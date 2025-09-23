Metlen: Αναθεώρηση τιμής-στόχου στα €62 από την Pantelakis, χάρη στην κυκλική μεταλλουργία και την άμυνα

Η Pantelakis ανεβάζει την τιμή-στόχο της μετοχής της Metlen από τα 52 στα 62 ευρώ. Στην ανάλυσή της υπογραμμίζει ότι κατά το CMD του Απριλίου, ο όμιλος παρουσίασε έναν φιλόδοξο οδικό χάρτη για την επίτευξη μεσοπρόθεσμου EBITDA περίπου €2 δισ., στηριζόμενος κυρίως σε δύο νέες δραστηριότητες: περίπου €220 εκατ. από πατενταρισμένη τεχνολογία ανάκτησης μετάλλων και €130-170 εκατ. από την ενίσχυση της μεταλλουργικής δραστηριότητας στον τομέα της άμυνας.

Στο πλαίσιο αυτό, προβλέπονται επενδύσεις ύψους €450 εκατ. στην κυκλική μεταλλουργία, με τη δημιουργία τριών μονάδων (μια πιλοτική στην Ελλάδα και δύο στη Ρουμανία), συνολικής παραγωγικής δυναμικότητας 390 χιλ. τόνων ετησίως. Ο κίνδυνος του έργου περιορίζεται σημαντικά, καθώς έχει εξασφαλιστεί πρώτη ύλη άνω των 5 εκατ. τόνων. Η τεχνολογία προσφέρει αποδόσεις ανάκτησης έως και 99%, στοχεύοντας μια ευρωπαϊκή αγορά καταλοίπων αξίας περίπου $10 δισ.

Στον κλάδο της άμυνας, οι συνεργασίες με την KNDS France (για το τεθωρακισμένο VBCI Philoctetes) και την Iveco Defence (για στρατιωτικά οχήματα) δίνουν στη Metlen στρατηγικό πλεονέκτημα, ώστε να επωφεληθεί από το ευρωπαϊκό πρόγραμμα ReArm των €800 δισ.

Η ανάπτυξη του ομίλου, που μέχρι σήμερα στηριζόταν κυρίως στις ΑΠΕ (με έμφαση στις εναλλαγές χαρτοφυλακίου), αποκτά πλέον νέα δυναμική από τον τομέα των μετάλλων. Συγκεκριμένα, από το πρόσθετο EBITDA ύψους €746 εκατ. που προβλέπεται έως το 2028 σε σύγκριση με το 2024, το 53% θα προέρχεται από τον κλάδο των μετάλλων, το 35% από την ενέργεια και το 12% από τις υποδομές και παραχωρήσεις.

Τέλος, η ολοκλήρωση του squeeze-out και η μεταφορά της έδρας στη Metlen plc στο Ηνωμένο Βασίλειο, σε συνδυασμό με την ένταξη στον δείκτη FTSE 100 (με ονομαστική αξία σε ευρώ), οδήγησαν σε παθητικές εισροές περίπου €400 εκατ. Εξέλιξη που ενισχύει σημαντικά τη ρευστότητα, την προβολή και την ελκυστικότητα της εταιρείας για θεσμικούς επενδυτές, ενώ διατηρείται παράλληλα η δευτερεύουσα εισαγωγή στο Χρηματιστήριο Αθηνών.