    Tuesday, September 23

    Optima Bank: Ισχυρές προοπτικές για τη νέα Intralot μετά τη συμφωνία με τη Bally’s

    Επιχειρήσεις
    Optima Bank: Ισχυρές προοπτικές για τη νέα Intralot μετά τη συμφωνία με τη Bally’s

    Στις 2 Ιουλίου 2025, η Intralot ανακοίνωσε την επίτευξη συμφωνίας για την εξαγορά της Bally’s International Interactive, σε μια σύνθετη συναλλαγή μετρητών και μετοχών, η οποία αποτιμά την εξαγοραζόμενη εταιρεία σε επιχειρηματική αξία (enterprise value) €2,7 δισ., σύμφωνα με ανάλυση της Optima Bank.

    Δομή του τιμήματος

    Το συνολικό τίμημα της συναλλαγής θα αποτελείται από:

    • €1,53 δισ. σε μετρητά

    • 873.707.073 νέες μετοχές, συνολικής αξίας €1,136 δισ. (με υπολογιζόμενη τιμή €1,30 ανά μετοχή)

    Για τη χρηματοδότηση της μετρητής συνιστώσας (€1,53 δισ.), καθώς και για την αναχρηματοδότηση υφιστάμενου δανεισμού, η Intralot έχει εξασφαλίσει:

    • δεσμευμένες γραμμές χρηματοδότησης ύψους €1,6 δισ. από διεθνείς επενδυτικές τράπεζες

    • πρόθεση αύξησης μετοχικού κεφαλαίου έως €400 εκατ.

    Η ολοκλήρωση της συναλλαγής αναμένεται εντός του 4ου τριμήνου του 2025.

    Μετοχική Δομή – Επόμενη Μέρα

    Μετά την ολοκλήρωση της εξαγοράς:

    • Η Intralot θα παραμείνει εισηγμένη στο Χρηματιστήριο Αθηνών.

    • Η Bally’s, ήδη βασικός μέτοχος (με ~34,5% σήμερα), θα ενισχύσει περαιτέρω τη θέση της, καθιστάμενη πιθανότατα κυρίαρχος μέτοχος.

    • Ο ιδρυτής της Intralot, Σωκράτης Κόκκαλης, θα διατηρήσει σημαντική συμμετοχή στο νέο σχήμα.

    Στοιχεία της Bally’s International Interactive

    Η Bally’s Interactive είναι θυγατρική της Bally’s Corporation, διεθνώς αναγνωρισμένος πάροχος διαδραστικού gaming, με έντονη παρουσία στην ευρωπαϊκή αγορά και βασική δραστηριότητα το iGaming.

    Οικονομικά στοιχεία 2024:

    • Έσοδα: €709 εκατ.

    • EBITDA: €283 εκατ.

    • Καθαρά κέρδη: €200 εκατ.

    • Ταμειακές ροές από λειτουργικές δραστηριότητες: €280 εκατ.

    • Το 94% των εσόδων προήλθε από το Ηνωμένο Βασίλειο, και το 99% από iGaming.

    Ο Συνδυασμένος Όμιλος (Pro-forma)

    Μετά τη συγχώνευση, ο νέος Όμιλος Intralot – Bally’s εκτιμάται ότι θα έχει:

    • Επιχειρηματική αξία (EV): €3,8 δισ. (έναντι ~€1 δισ. της σημερινής Intralot)

    • Χρηματιστηριακή αξία (Market Cap): €2,2 δισ.
      (η τρέχουσα κεφαλαιοποίηση της Intralot ανέρχεται στα €750 εκατ.)

    Συνδυασμένα pro-forma οικονομικά αποτελέσματα (Ιούλ. 2024 – Ιούν. 2025):

    • Έσοδα: €1.096 εκατ.
      (Intralot: €376 εκατ.)

    • EBITDA: €436 εκατ. χωρίς συνέργειες
      (Intralot: €132 εκατ.)

    • EBITDA με συνέργειες: €478 εκατ.

    • Καθαρά κέρδη: ~€180 εκατ.
      (έναντι €5 εκατ. της Intralot το 2024)

    Μερίδιο και EPS:

    • Τα κέρδη ανά μετοχή (EPS) εκτιμώνται σε €0,10, μετά τη συγχώνευση.

    • Σημειώνεται διάχυση (dilution) της τάξης του 68% για τους υφιστάμενους μετόχους, εφόσον δεν συμμετάσχουν στην επικείμενη ΑΜΚ (έναντι EPS €0,08 το 2024).

    Αποτίμηση και Σχόλια Optima Bank

    Η Intralot διαπραγματευόταν για το 2024 με:

    • P/E ~120x

    • EV/EBITDA 8,0x

    Δείκτες σημαντικά υψηλότεροι από εκείνους των αντίστοιχων εταιρειών του κλάδου (π.χ. P/E ~14,8x και EV/EBITDA ~8,2x για το 2025).

    Μετά τη συγχώνευση, ο συνδυασμένος όμιλος διαπραγματεύεται:

    • P/E: 11,8x

    • EV/EBITDA: 7,9x

    Οι αριθμοί αυτοί καταδεικνύουν έναν πιο ισορροπημένο και ελκυστικό αποτιμητικό πολλαπλασιαστή, σύμφωνα με την Optima Bank.

