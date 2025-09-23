wall-street:-Απότομη-προσγείωση-μετά-τα-ρεκόρ-ελέω-Πάουελ

Αρνητικό ήταν το κλίμα στη Wall Street, καθώς η τελευταία ομιλία του προέδρου της Ομοσπονδιακής Τράπεζας των ΗΠΑ, Τζερόμ Πάουελ, μετρίασε κι άλλο τις προσδοκίες για περαιτέρω μείωση των επιτοκίων.

Ο Πάουελ προειδοποίησε ότι ο πληθωρισμός ενδέχεται να αυξηθεί στο άμεσο μέλλον, ενώ ταυτόχρονα υπάρχει ο κίνδυνος επιβράδυνσης στην απασχόληση – μια δύσκολη συγκυρία, όπως τη χαρακτήρισε. Επανέλαβε επίσης παλαιότερες δηλώσεις του, λέγοντας πως, παρά τη μείωση του βασικού επιτοκίου κατά 0,25 ποσοστιαίες μονάδες την προηγούμενη εβδομάδα, το ισχύον επίπεδο (4%-4,25%) παραμένει επαρκώς υψηλό για την καταπολέμηση του πληθωρισμού. Πρόσθεσε, ωστόσο, πως η νομισματική πολιτική δεν ακολουθεί μια αυστηρά προκαθορισμένη πορεία και είναι έτοιμη να προσαρμοστεί στις οικονομικές εξελίξεις.

Οι βασικοί χρηματιστηριακοί δείκτες έκλεισαν με απώλειες: ο Dow Jones υποχώρησε κατά 0,24% (88 μονάδες), κλείνοντας στις 46.292 μονάδες, ο S&P 500 σημείωσε πτώση 0,55% στις 6.656 μονάδες και ο Nasdaq έχασε 0,95%, φτάνοντας στις 22.573 μονάδες.

Από τις μετοχές του Dow Jones, οι Boeing (+2,5%) και UnitedHealth (+1,8%) κινήθηκαν ανοδικά, ενώ τις μεγαλύτερες απώλειες σημείωσαν οι τίτλοι των Amazon (-3,1%) και Nvidia (-2,9%).

Ο Τζο Ντέιβις, επικεφαλής παγκόσμιος οικονομολόγος της Vanguard, τόνισε πως δύο είναι οι βασικοί παράγοντες πίσω από τους αυξημένους επενδυτικούς πολλαπλασιαστές: η ραγδαία εξάπλωση της τεχνητής νοημοσύνης και η πρόσφατη μείωση των επιτοκίων από τη Fed. Παρ’ όλα αυτά, όπως ανέφερε, «τα θεμελιώδη μεγέθη παραμένουν απλώς ικανοποιητικά». Σχολίασε επίσης ότι σε περιόδους αυξημένων αποτιμήσεων, ακόμη και ένα μικρό αρνητικό νέο μπορεί να προκαλέσει αναταραχή. Εξήγησε ότι είτε η επιτάχυνση της ανάπτυξης στο δεύτερο μισό του έτους είτε η υποχώρηση του επίμονου πληθωρισμού θα μπορούσαν να λειτουργήσουν θετικά στην αγορά.

Την ίδια ώρα, οι επενδυτές παρακολουθούν στενά τις πολιτικές εξελίξεις γύρω από το ενδεχόμενο ενός κυβερνητικού «shutdown», καθώς πλησιάζει η καταληκτική ημερομηνία της 30ής Σεπτεμβρίου. Η Γερουσία απέρριψε πρόσφατα τις προτάσεις προσωρινής χρηματοδότησης που κατατέθηκαν από Ρεπουμπλικανούς και Δημοκρατικούς, γεγονός που αυξάνει την αβεβαιότητα. Αν και παραδοσιακά η Wall Street δεν επηρεάζεται έντονα από τέτοιες εξελίξεις, ορισμένοι αναλυτές εκτιμούν πως αυτή τη φορά ενδέχεται να υπάρξουν διαφορετικές συνέπειες.

Παράλληλα, υποχώρηση κατέγραψαν οι αποδόσεις των κρατικών ομολόγων των ΗΠΑ, με το 10ετές να διαμορφώνεται στο 4,11% (πτώση 3 μονάδων βάσης) και το 2ετές στο 3,59% (επίσης κατά 3 μονάδες βάσης χαμηλότερα).

Ανοδικά το πετρέλαιο – Νέο ρεκόρ για τον χρυσό

Στην αγορά εμπορευμάτων, οι τιμές του πετρελαίου κατέγραψαν άνοδο. Το Brent αυξήθηκε κατά 1,7% στα 67,72 δολάρια το βαρέλι, ενώ το αμερικανικό αργό (WTI) ενισχύθηκε κατά 1,9% στα 63,48 δολάρια. Στον χρυσό, η τιμή σημείωσε νέο ιστορικό υψηλό, φτάνοντας στα 3.812 δολάρια ανά ουγγιά, με άνοδο 1%.