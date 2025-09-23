optima-bank:-Ισχυρές-προοπτικές-για-τη-νέα-intralot-μετά-τη-συμφωνία-με-τη-bally’s

Στις 2 Ιουλίου 2025, η Intralot ανακοίνωσε την επίτευξη συμφωνίας για την εξαγορά της Bally’s International Interactive, σε μια σύνθετη συναλλαγή μετρητών και μετοχών, η οποία αποτιμά την εξαγοραζόμενη εταιρεία σε επιχειρηματική αξία (enterprise value) €2,7 δισ. , σύμφωνα με ανάλυση της Optima Bank.

Δομή του τιμήματος

Το συνολικό τίμημα της συναλλαγής θα αποτελείται από:

€1,53 δισ. σε μετρητά

873.707.073 νέες μετοχές, συνολικής αξίας €1,136 δισ. (με υπολογιζόμενη τιμή €1,30 ανά μετοχή)

Για τη χρηματοδότηση της μετρητής συνιστώσας (€1,53 δισ.), καθώς και για την αναχρηματοδότηση υφιστάμενου δανεισμού, η Intralot έχει εξασφαλίσει:

δεσμευμένες γραμμές χρηματοδότησης ύψους €1,6 δισ. από διεθνείς επενδυτικές τράπεζες

πρόθεση αύξησης μετοχικού κεφαλαίου έως €400 εκατ.

Η ολοκλήρωση της συναλλαγής αναμένεται εντός του 4ου τριμήνου του 2025.

Μετοχική Δομή – Επόμενη Μέρα

Μετά την ολοκλήρωση της εξαγοράς:

Η Intralot θα παραμείνει εισηγμένη στο Χρηματιστήριο Αθηνών.

Η Bally’s, ήδη βασικός μέτοχος (με ~34,5% σήμερα), θα ενισχύσει περαιτέρω τη θέση της, καθιστάμενη πιθανότατα κυρίαρχος μέτοχος.

Ο ιδρυτής της Intralot, Σωκράτης Κόκκαλης, θα διατηρήσει σημαντική συμμετοχή στο νέο σχήμα.

Στοιχεία της Bally’s International Interactive

Η Bally’s Interactive είναι θυγατρική της Bally’s Corporation, διεθνώς αναγνωρισμένος πάροχος διαδραστικού gaming, με έντονη παρουσία στην ευρωπαϊκή αγορά και βασική δραστηριότητα το iGaming.

Οικονομικά στοιχεία 2024:

Έσοδα: €709 εκατ.

EBITDA: €283 εκατ.

Καθαρά κέρδη: €200 εκατ.

Ταμειακές ροές από λειτουργικές δραστηριότητες: €280 εκατ.

Το 94% των εσόδων προήλθε από το Ηνωμένο Βασίλειο, και το 99% από iGaming.

Ο Συνδυασμένος Όμιλος (Pro-forma)

Μετά τη συγχώνευση, ο νέος Όμιλος Intralot – Bally’s εκτιμάται ότι θα έχει:

Επιχειρηματική αξία (EV): €3,8 δισ. (έναντι ~€1 δισ. της σημερινής Intralot)

Χρηματιστηριακή αξία (Market Cap): €2,2 δισ.

(η τρέχουσα κεφαλαιοποίηση της Intralot ανέρχεται στα €750 εκατ.)

Συνδυασμένα pro-forma οικονομικά αποτελέσματα (Ιούλ. 2024 – Ιούν. 2025):

Έσοδα: €1.096 εκατ.

(Intralot: €376 εκατ.)

EBITDA: €436 εκατ. χωρίς συνέργειες

(Intralot: €132 εκατ.)

EBITDA με συνέργειες: €478 εκατ.

Καθαρά κέρδη: ~€180 εκατ.

(έναντι €5 εκατ. της Intralot το 2024)

Μερίδιο και EPS:

Τα κέρδη ανά μετοχή (EPS) εκτιμώνται σε €0,10, μετά τη συγχώνευση.

Σημειώνεται διάχυση (dilution) της τάξης του 68% για τους υφιστάμενους μετόχους, εφόσον δεν συμμετάσχουν στην επικείμενη ΑΜΚ (έναντι EPS €0,08 το 2024).

Αποτίμηση και Σχόλια Optima Bank

Η Intralot διαπραγματευόταν για το 2024 με:

P/E ~120x

EV/EBITDA 8,0x

Δείκτες σημαντικά υψηλότεροι από εκείνους των αντίστοιχων εταιρειών του κλάδου (π.χ. P/E ~14,8x και EV/EBITDA ~8,2x για το 2025).

Μετά τη συγχώνευση, ο συνδυασμένος όμιλος διαπραγματεύεται:

P/E: 11,8x

EV/EBITDA: 7,9x

Οι αριθμοί αυτοί καταδεικνύουν έναν πιο ισορροπημένο και ελκυστικό αποτιμητικό πολλαπλασιαστή, σύμφωνα με την Optima Bank.