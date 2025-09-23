Συρρίκνωση στον ιδιωτικό τομέα της Γαλλίας – Πλήγμα σε μεταποίηση και υπηρεσίες

Απότομα συρρικνώθηκε η οικονομική δραστηριότητα της Γαλλίας τον Σεπτέμβριο, κάνοντας μάλιστα τη μεγαλύτερη βουτιά των τελευταίων πέντε μηνών, καθώς ο κλάδος της μεταποίησης και των υπηρεσιών στη δεύτερη μεγαλύτερη οικονομία της Ευρωζώνης σημείωσαν πτώση.

O σύνθετος δείκτης υπευθύνων προμηθειών (PMI), που καταρτίζει η S&P Global για λογαριασμό της Εμπορικής Τράπεζας του Αμβούργου, υποχώρησε στις 48,4 μονάδες τον Σεπτέμβριο από 49,8 μονάδες τον Αύγουστο. Υπενθυμίζεται ότι οποιαδήποτε μέτρηση κάτω από το κατώφλι των 50 μονάδων υποδεικνύει ύφεση της δραστηριότητας.

Ιδιαίτερο πλήγμα δέχθηκε ο τομέας της μεταποίησης, με τον σχετικό PMI να υποχωρεί στις 48,1 μονάδες από 50,4 μονάδες τον Αύγουστο, στο χαμηλότερο επίπεδο των τελευταίων τριών μηνών. Ο δείκτης παραγωγής επίσης έκανε βουτιά στις 45,9 μονάδες από 49,8 τον Αύγουστο, σε χαμηλό επτά μηνών. Στο μεταξύ, ο PMI των υπηρεσιών υποχώρησε στις 48,9 μονάδες από 49,8 σε χαμηλό δύο μηνών.

Η συρρίκνωση αποδίδεται στη χαμηλή καταναλωτική ζήτηση, καθώς οι νέες παραγγελίες μειώθηκαν για 16ο συναπτό μήνα.

«Αφότου φάνηκαν ενδείξεις σταθεροποίησης στον γαλλικό ιδιωτικό τομέα τους μήνες του καλοκαιριού, τα στοιχεία του Σεπτεμβρίου φέρνουν ένα λυπηρό ταρακούνημα», είπε ο Jonas Feldhusen, οικονομολόγος στην Εμπορική Τράπεζα του Αμβούργου. «Η οικονομική δραστηριότητα στη Γαλλία αποδυναμώθηκε με πιο έντονο ρυθμό σε σύγκριση με κάθε άλλη περίοδο από τον Απρίλιο», συμπλήρωσε ο ίδιος.

Παρά την επιβράδυνση, η απασχόληση τον ιδιωτικό τομέα αυξήθηκε, αν και οριακά, για δεύτερο συναπτό μήνα. Παρόλα αυτά, η επιχειρηματική εμπιστοσύνη παρέμεινε υποτονική, με τα στελέχη να δείχνουν την πολιτική αβεβαιότητα ως επιβαρυντικό παράγοντα στις προσδοκίες τους.

Σε ό,τι αφορά τις τιμές, οι γαλλικές εταιρείες μείωσαν τις χρεώσεις τους για πρώτη φορά από τον Μάιο, παρά την ηπιότερη άνοδο των λειτουργικών εξόδων, το οποίο δείχνει ότι ο ανταγωνισμός είναι ισχυρός και η ζήτηση ασθενής.