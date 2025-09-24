Άρχισαν τα deals ΗΠΑ – Τουρκίας: 20ετής ενεργειακή συμφωνία Botas με Mercuria για LNG

Ξεκίνησαν να πέφτουν οι υπόγραφες ανάμεσα σε Ουάσιγκτον και Άγκυρα πριν την κρίσιμη συνάντηση του Τραμπ – Ερντογάν.

Ξεκίνησαν να πέφτουν οι υπόγραφες ανάμεσα σε Ουάσιγκτον και Άγκυρα πριν την κρίσιμη συνάντηση του Ντόναλντ Τραμπ με τον Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν στο περιθώριο του ΟΗΕ, καθώς η τουρκική κρατική εταιρεία ενέργειας BOTAS σύναψε 20ετή συμφωνία με την Mercuria για την ετήσια προμήθεια περίπου 4 δισ. κυβικών μέτρων (bcm) υγροποιημένου φυσικού αερίου (LNG) από το 2026.

Όπως ανακοίνωσε την Τετάρτη ο Τούρκος υπουργός Ενέργειας, Aλπαρσλάν Μπαϊρακτάρ η συμφωνία υπογράφηκε στη Νέα Υόρκη κατά τη διάρκεια της επίσκεψης του Eρντογάν στη Γενική Συνέλευση των Ηνωμένων Εθνών και η προμήθεια θα ανέλθει συνολικά σε περίπου 70 bcm κατά τη διάρκεια της ισχύος της. Οι ροές θα προέρχονται από τερματικούς σταθμούς φόρτωσης στις ΗΠΑ και εγκαταστάσεις στην Τουρκία, την Ευρώπη και τη Βόρεια Αφρική, σημειώνει το Reuters.

«Η συμφωνία αυτή θα συμβάλει σημαντικά στον στόχο των 100 δισεκατομμυρίων δολαρίων για τον όγκο των εμπορικών συναλλαγών με τις ΗΠΑ», υπογράμμισε ο Τούρκος ΥΠΕΝ, προσθέτοντας ότι το deal αποσκοπεί στην ενίσχυση της ασφάλειας του εφοδιασμού και στη διαφοροποίηση των πηγών ενέργειας της Τουρκίας. Το τουρκικό υπ. Ενέργειας ανέφερε επίσης ότι η BOTAS υπέγραψε μια μακροπρόθεσμη προκαταρκτική συμφωνία LNG με την Woodside Energy, τον κορυφαίο παραγωγό φυσικού αερίου της Αυστραλίας.

Όπως αναφέρεται στο επίμαχο δημοσίευμα, η συμφωνία αυτή προβλέπει την προμήθεια περίπου 5,8 δισ. κυβικών μέτρων LNG στην BOTAS για 9 χρόνια, ξεκινώντας από το 2030, κυρίως από το έργο LNG της Γούντσαϊντ στη Λουιζιάνα. Οι συμφωνίες για την ενέργεια έρχονται σε μια περίοδο που η Τουρκία προσπαθεί να βελτιώσει τις σχέσεις της με την Ουάσινγκτον.

Τη Δευτέρα, η Άγκυρα ανακοίνωσε ότι ήρε τους δασμούς αντιποίνων που επιβλήθηκαν το 2018 σε μια σειρά εισαγωγών από τις ΗΠΑ, συμπεριλαμβανομένων επιβατικών αυτοκινήτων και φρούτων. Η απόφαση θεωρήθηκε ως χειρονομία καλής θέλησης ενόψει της προγραμματισμένης συνάντησης του Ερντογάν με τον πρόεδρο των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, στο Λευκό Οίκο την Πέμπτη.