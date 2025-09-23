Χρυσοχοΐδης: Αστυνομικοί θα περιπολούν μέσα στους καταυλισμούς των Ρομά – Τέλος στην ανοχή

Την εγκατάσταση ένστολων πολύ εξειδικευμένων αστυνομικών μέσα στους καταυλισμούς Ρομά ανακοίνωσε ο υπουργός Προστασίας του Πολίτη, Μιχάλης Χρυσοχοΐδης.

Όπως είπε στον ΣΚΑΪ, «οι αστυνομικοί αυτοί θα είναι μάχιμοι, θα είναι μέσα στους καταυλισμούς και θα έχουν εκεί έδρα. Σε 1,5 μήνα θα γίνει αυτό, θα υπάγονται στο Ελληνικό FBI.

«Θα είναι καθημερινά παρόντες, θα περιπολούν σε συνοικίες και γειτονιές. Το μήνυμα είναι ότι δεν υπάρχει πουθενά θέμα αποφυγής του νόμου» είπε ο κ. Χρυσοχοΐδης.

«Αυτή η ανοχή που υπήρχε για χρόνια και που για μένα είναι ακατανόητη, αυτή πρέπει να πάρει τέλος» διεμήνυσε ο υπουργός Προστασίας του Πολίτη.

Όπως εξήγησε ο κ. Χρυσοχοΐδης, «το μεγάλο πρόβλημα με την εγκληματικότητα είναι στην Αττική και βαίνει μειούμενο. Υπάρχουν δύο πεδία: το ένα είναι το οργανωμένο έγκλημα, η βαριά εγκληματικότητα που έχει χτυπηθεί από το ελληνικό FBI. Έχουμε 1400 συλλήψεις και 500 προφυλακίσεις σε 6 μήνες. Υπάρχει και η μικρή εγκληματικότητα που πλήττει τις γειτονιές και εκεί έχουμε σοβαρό πρόβλημα με τους Ρομά. Εκτός από τα ναρκωτικά, υπάρχουν οι κλοπές και οι ληστείες, αυτό βαίνει μειούμενο».

Ο κ. Χρυσοχοΐδης ρωτήθηκε και για την δράση μελών της τουρκικής μαφίας στη χώρα και είπε ότι «είχαμε ένα πρόβλημα με τους Τούρκους Τούρκος που βρέθηκαν με το πρόσχημα του αντικαθεστιωτικού. Κάποιοι είναι φυλακισμένοι και οι υπόλοιποι είναι σε κέντρα προαναχωρησιακά για να επιστρέψουν πίσω στην Τουρκία» για να προσθέσει ότι «δεν υπάρχουν πια ανεξιχνίσστα εγκλήματα αυτών των ομάδων».

Παράλληλα τόνισε ότι «δεν υπάρχει πουθενά ούτε ένα τετραγωνικό σε κατάληψη για πρώτη φορά μετά από 50 χρόνια. Όλοι οι πανεπιστημιακοί χώροι έχουν παραδοθεί σε διδάσκοντες και σπουδαστές».

Ερωτηθείς, τέλος, για τις έρευνες της ΕΛΑΣ σχετικά με την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ, ο υπουργός Προστασίας του Πολίτη υπενθύμισε ότι έγινε έλεγχος σε όλα τα ΑΦΜ των δικαιούχων και «σε πρώτη φάση βρέθηκαν περισσότερα από 1.000 που είχαν πάρει παράνομα πάνω από 10.000 ευρώ, έχουν γίνει οι αναγκαίες δεσμεύσεις από τον αρμόδιο εισαγγελέα για να δεσμευτούν περιουσίες για ποσά που ελήφθησαν τα τελευταία 4 χρόνια», συμπληρώνοντας ότι «έχει ξεκινήσει έρευνα για εγκληματικές οργανώσεις και το πώς δρούσαν μέσα στον ΟΠΕΚΕΠΕ».