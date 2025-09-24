Ένα-βήμα-πιο-κοντά-ΣΥΡΙΖΑ-Νέα-Αριστερά:-Η-πρωτοβουλία-Φάμελλου-για-Φόρουμ-Διαλόγου,-η-συνέντευξη-Χαρίτση-και-η-σκιά-Τσίπρα-Καρυστιανού

Να μην αφήσουν το χρόνο να μετράει χωρίς να βελτιώνουν τη δημοσκοπική και πολιτική τους θέση φαίνεται να κινούνται στο εξής ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία και Νέα Αριστερά, καθώς την ατμόσφαιρα των συνεργασιών αναθέρμανε η… «Αυγή».

Συγκεκριμένα -και παρά τους υψηλούς τόνους που χρησιμοποίησε στη ΔΕΘ- απέναντι στην Κουμουνδούρου ο πρόεδρος της Νέας Αριστεράς, Αλέξης Χαρίτσης, εντούτοις το γεγονός ότι ο επικοινωνιακός βραχίονας του ΣΥΡΙΖΑ, δηλαδή η εφημερίδα Αυγή φιλοξένησε χθες συνέντευξή του μόνο ως τυχαίο δεν μπορεί να θεωρηθεί.

Απεναντίας, η Κουμουνδούρου φαίνεται να θέλει σε αυτή τη φάση να συγκεντρώσει τις δυνάμεις της στην υπόθεση του προοδευτικού μετώπου, συγκεντρώνοντας παράλληλα και στελέχη και προσωπικότητες του ευρύτερου χώρου, ενόψει ευρύτερων πολιτικών εξελίξεων. Στο πλαίσιο αυτό, στον ΣΥΡΙΖΑ δεν σήκωσαν το γάντι που τους έριξε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, Νίκος Ανδρουλάκης με αιχμές στο κυβερνητικό παρελθόν της Κουμουνδούρου και επέλεξαν να μην απαντήσουν στις προκλήσεις, σε μια προσπάθεια να διατηρηθούν οι όποιοι δίαυλοι επικοινωνίας με το ΠΑΣΟΚ.

Αν και δεν τρέφουν αυταπάτες ως προς το ενδεχόμενο το ΠΑΣΟΚ να προσέλθει σε μια πρωτοβουλία δημιουργίας ενός Φόρουμ Διαλόγου τουλάχιστον στο σύνολό του, εντούτοις ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, Σωκράτης Φάμελλος, φαίνεται να δίνει νόημα στην εξαγγελία του στη φετινή ΔΕΘ ότι θα δρομολογήσει την εκκίνηση ενός Φόρουμ Διαλόγου στον προοδευτικό πόλο, ανοίγοντας τις σχετικές διαδικασίες.

Σε μια τέτοια περίπτωση, ωστόσο, η συγκέντρωση δυνάμεων με στόχο μια εναλλακτική προοδευτική πρόταση διακυβέρνησης δεν προσκρούει αναγκαστικά στα όποια σχέδια του πρώην πρωθυπουργού, Αλέξη Τσίπρα, ούτε ενέχει αντιπαραθετικό χαρακτήρα, αλλά εκλαμβάνεται μάλλον ως κίνηση αγωνίας για την κοινωνική απήχηση του κόμματος, αλλά και συνολικά του προοδευτικού χώρου, όταν οι ακροδεξιές και ευρωσκεπτιστικές δυνάμεις κερδίζουν ολοένα και μεγαλύτερο έδαφος στις ευρωπαϊκές κοινωνίες.

Ανταγωνιστικός πόλος

Με αυτό το ζητούμενο, ο πρόεδρος της Νέας Αριστεράς, Αλέξης Χαρίτσης μιλώντας χθες στην εφημερίδα Αυγή ανέφερε πως «στη χώρα μας οι “συνεργασίες” συνήθως ταυτίζονται με “συμπράξεις κορυφής” προσωπικού χαρακτήρα». «Εμάς δεν μας ενδιαφέρει αυτό. Μας ενδιαφέρει να δημιουργηθεί ένας ανταγωνιστικός πόλος στη Δεξιά με αριστερό-οικολογικό πρόσημο» σημείωσε ο κ. Χαρίτσης, για να συμπληρώσει πως «μας ενδιαφέρει, λοιπόν, η ανασύνθεση, η ανασυγκρότηση και η ενότητα. Με αιχμηρές προτάσεις, σαφείς κοινωνικές εκπροσωπήσεις και κυρίως ένα ξεκάθαρο στίγμα ότι στη σημερινή εποχή η Αριστερά -όχι ως ταμπέλα, αλλά ως ουσία- είναι η μόνη απάντηση στη Δεξιά».

Πρώτη δοκιμασία ο ΟΠΕΚΕΠΕ

Σε αυτήν την προοπτική, δεν είναι λίγα τα στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ που εκτιμούν ότι τόσο η Εξεταστική Επιτροπή για την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ, όσο και η κοινή στάση απέναντι στην αναγνώριση της Παλαιστίνης είναι δύο πρόσφατα πεδία, όπου καταγράφηκε η δυνατότητα άμεσης σύγκλισης των δύο χώρων, όταν «η Νέα Αριστερά θα επιμείνει στην ανάγκη συνεργασίας των δυνάμεων της αριστερής και προοδευτικής αντιπολίτευσης ώστε να αποδοθούν ευθύνες σε όλα τα πολιτικά πρόσωπα που εμπλέκονται στο πολύκροτο αυτό σκάνδαλο», όπως τόνισε χθες στην «Αυγή» ο κ. Χαρίτσης.

Νεύμα από Ζαχαριάδη – Καλπάκη

Την ίδια στιγμή, η αναθέρμανση της όλης συζήτησης για την εκκίνηση του διαλόγου μεταξύ των προοδευτικών δυνάμεων επικαιροποιήθηκε για άλλη μια φορά χθες, όταν δύο κορυφαία στελέχη της Κουμουνδούρου έσπευσαν να υπενθυμίσουν τη δεσπόζουσα κατεύθυνση του κόμματος, δηλαδή αυτή της προώθησης των προοδευτικών συνεργασιών ως προς τη διαμόρφωση μιας εναλλακτικής πολιτικής πρότασης απέναντι στην ΝΔ, διαβλέποντας ένα θετικό μομέντουμ.

Μιλώντας στο ΕΡΤnews, ο εκπρόσωπος τύπου του ΣΥΡΙΖΑ, Κώστας Ζαχαριάδης επισήμανε πως απαιτείται «ενότητα των προοδευτικών δυνάμεων για να ηττηθεί η ΝΔ», καθώς «θα κάνει καλό στην ευρύτερη παράταξη να αναληφθούν πρωτοβουλίες -και εμείς θα το κάνουμε ως ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ- υπέρβασης του πολυτεμαχισμού και της πολυδιάσπασης του ευρύτερου χώρου, προγραμματικής συζήτησης και συγκλίσεων. Αυτό είναι το κρίσιμο αυτή τη στιγμή», όπως είπε.