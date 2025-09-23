Φλωρίδης:-Είναι-μεγάλο-ψέμα-ότι-έχουν-απορριφθεί-αιτήματα-που-ακόμη-τίθενται

Προειδοποίηση για τον κίνδυνο που εγκυμονεί η πολιτική εκμετάλλευση με τη διαρκή δημιουργία ψευδών ισχυρισμών του πόνου των οικογενειών από το δυστύχημα των Τεμπών απηύθυνε ο Υπουργός Δικαιοσύνης, Γιώργος Φλωρίδης, τονίζοντας ότι «μπορεί να θέσει σε κίνδυνο την ίδια τη δημοκρατία».

Σε χαιρετισμό του στο πλαίσιο του Συνεδρίου «Δικαιοσύνη: Θεμέλιο Ανάπτυξης & Ευημερίας», που πραγματοποιείται στο Ωδείο Αθηνών υπογράμμισε ότι «βρισκόμαστε εκ νέου μπροστά από μία προσπάθεια απαξίωσης της δικαιοσύνης ως θεσμού».

Αναφερόμενος σε σχόλια ότι η κυβέρνηση μπορεί με ένα «νεύμα» να καθοδηγήσει τη Δικαιοσύνη, σημείωσε: «Αν ισχύει αυτό, τότε έχει ζήτημα η Δικαιοσύνη μας. Κανείς υπουργός δεν μπορεί να κάνει το παραμικρό. “Κάνε ένα νεύμα και αυτή θα ακούσει” – είναι προσβλητική αυτή η διατύπωση, σαν να είναι μαριονέτες οι λειτουργοί της Δικαιοσύνης». Όπως πρόσθεσε, πρόκειται για «απαξιωτική συμπεριφορά προς ανθρώπους που έχουν ταχθεί να υπηρετούν τον θεσμό».

Τόνισε ότι η Δικαιοσύνη λειτουργεί με σαφείς και θεσμοθετημένες διαδικασίες και ότι είναι «μεγάλο ψέμα να θεωρούν ότι έχουν απορριφθεί αιτήματα που ακόμη τίθενται».

Αναγνώρισε πως οι όποιες καθυστερήσεις υπάρχουν επειδή «η Δικαιοσύνη δεν είναι πολιτική, δεν απαντά με συνθήματα αλλά με τεκμηρίωση, με βάθος και επάρκεια σε κάθε αίτημα».

Ο Υπουργός μίλησε για μια οργανωμένη προσπάθεια απαξίωσης της Δικαιοσύνης, σημειώνοντας πως «ο λαός δεν κάθεται να κάνει αναλύσεις, όταν οι ίδιες οι πολιτικές δυνάμεις αμφισβητούν τον θεσμό, τότε μένει η εντύπωση ότι κάτι κακό υπάρχει εκεί». Ξεκαθάρισε ότι «η θέση και η στάση της κυβέρνησης είναι πως η Δικαιοσύνη πρέπει να λειτουργεί απολύτως ανεξάρτητα».

Στην αρχή της ομιλίας του αναφέρθηκε στις μεταρρυθμίσεις που έχουν ξεκινήσει, λέγοντας ότι καλούνται να αποδείξουν ότι «ο ασάλευτος χρόνος της ελληνικής Δικαιοσύνης είναι μεταρρυθμίσιμος».

Μίλησε για τα πρώτα θετικά αποτελέσματα του Δικαστικού Χάρτη, που «άλλαξε δεδομένα που καθυστερούσαν πάνω από έναν αιώνα», προανήγγειλε μεγάλες αλλαγές στο κληρονομικό δίκαιο ως το τέλος του έτους, ενώ στάθηκε και στις τροποποιήσεις των ποινικών κωδίκων που «επανατοποθετούν ζητήματα ασφάλειας και εγκληματικότητας, με σεβασμό και στα δικαιώματα των θυμάτων».

Το συνέδριο συνδιοργανώνεται από το Συμβούλιο της Επικρατείας, τον Άρειο Πάγο και την Εισαγγελία του Αρείου Πάγου, το Ελεγκτικό Συνέδριο, τον Σύνδεσμο Επιχειρήσεων και Βιομηχανιών (ΣΕΒ), τον Σύνδεσμο Δικηγορικών Εταιρειών Ελλάδας (ΣΔΕΕ) και το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών (ΕΚΠΑ).