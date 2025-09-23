eurobank:-Πρόσθετη-έκδοση-200-εκατ.-ευρώ-στο-senior-ομόλογο-λήξης-2028-με-ιδιωτική-τοποθέτηση

Η νέα έκδοση πραγματοποιείται μέσω ιδιωτικής τοποθέτησης και συμφωνήθηκε με τις Deutsche Bank – BNP Paribas με τιμή 99,817% και απόδοση 2,978%.

Την πρόσθετη έκδοση συνολικού ονομαστικού ποσού ύψους 200 εκατ. ευρώ, αξιοποιώντας το ισχυρό επενδυτικό ενδιαφέρον για το υπάρχον ομόλογο σταθερού τοκομεριδίου υψηλής εξοφλητικής προτεραιότητας με λήξη το 2028, συνολικής αρχικής αξίας 500 εκατ. ευρώ αποφάσισε η Eurobank.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση της εισηγμένης, η νέα έκδοση πραγματοποιείται μέσω ιδιωτικής τοποθέτησης και συμφωνήθηκε με τις Deutsche Bank και BNP Paribas με την τιμή έκδοσης να διαμορφώνεται στο 99,817% και απόδοση 2,978%.

Παράλληλα, οι νέοι τίτλοι (ISIN: XS3110850347) θα ενοποιηθούν με τους υφιστάμενους και θα αποτελούν μία ενιαία σειρά, με διακανονισμό που έχει προγραμματιστεί για τις 26 Σεπτεμβρίου 2025 ενώ είναι εισηγμένοι στην αγορά Euro MTF του Χρηματιστηρίου του Λουξεμβούργου.

«Τα κεφάλαια που θα αντληθούν από τους Τίτλους θα συνεισφέρουν στην κάλυψη των υποχρεώσεων του Ομίλου της Eurobank όσον αφορά στην Ελάχιστη Απαίτηση Ιδίων Κεφαλαίων και Επιλέξιμων Υποχρεώσεων (Minimum Required Eligible Liabilities – MREL) και θα διατεθούν για επιχειρηματικούς σκοπούς της Eurobank» καταλήγει η ανακοίνωση.