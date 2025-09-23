Τράπεζα-Πειραιώς:-Πράσινο-φως-στην-τροποποίηση-του-προγράμματος-αγοράς-ιδίων-μετοχών

Η Πειραιώς Financial Holdings A.E. γνωστοποιεί ότι στην Έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων της, που πραγματοποιήθηκε στις 23.09.2025 και ώρα 18:00, με υβριδικό τρόπο, ήτοι με φυσική παρουσία στην Αθήνα, στο Ξενοδοχείο King George, και με τη συμμετοχή από απόσταση σε πραγματικό χρόνο μέσω τηλεδιάσκεψης, παρέστησαν συνολικά, είτε αυτοπροσώπως είτε διά αντιπροσώπου, μέτοχοι εκπροσωπούντες 943.141.709 μετοχές, ήτοι ποσοστό 75,50% επί συνόλου 1.249.247.361 μετοχών με δικαίωμα ψήφου στην εν λόγω Έκτακτη Γενική Συνέλευση.

Η Έκτακτη Γενική Συνέλευση έλαβε τις ακόλουθες αποφάσεις:

1. Ενέκρινε: (α) την τροποποίηση του Προγράμματος Αγοράς Ιδίων Μετοχών που είχε εγκριθεί από την Τακτική Γενική Συνέλευση της Εταιρείας στις 14 Απριλίου 2025 (ΤΓΣ).

Οι όροι και οι προϋποθέσεις του εν λόγω Προγράμματος έχουν πλέον ως εξής:

– Στο πλαίσιο του Προγράμματος Αγοράς Ιδίων Μετοχών δύνανται να αποκτηθούν έως 27.777.778 ίδιες μετοχές που αντιστοιχούν σε 2,222% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας σε ένα εύρος τιμής από €4,5 έως €9, για διάστημα 24 μηνών από την ημερομηνία απόφασης της Γενικής Συνέλευσης, υπό την προϋπόθεση ότι πληρούνται όλες οι ισχύουσες νομοθετικές και κανονιστικές προϋποθέσεις κατά την απόκτηση, συμπεριλαμβανομένης της έγκρισης του Ενιαίου Εποπτικού Μηχανισμού.

– Το συνολικό κόστος για την απόκτηση ιδίων μετοχών δεν θα υπερβαίνει το ποσό των €125.000.000, το οποίο περιλαμβάνει το ήδη εγκριθέν από την ΤΓΣ ποσό έως €25.000.000 (που θα χρησιμοποιηθεί για την απόκτηση ιδίων μετοχών για όλους τους σκοπούς που επιτρέπονται από το εφαρμοστέο νομικό πλαίσιο και σύμφωνα με τις σχετικές νομικές διατάξεις, συμπεριλαμβανομένης της υλοποίησης προγραμμάτων μεταβλητών αμοιβών σύμφωνα με την εγκεκριμένη από την ΤΓΣ του 2025 Πολιτική Αποδοχών Μελών ΔΣ και την Πολιτική Αποδοχών Ομίλου), και επιπλέον, ποσό ως €100.000.000 για την απόκτηση ιδίων μετοχών οι οποίες θα ακυρωθούν στη συνέχεια, με αποτέλεσμα την αύξηση της αξίας ανά μετοχή.

-Η απόκτηση ιδίων μετοχών στο πλαίσιο του Προγράμματος Αγοράς Ιδίων Μετοχών μπορεί να πραγματοποιηθεί από την Εταιρεία και/ή από οποιαδήποτε θυγατρική της.

-Όλες οι αγορές ιδίων μετοχών στο πλαίσιο του Προγράμματος Αγοράς Ιδίων Μετοχών θα πραγματοποιούνται σύμφωνα με το ισχύον νομικό και κανονιστικό πλαίσιο, συμπεριλαμβανομένων των διατάξεων του Κανονισμού (ΕΕ) 596/2014 για την Κατάχρηση Αγοράς και του Κανονισμού Εξουσιοδότησης (ΕΕ) 2016/1052 της Επιτροπής.

και (β) εξουσιοδότησε το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας να προβεί σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες για την υλοποίηση της ανωτέρω απόφασης, καθορίζοντας την κατάλληλη χρονική στιγμή και τον τρόπο, καθώς και να διαχειριστεί όλα τα διαδικαστικά θέματα. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αναθέσει μέρος αυτών των εξουσιοδοτήσεων σε μέλη του ή σε στελέχη της Εταιρείας.

2. Κατήργησε το Πρόγραμμα παροχής δικαιωμάτων προαίρεσης αγοράς μετοχών (Stock Option Plan) για τη χορήγηση μετοχών σε στελέχη και εργαζόμενους της Εταιρείας και των συνδεδεμένων με αυτήν εταιρειών κατά την έννοια του άρθρου 32 του Ν. 4308/2014.