Χαντζηνικολάου-(Πειραιώς):-Στόχος-μας-η-δημιουργία-αξίας-σε-μετόχους,-πελάτες-και-οικονομία

Θα ξεκινήσω την ομιλία μου με τις πρόσφατες εξελίξεις για την ελληνική οικονομία και το διεθνές περιβάλλον, και θα συνεχίσω με το ελληνικό τραπεζικό σύστημα και την Πειραιώς, κλείνοντας με τις προοπτικές για το επόμενο διάστημα. Έχουμε ήδη διανύσει το μεγαλύτερο μέρος του 2025, με την παγκόσμια οικονομία να βρίσκεται αντιμέτωπη με συνεχείς προκλήσεις.

«Έχουμε ήδη διανύσει το μεγαλύτερο μέρος του 2025, με την παγκόσμια οικονομία να βρίσκεται αντιμέτωπη με συνεχείς προκλήσεις. Το διεθνές εμπόριο πλήττεται από περιοριστικά μέτρα και διαταράξεις στις εφοδιαστικές αλυσίδες, ενώ η επιβολή δασμών από τις ΗΠΑ σε κρίσιμες κατηγορίες προϊόντων και βασικούς εμπορικούς εταίρους, αλλάζει τους κανόνες του διεθνούς εμπορίου. Ωστόσο, η άνοδος των δημόσιων επενδύσεων για την άμυνα και τις υποδομές στηρίζει, και φαίνεται πως, μεσοπρόθεσμα, θα στηρίζει την ανάπτυξη, αντισταθμίζοντας τις αρνητικές επιπτώσεις από τους δασμούς στο διεθνές εμπόριο.

Παράλληλα, η προσπάθεια αποκλιμάκωσης του πληθωρισμού συνεχίζεται, οδηγώντας αρκετές Κεντρικές Τράπεζες να προχωρήσουν στη βαθμιαία χαλάρωση της νομισματικής πολιτικής τους, σε ένα περιβάλλον δημοσιονομικής χαλάρωσης που έχει προκαλέσει νευρικότητα στις παγκόσμιες αγορές ομολόγων. Παρά το ευμετάβλητο διεθνές οικονομικό περιβάλλον, το οποίο επιβαρύνεται από τις γεωπολιτικές εξελίξεις, η χώρα μας συνεχίζει να αποτελεί παράδειγμα δημοσιονομικής πειθαρχίας, ανάπτυξης και συνέπειας. Η ελληνική οικονομία συνεχίζει να επιδεικνύει ανθεκτικότητα, καταγράφοντας ανάπτυξη το δεύτερο τρίμηνο της τάξης του 1,7%, ρυθμό υψηλότερο από τον μέσο όρο των χωρών της Ευρωζώνης, ύψους 0,9% (σημ. χωρίς Ιρλανδία). Σύμφωνα δε με τις τελευταίες εκτιμήσεις της Τράπεζας της Ελλάδος, ο ρυθμός ανάπτυξης αναμένεται να διατηρηθεί στο 2% για το 2025.

Ο τουρισμός, η ιδιωτική κατανάλωση και επενδύσεις μέσω του Ταμείου Αναπτύξεως αποτελούν τις κινητήριες δυνάμεις της ανάπτυξης. Η δε πρόβλεψη είναι ότι αυτοί οι παράγοντες, μαζί με την αύξηση των πραγματικών εισοδημάτων από τις πρόσφατες εξαγγελίες για φόρο ελαφρύνσεις, θα συνεχίσουν να συντηρούν αυτές τις τάσεις στο 2025 και 2026.

Επίσης διαφαίνεται πως οι πρόσφατες διεθνείς εξελίξεις και η διεθνής ανακατανομή των επενδυτικών ροών, ευνοούν την χώρα μας, οδηγώντας σε σημαντικές εισροές ιδιωτικών κεφαλαίων στη χώρα μας, που φαίνεται πως έχουν αντίκτυπο στις ανατιμήσεις των μετοχών στο Ελληνικό Χρηματιστήριο. Σε αυτό το θετικό μακροοικονομικό κλίμα της χώρας, οι επιδόσεις του ελληνικού τραπεζικού συστήματος συνέχισαν να είναι ισχυρές, όπως και η ανταπόκρισή τουστις χρηματοδοτικές ανάγκες της χώρας.

Η ρευστότητα των τραπεζών και η κεφαλαιακή επάρκεια εξακολουθούν να είναι υψηλές, και σε επίπεδα πολύ πιο πάνω από την υποχρεωτική εποπτική απαίτηση. Επίσης, ο λόγος δανείων προς καταθέσεις εξακολουθεί να είναι σημαντικά χαμηλότερος στις ελληνικές τράπεζες, σε σύγκριση με τις τράπεζες της Ευρωζώνης, προσφέροντας χώρο για περαιτέρω πιστωτική ανάπτυξη. Το δε κόστος τραπεζικού δανεισμού επιχειρήσεων και νοικοκυριών υποχώρησε το τρέχον έτος, ακολουθώντας την κατεύθυνση της νομισματικής πολιτικής του

Ευρωσυστήματος.

