Metlen: Αυξάνει την τιμή-στόχο στα 62 ευρώ η Pantelakis Sec. – Καταλύτης τα 2 νέα εγχειρήματα

Σε αύξηση της τιμής-στόχου για τη μετοχή της Metlen, στα 62 ευρώ, από 50,05 ευρώ προηγουμένως, προχώρησε η Pantelakis Securities, επισημαίνοντας ότι η κίνηση αναθεώρησης βρίσκει «πάτημα» στα δύο νέα εγχειρήματα της εταιρείας.

Σε αύξηση της τιμής-στόχου για τη μετοχή της Metlen, στα 62 ευρώ, από 50,05 ευρώ προηγουμένως, προχώρησε η Pantelakis Securities, επισημαίνοντας ότι η κίνηση αναθεώρησης βρίσκει «πάτημα» στα δύο νέα εγχειρήματα της εταιρείας: την κυκλική μεταλλουργία και την αναβάθμιση της παρουσίας στον αμυντικό κλάδο.

Περιγράφοντας το «μονοπάτι» προς EBITDA ύψους 2 δισ. ευρώ μεσοπρόθεσμα στο Capital Markets Day, η διοίκηση έκανε λόγο για σημαντική συνεισφορά των δύο εγχειρημάτων: 220 εκατ. ευρώ από την πατενταρισμένη τεχνολογία ανάκτησης μετάλλων και 130-170 εκατ. ευρώ από την κλιμάκωση των μεταλλουργικών δραστηριοτήτων στην άμυνα. Οι κεφαλαιουχικές δαπάνες ύψους 450 εκατ. ευρώ για την κυκλική μεταλλουργία προβλέπουν τρία εργοστάσια (ένα πιλοτικό στην Ελλάδα και δύο στη Ρουμανία) με παραγωγή 390 χιλ. τόνων ετησίως, ουσιαστικά απομειωμένου ρίσκου λόγω συμβολαιοποιημένης τροφοδοσίας άνω των 5 εκατ. τόνων. Η τεχνολογία επιτυγχάνει αποδόσεις έως και 99%, αξιοποιώντας μια ευρωπαϊκή αγορά καταλοίπων αξίας $10 δισ.

Στον τομέα της άμυνας, οι συμφωνίες με την KNDS France (VBCI Philoctetes IFV) και την Iveco Defence (στρατιωτικά φορτηγά) τοποθετούν κατάλληλα τη Metlen, ώστε να επωφεληθεί από την ευρωπαϊκή πρωτοβουλία ReArm ύψους 800 δισ. ευρώ.

Αξίζει να σημειωθεί ότι οι προβλέψεις της Pantelakis Sec. κάνουν λόγο για EBITDA 126 εκατ. ευρώ το 2028 από την άμυνα, αλλά για την κυκλική μεταλλουργία η χρηματιστηριακή εμφανίζεται πιο συντηρητική προβλέποντας EBITDA 147 εκατ. ευρώ (καθώς η τεχνολογία έχει μέχρι στιγμής εφαρμοστεί μόνο σε εργαστηριακή και όχι σε βιομηχανική κλίμακα) «Είμαστε έτοιμοι να αναβαθμίσουμε την εκτίμηση αν το πρώτο πιλοτικό εργοστάσιο, που θα ξεκινήσει τη λειτουργία του στο β΄ εξάμηνο, επαληθεύσει τις υποσχέσεις του», προσθέτουν οι αναλυτές.

Ξεχωριστά η Pantelakis Sec. αναφέρεται στην ένταξη της Metlen στον δείκτη FTSE 100, επισημαίνοντας ότι προσέλκυσε παθητικές εισροές περίπου 400 εκατ. ευρώ και αύξησε σημαντικά τη ρευστότητα, την ορατότητα και το θεσμικό ενδιαφέρον, με διατήρηση παράλληλης διαπραγμάτευσης στο Χρηματιστήριο Αθηνών.