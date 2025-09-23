Riksbank: Μείωσε τα επιτόκια στο 1,75% – Το χαμηλότερο επίπεδο των τελευταίων τριών ετών

Παρόλα αυτά, η κεντρική τράπεζα ανακοίνωσε ότι δεν αναμένονται περαιτέρω μειώσεις τουλάχιστον μέχρι το 2028.

Στο 1,75% μείωσε το βασικό επιτόκιο η κεντρική τράπεζα της Σουηδίας (Riksbank), το χαμηλότερο επίπεδο των τελευταίων τριών ετών, με τη μείωση αυτή να αποτελεί την τρίτη διαδοχική για φέτος. Παράλληλα, η Riksbank ανακοίνωσε ότι αναμένεται να διατηρήσει σταθερό το κόστος δανεισμού στο άμεσο μέλλον για να στηρίξει την ανάπτυξη της οικονομίας, η οποία βρίσκεται σε φάση ανάκαμψης.

Σύμφωνα με το -, η απόφαση αυτή ακολουθεί μια σειρά μειώσεων κατά 225 μονάδες βάσης από τον Μάιο του προηγούμενου έτους, αντανακλώντας τη δέσμευση της Riksbank να στηρίξει την σουηδική οικονομία που βρισκόταν σε στασιμότητα για περισσότερα από τρία χρόνια. Η κίνηση αυτή ήταν σύμφωνη με τις προβλέψεις των 9 από τους 22 οικονομολόγους του -.

Παρόλα αυτά, η κεντρική τράπεζα ανακοίνωσε ότι δεν αναμένονται περαιτέρω μειώσεις τουλάχιστον μέχρι το 2028.

«Εάν οι προβλέψεις για τον πληθωρισμό και την οικονομική δραστηριότητα επιβεβαιωθούν, το επιτόκιο αναμένεται να παραμείνει σε αυτό το επίπεδο για αρκετό διάστημα», ανέφερε η Riksbank στην ανακοίνωσή της.

Η απόφαση αυτή φανερώνει ότι η Riksbank δίνει προτεραιότητα στην αντιμετώπιση της αδύναμης ανάπτυξης παρά στην άμεση αντίδραση στην πρόσφατη αύξηση του πληθωρισμού, ο οποίος κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού ξεπέρασε προσωρινά τον στόχο του 2%.

Μετά την ανακοίνωση, η σουηδική κορόνα κατέγραψε μικρή πτώση έναντι του ευρώ, στα 11,05 ανά ευρώ (-0,1%), διατηρώντας όμως ισχυρά κέρδη φέτος (+18% έναντι του δολαρίου και περίπου +4% έναντι του ευρώ).