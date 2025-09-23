wall-street:-Ήπιες-διακυμάνσεις-με-το-βλέμμα-στην-Τεχνητή-Νοημοσύνη-και-τον-κίνδυνο-«φούσκας»

Με ήπιες διακυμάνσεις ξεκίνησε η συνεδρίαση της Τρίτης (23/9) στη Wall Street, με τον S&P 500, ωστόσο, να μπαίνει από νωρίς σε τροχιά για νέο ρεκόρ, καθώς οι επενδυτές έχουν στραμμένη την προσοχή τους στους κινδύνους που θα μπορούσαν να ανακόψουν τη συνεχιζόμενη ανοδική πορεία της αγοράς.

Έτσι, ο S&P 500 «παίζει» στις 6.695,26 με οριακά κέρδη της τάξης του 0,02%, ενώ την ίδια στιγμή ο Dow Jones κερδίζει 0,61% στις 6.695,06 μονάδες. Αρνητική εξαίρεση μέχρι στιγμής ο Nasdaq που κάνει πρεμιέρα σήμερα με απώλειες γύρω από το 0,30%, με αποτέλεσμα να κινείται στις 22.722,93 μονάδες.

Σημειώνεται ότι τη Δευτέρα (22/9) οι τρεις βασικοί δείκτες της Wall Street είχαν κλείσει τη Δευτέρα σε ιστορικά υψηλά επίπεδα για τρίτη διαδοχική συνεδρίαση, με τον S&P 500 να καταγράφει νέο ρεκόρ και ενδοσυνεδριακά. Η άνοδος επιταχύνθηκε στο δεύτερο μισό της συνεδρίασης, καθώς η μετοχή της Nvidia εκτινάχθηκε σχεδόν 4%, μετά από ανακοίνωση της εταιρείας ότι θα επενδύσει 100 δισ. δολάρια στην OpenAI για την ανάπτυξη υποδομών data centers.

Παραμένουν, ωστόσο, ερωτήματα σχετικά με το αν η ανοδική τάση που βασίζεται στην τεχνητή νοημοσύνη μπορεί να συνεχίσει να τροφοδοτεί τα αμερικανικά χρηματιστήρια, ειδικά δεδομένων των αυξημένων αποτιμήσεων στην αγορά.

Ο Τζο Ντέιβις, επικεφαλής οικονομολόγος της Vanguard, ανέφερε ότι η ραγδαία ανάπτυξη και υιοθέτηση της τεχνητής νοημοσύνης, σε συνδυασμό με την πρόσφατη μείωση επιτοκίων από τη Fed, είναι οι δύο βασικοί παράγοντες που έχουν οδηγήσει σε υψηλότερους πολλαπλασιαστές αποτίμησης, ενώ «τα θεμελιώδη οικονομικά μεγέθη είναι εντάξει».

«Όταν βρίσκεσαι σε πιο ακριβά επίπεδα, κακά νέα μπορούν να αποκαλύψουν ρωγμές», είπε ο Ντέιβις στην εκπομπή “Closing Bell: Overtime” του CNBC. «Αυτό δεν σημαίνει ότι θα συμβεί απαραίτητα, αλλά χρειαζόμαστε επιτάχυνση της ανάπτυξης στο δεύτερο εξάμηνο του έτους ή κάποια πρόοδο στον πληθωρισμό, ο οποίος παραμένει επίμονος. Και νομίζω ότι οποιοδήποτε από τα δύο θα βοηθούσε.»

Η τελευταία μέτρηση του δείκτη προσωπικών καταναλωτικών δαπανών (PCE) – που αποτελεί το βασικό μέτρο πληθωρισμού της Fed – θα ανακοινωθεί την Παρασκευή και αναμένεται να δώσει ενδείξεις για την πορεία της νομισματικής πολιτικής το υπόλοιπο του έτους.

Οι επενδυτές παρακολουθούν επίσης με ανησυχία την αυξανόμενη πιθανότητα για ένα ενδεχόμενο κυβερνητικό shutdown ενόψει της προθεσμίας της 30ής Σεπτεμβρίου, καθώς η Γερουσία την περασμένη εβδομάδα απέρριψε τόσο τις ρεπουμπλικανικές όσο και τις δημοκρατικές προτάσεις για προσωρινή χρηματοδότηση της ομοσπονδιακής κυβέρνησης. Αν και στο παρελθόν οι χρηματιστηριακές αγορές συνήθως αγνοούσαν το ενδεχόμενο shutdown, αυτή τη φορά οι συνθήκες μπορεί να είναι διαφορετικές, καθώς το οικονομικό περιβάλλον είναι το ασθενέστερο των τελευταίων δύο δεκαετιών.