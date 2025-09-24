Ένοχος για απόπειρα δολοφονίας του Τραμπ ο Ράιν Ρουθ – Κάρφωσε στιλό στον λαιμό του

Ένοχος για απόπειρα δολοφονίας του Ντόναλντ Τραμπ σε γήπεδο γκολφ στη Φλόριντα το 2024 κρίθηκε ο Ράιν Ρουθ.

Οι ένορκοι χρειάστηκαν περίπου δύο ώρες για να κρίνουν τον 59χρονο Ρουθ ένοχο για πέντε ομοσπονδιακές κατηγορίες απόπειρας δολοφονίας, επίθεσης σε ομοσπονδιακό αξιωματούχο και εγκλημάτων με όπλα, μετά από μια δίκη δύο εβδομάδων στο δικαστήριο του Fort Pierce στη Φλόριντα. Ο 59χρονος αντιμετωπίζει ποινή ισόβιας κάθειρξης.

Αφού διαβάστηκε η ετυμηγορία, ο Ρουθ πήρε ένα στιλό και επιχείρησε να το καρφώσει στον λαιμό του. «Μπαμπά, μην κάνεις κακό στον εαυτό σου», φώναξε η κόρη του Σάρα, καθώς οι αστυνομικοί προσπαθούσαν να τον συγκρατήσουν τον έβγαζαν βιαστικά από την αίθουσα του δικαστηρίου, όπως αναφέρει το NBC.

Ο 59χρονος εκπροσώπησε τον εαυτό του στο δικαστήριο και υποστήριξε πως η υπόθεση έπρεπε να επιλυθεί με έναν αγώνα γκολφ μέχρι θανάτου, όπως αναφέρει η New York Post.

Ο Ρουθ πρότεινε να αναμετρηθεί με τον Αμερικανό πρόεδρο σε ένα γήπεδο και αν τον κέρδισε να τον εκτελούσε. Αν κέρδιζε ο ίδιος, θα γινόταν πρόεδρος.

Τα όσα είπε, οδήγησαν τον δικαστή να τον επιπλήξει επανειλημμένα για παραβίαση των κανόνων του δικαστηρίου.

Οι εισαγγελείς δήλωσαν ότι ο Ρουθ σχεδίαζε για εβδομάδες τη δολοφονία, πριν παρακολουθήσει το γήπεδο γκολφ Trump International West Palm Beach στις 15 Σεπτεμβρίου 2024, ενώ ο Αμερικανός πρόεδρος έπαιζε γκολφ.

Ο Ρουθ είχε εντοπιστεί από έναν πράκτορα της Μυστικής Υπηρεσίας, καθώς είχε κατασκηνώσει σε μια θέση ελεύθερου σκοπευτή στην άκρη του γηπέδου με ένα τουφέκι να προεξέχει από τον φράχτη. Ο πράκτορας άνοιξε πυρ και ο 59χρονος έφυγε από το σημείο.