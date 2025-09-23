Χατζηβασιλείου:-Στάση-ευθύνης-το-να-μιλάμε-με-την-Τουρκία,-αυτοί-που-διαφωνούν,-τι-αντιπροτείνουν;

«Παρά τις διαφωνίες μας, καλώς γίνονται τακτικά συναντήσεις Μητσοτάκη – Ερντογάν. Αυτοί που διαφωνούν, τι αντιπροτείνουν; Διότι τα εύηχα συνθήματα του λαϊκισμού είναι κενά περιεχομένου», δήλωσε μεταξύ άλλων ο Βουλευτής Σερρών και Γραμματέας Διεθνών Σχέσεων και ΕΕ, κ. Τάσος Χατζηβασιλείου, μιλώντας στον Real FM το μεσημέρι της Τρίτης 23 Σεπτεμβρίου.

Υπογράμμισε ότι η θέση της χώρας παραμένει σταθερή και απολύτως σαφής: «η διαφορά μας είναι μία, δηλαδή καθορισμός υφαλοκρηπίδας και ΑΟΖ και από εκεί και πέρα έτερον ουδέν». Ο κ. Χατζηβασιλείου περιέγραψε το νέο πλαίσιο μέσα στο οποίο αναμένεται να πραγματοποιηθεί η συνάντηση Μητσοτάκη-Ερντογάν στη Νέα Υόρκη, η οποία προς το παρόν αναβλήθηκε και αναζητείται νέα μέρα και ώρα. Όπως είπε, η επικείμενη συνάντηση γίνεται σε νέο πλαίσιο, αφού η Ελλάδα έχει ενισχύσει το γεωπολιτικό της αποτύπωμα με τον θαλάσσιο χωροταξικό σχεδιασμό και τα θαλάσσια πάρκα, ενώ «η έλευση της Chevron στη νότια Κρήτη για έρευνες» συνιστά ψήφο εμπιστοσύνης στις ελληνικές θέσεις διεμβολίζοντας το παράνομο τουρκολιβυκό μνημόνιο. Παράλληλα, έχουμε από την Ελλάδα επανεκκίνηση – με «σωστή διπλή επαναπροσέγγιση»– της συζήτησης με τη Λιβύη, με στόχο τον καθορισμό ΑΟΖ, εξέλιξη που, όπως τόνισε, ενοχλεί την Άγκυρα.

Αναφερόμενος στις ευρωτουρκικές ισορροπίες, επεσήμανε ότι «δεν μπορεί η Τουρκία να προσδοκά σε ευρωπαϊκή χρηματοδότηση στην άμυνα, όσο έχει το casus belli σε ισχύ», ενώ εξήγησε ότι, με ενέργειες του Υπουργού Εξωτερικών, Γιώργου Γεραπετρίτη, η ομοφωνία έχει τεθεί ως προϋπόθεση για την έγκριση διμερών συμφωνιών της Ε.Ε. που περιλαμβάνουν χρηματοδότηση από τον σχετικό ευρωπαϊκό μηχανισμό. «Ο Πρωθυπουργός έχει μιλήσει ξεκάθαρα και δημόσια για το τουρκικό casus belli», τόνισε.

Ως προς τη σημασία του διαλόγου, ο πρώην υπουργός υπογράμμισε ότι «το να μην μιλάμε δεν είναι η ενδεδειγμένη λύση, ούτε θα βοηθήσει στην επίλυση των προβλημάτων».

Χαρακτήρισε «χρήσιμη και αμοιβαία επωφελή» τη λογική της ηρεμίας, επισημαίνοντας δύο απτά οφέλη των τελευταίων ετών: τη μείωση της έντασης στο πεδίο και το οικονομικό όφελος από τη «θετική ατζέντα» (τουρισμός, συνεργασίες, καλύτερη διαχείριση μεταναστευτικών ροών). «Αυτό δεν σημαίνει ότι αλλάζουμε θέσεις», πρόσθεσε· αντιθέτως, η Ελλάδα «υπενθυμίζει τις διαφωνίες» και επιδιώκει ρεαλιστική προοπτική λύσης με μόνο οδηγό το Διεθνές Δίκαιο.