Για την Πειραιώς, το πρώτο εξάμηνο 2025 αποτέλεσε διάστημα σημαντικής προόδου. Η Πειραιώς κατέγραψε κέρδη, πετυχαίνοντας 15% απόδοση ιδίων κεφαλαίων με κεφάλαια ανά μετοχή 5,90 ευρώ, αυξημένα κατά 8% σε ετήσια βάση. Αυτή η επίδοση οδήγησε το Διοικητικό Συμβούλιο στην απόφαση να προτείνει σήμερα στην Έκτακτη Γενική Συνέλευση ενδιάμεση διανομή προς τους μετόχους ύψους 100 εκατ. ευρώ από τα κέρδη του 2025, μέσω επαναγοράς μετοχών, η οποία αναμένεται να υλοποιηθεί κατά το 4ο τρίμηνο του 2025, υπό την προϋπόθεση λήψης των απαραίτητων εγκρίσεων από την εποπτική αρχή και τη σημερινή Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων μας.

Η Πειραιώς, ως η Τράπεζα με το μεγαλύτερο αποτύπωμα στην ελληνική οικονομία, το μεγαλύτερο δίκτυο καταστημάτων, τις υψηλότερες καταθέσεις και το μεγαλύτερο εγχώριο δανειακό χαρτοφυλάκιο, θωρακισμένη με ισχυρή ρευστότητα, δυνατό ισολογισμό και επαρκή κεφαλαιακά αποθέματα, χρηματοδοτεί και θα συνεχίσει να χρηματοδοτεί την εξέλιξη της ελληνικής οικονομίας και να δημιουργεί αξία για τους μετόχους της. Και ο ρόλος μας δεν περιορίζεται στη χρηματοδότηση της οικονομίας, στην ικανοποίηση των αναγκών και στην εξυπηρέτηση των πελατών μας. Είμαστε μέρος της κοινωνίας στην οποία επιχειρούμε, και φιλοδοξούμε να είμαστε κάτι παραπάνω. Σκοπός μας είναι να συνδράμουμε ενεργά στη δημιουργία μιας βιώσιμης κοινωνίας, επιστρέφοντας ένα μέρος της αξίας που δημιουργούμε, στην κοινωνία. Και αυτό καθοδηγεί, και θα καθοδηγεί, όλες μας τις δραστηριότητες.

Σε αυτή την κατεύθυνση είναι και η ενεργός συμμετοχή μας στο Πρόγραμμα «Μαριέττα Γιαννάκου» – ένα εθνικό πρόγραμμα ανακαίνισης και αναβάθμισης σχολικών κτιρίων σε όλη την Ελλάδα – που υλοποιείται από τον Οργανισμό Κτιριακών Υποδομών σε συνεργασία με την Ελληνική Ένωση Τραπεζών. Πρόκειται για τη μεγαλύτερη πρωτοβουλία Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης στη χώρα.

Με την αρχική δωρεά των 100 εκατ. ευρώ από τις τέσσερις συστημικές τράπεζες, πραγματοποιήθηκαν το καλοκαίρι εργασίες που ενίσχυσαν την ασφάλεια, τη λειτουργικότητα, την προσβασιμότητα και την αισθητική σε 430 Νηπιαγωγεία, Δημοτικά, Γυμνάσια, Λύκεια και Ειδικά σχολεία σε όλες τις περιφέρειες της χώρας Ισχυρή δέσμευσή μας είναι να παραμείνουμε αρωγοί της Πολιτείας για τη στήριξη της Παιδείας, με την επέκταση της συνεισφοράς στο πρόγραμμα «Μαριέττα Γιαννάκου» το 2025 και τα επόμενα χρόνια.

Κυρίες και Κύριοι Μέτοχοι,

Κλείνοντας, θέλω να υπογραμμίσω ότι ο στόχος μας είναι να δημιουργούμε αξία για τους μετόχους μας, τους πελάτες μας, και την ελληνική οικονομία. Να συνεισφέρουμε στην ευημερία του τόπου και της κοινωνίας μας, προωθώντας μια βιώσιμη ανάπτυξη προς όφελος όλων, με σεβασμό στο περιβάλλον, σε μια κοινωνία ίσων ευκαιριών. Με αυτό τον τρόπο θα ανταποκριθούμε στις προσδοκίες των μετόχων μας, που σταθήκατε στο πλευρό μας καθ’ όλη τη διάρκεια της σημαντικής πορείας μετασχηματισμού μας. Και δράττομαι της ευκαιρίας, για μια ακόμα φορά, να σας ευχαριστήσω για τη στήριξή σας».