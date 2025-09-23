politico:-Η-Κομισιόν-επισπεύδει-για-το-2026-τον-τερματισμό-των-εισαγωγών-ρωσικού-lng

Τον τερματισμό των εισαγωγών ρωσικού υγροποιημένου φυσικού αερίου (LNG) ένα χρόνο νωρίτερα απ’ ότι προβλεπόταν, δηλαδή έως το 2025, σχεδιάζει η Κομισιόν, σύμφωνα με ρεπορτάζ του Politico. Η επίσπευση των διαδικασιών οφείλεται στις πιέσεις του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ για πλήρη ενεργειακή αποσύνδεση της Ευρώπης από τη Ρωσία και εντάσσεται στο πλαίσιο του 19ου πακέτου κυρώσεων. Ωστόσο, ορισμένα κράτη-μέλη και ιδιαίτερα η Ουγγαρία και η Σλοβακία αναμένεται ότι θα αντιδράσουν.

Σύμφωνα με το προσχέδιο πρότασης που είδε το Politico, η Κομισιόν θέλει να εξαλείψει όλες τις αγορές ρωσικού LNG έως το 2026 και να μπλοκάρει τις ρωσικές τράπεζες αλλά και τις διαδρομές χρημάτων μέσω κρυπτονομισμάτων, που παρακάμπτουν τις κυρώσεις. Στην πρόταση περιγράφονται τα πρόσφατα μέτρα, εστιάζει στα χρηματοοικονομικά δίκτυα της Ρωσίας, τις εξαγωγές ενέργειας και τις εναλλακτικές εμπορικές διαδρομές, με στόχο να «αδειάσει» το πολεμικό ταμείο του Κρεμλίνου.

Ο στόχος της απαγόρευσης στο ρωσικό LNG

Στο ίδιο κείμενο αναφέρεται ότι στόχος της απαγόρευσης είναι «να μειωθούν περαιτέρω τα έσοδα της Ρωσίας από τις εξαγωγές ορυκτών καυσίμων, να αυξηθεί το κόστος των παράνομων ενεργειών της στην Ουκρανία και να ασκηθεί η μέγιστη δυνατή πίεση ώστε να σταματήσει τον πόλεμο επιθετικότητας κατά της Ουκρανίας», αναφέρει το κείμενο.

Το πακέτο, το οποίο ανακοινώθηκε την Παρασκευή από την πρόεδρο της Κομισιόν Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, έρχεται λίγες μέρες αφότου ο Ντόναλντ Τραμπ άσκησε εκ νέου πίεση στην Ευρώπη για να σταματήσει να αγοράζει ρωσική ενέργεια.

Αντιδράσεις αναμένεται ότι θα υπάρξουν από την Ουγγαρία και τη Σλοβακία, την ώρα που κάθε πακέτο κυρώσεων απαιτεί ομόφωνη έγκριση από όλα τα κράτη μέλη.

Στην καρδιά της πρότασης βρίσκεται η απόφαση της Κομισιόν να εγκαταλείψει το ρωσικό LNG έναν χρόνο νωρίτερα από τον αρχικό προγραμματισμό, επιβάλλοντας προθεσμία στο τέλος του 2026 για τα μακροχρόνια συμβόλαια. Επίσης, θα υπάρξει περιθώριο 6 μηνών μετά την έναρξη ισχύος του πακέτου για τις βραχυπρόθεσμες συμφωνίες.

Αυτήν την περίοδο, η Κομισιόν διαπραγματεύεται ξεχωριστό νομοσχέδιο, που θα τερματίσει όλες τις εισαγωγές ρωσικού LNG στις χώρες του ενιαίου μπλοκ έως τα τέλη του 2027. Οι νέες κυρώσεις προχωρούν ένα βήμα παραπέρα, καθώς η νομική αυτή πρόταση αφορά μόνο τις φυσικές προμήθειες προς την ΕΕ, και όχι τις αγορές.

«Μπλόκο» και σε κρυπτονομίσματα

Πέραν των περιορισμών σε ρωσικές τράπεζες, η Ευρώπη εξετάζει για πρώτη φορά την επιβολή κυρώσεων σε πλατφόρμες κρυπτονομισμάτων αλλά και την απαγόρευση συναλλαγών με κρυπτονομίσματα, κλείνοντας ένα «παραθυράκι» για τη μεταφορά χρημάτων πίσω στη Ρωσία. Στις ευρωπαϊκές εταιρείες θα απαγορεύεται επίσης να συνεργάζονται με μη ευρωπαϊκά λιμάνια, εφόσον χρησιμοποιούνται για εμπόριο στρατιωτικής τεχνολογίας, όπως για παράδειγμα πυραύλων ή για παράκαμψη του πλαφόν τιμής πετρελαίου που έχει θέσει η G7.

Επίσης, επιδίωξη των Βρυξελλών είναι ο περιορισμός των ειδικών οικονομικών ζωνών στη Ρωσία, που προσφέρουν σε ξένες εταιρείες προνομιακή φορολογική μεταχείριση ώστε να προσελκύσουν επενδύσεις. Σύμφωνα με την πρόταση, θα απαγορεύεται στις ευρωπαϊκές εταιρείες να επενδύουν σε αυτές τις ζώνες.

Εξαγωγικοί έλεγχοι και απαγόρευση υπηρεσιών