού δανείου έως 1,2 εκατ. ευρώ.

Όμως, τα μεγέθη αυτά απέχουν από το να συνιστούν θεμελιώδη αλλαγή πλεύσης για μια εταιρεία που ξεκίνησε τη λειτουργία της εν μέσω της οικονομικής κρίσης το 2016 και λίγα χρόνια μετά έγινε μέλος της Fruvenco.

Ο ίδιος ο Νίκος Καραμούζης έχει αναγνωρίσει ότι ο αγροτικός τομέας στην Ελλάδα δεν μπορεί να αναπτυχθεί χωρίς συγχωνεύσεις, τεχνολογική αναβάθμιση και ισχυρές επιχειρηματικές δομές. Και ίσως η KROP να μπήκε σε αυτή τη «μάχη» πολύ νωρίς, μπορεί να ισχυριστεί κάποιος.

Η διεθνής εμπειρία δείχνει ότι 20%–30% των επενδύσεων private equity funds σε «παραδοσιακούς» κλάδους όπως η αγροδιατροφή δεν αποδίδουν το επιδιωκόμενο αποτέλεσμα.