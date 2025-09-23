eurobank:-deal-με-Ευρωπαϊκό-Ταμείο-Επενδύσεων-για-χρηματοδοτήσεις-62,5-εκατ.-ευρώ-στην-Κύπρο

Ο Όμιλος της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων ανακοίνωσε σήμερα την πρώτη συμφωνία InvestEU στην Κύπρο. Πρόκειται για ένα σημαντικό βήμα που φέρνει την ευρωπαϊκή χρηματοδότηση πιο κοντά στις κυπριακές επιχειρήσεις.

Η συμφωνία, που υπεγράφη μεταξύ του ΕΤαΕ και της Eurobank, προβλέπει χαρτοφυλάκιο δανειακών εγγυήσεων που θα κινητοποιήσουν έως και €62,5 εκατ. σε νέα δάνεια για μικρομεσαίες επιχειρήσεις (ΜΜΕ) και νεοφυείς επιχειρήσεις στην Κύπρο. Έτσι, περισσότερες ΜΜΕ και start-ups θα αποκτήσουν πρόσβαση σε κεφάλαια ανάπτυξης με καλύτερους όρους.

Η χρηματοδότηση αυτή, με την υποστήριξη της ΕΕ, αναμένεται να έχει απτό αντίκτυπο για τους Κύπριους επιχειρηματίες, καθώς:

Μειώνει τις απαιτήσεις για εξασφαλίσεις, στηρίζοντας βιώσιμες επιχειρήσεις που δεν διαθέτουν επαρκείς εγγυήσεις,

Παρέχει μεγαλύτερες περιόδους αποπληρωμής, δίνοντας χρόνο και ευελιξία για την ανάπτυξη των επιχειρήσεων,

Ανοίγει τη χρηματοδότηση των τραπεζών σε start-ups, έναν τομέα που παραδοσιακά αποκλείεται από την πρόσβαση σε πίστωση.

Ο Αντιπρόεδρος της ΕΤΕπ, κ. Κυριάκος Κακουρής δήλωσε: «Με αυτή την πρώτη συμφωνία του ΕΤαΕ στο πλαίσιο του InvestEU στην Κύπρο, ανοίγουμε νέους δρόμους για τους Κύπριους επιχειρηματίες. Η Ευρώπη βρίσκεται εδώ για να κάνει τη χρηματοδότηση απλούστερη, δικαιότερη και με λιγότερους αποκλεισμούς. Οι ΜΜΕ και οι start–ups σε όλη την Κύπρο θα έχουν πλέον περισσότερα εφόδια ώστε να επενδύσουν, να αναπτυχθούν και να δημιουργήσουν θέσεις εργασίας, ενισχύοντας την τοπική οικονομία και την ανταγωνιστικότητα της Ευρώπης».

Η Διευθύνουσα Σύμβουλος του ΕΤαΕ, κα. Marjut Falkstedt, πρόσθεσε: «Το πρόγραμμα InvestEU μάς δίνει τα κατάλληλα εργαλεία ώστε να κάνουμε τη χρηματοδότηση πιο προσιτή σε όλη την Ευρώπη, και είναι ιδιαίτερα σημαντικό που μπορούμε να ανακοινώσουμε αυτή την πρώτη συμφωνία στην Κύπρο. Η συμφωνία αυτή θα εξασφαλίσει καλύτερους όρους για τις επιχειρήσεις, ιδιαίτερα τις νεοφυείς, με πολλαπλασιαστικά οφέλη για την οικονομία».

Ο Αναπληρωτής Διευθύνων Σύμβουλος της Eurobank, κ. Ανδρέας Πέτσας, δήλωσε: «Δίνουμε ιδιαίτερη έμφαση στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, που παραμένουν η ραχοκοκαλιά της οικονομίας μας. Η στήριξη της ανάπτυξής τους σημαίνει στήριξη της απασχόλησης, της καινοτομίας και της συνολικής ανθεκτικότητας της κυπριακής οικονομίας. Είμαστε περήφανοι που υπογράφουμε την πρώτη μας συμφωνία με την ΕΤΕπ, εξασφαλίζοντας κεφάλαια που θα κατευθυνθούν σε καίριους τομείς, όπως η ενέργεια, η υγεία, ο τουρισμός και οι μεταφορές».