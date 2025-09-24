ΑΔΜΗΕ:-Στα-34,1-εκατ.-ευρώ-τα-καθαρά-κέρδη-στο-εξάμηνο

Η ΑΔΜΗΕ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε. (RIC: ADMr.AT, -: ADMIE.GA, Χρηματιστήριο Αθηνών: ΑΔΜΗΕ) εφεξής «η Εταιρεία» κάτοχος του 51% των μετοχών του Ομίλου της ΑΔΜΗΕ Α.Ε., δημοσιεύει σήμερα τα οικονομικά αποτελέσματα σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (Δ.Π.Χ.Α.) για την περίοδο που έληξε στις 30 Ιουνίου 2025.

Τα βασικά σημεία έχουν ως εξής:

Τα Έσοδα της ΑΔΜΗΕ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε. αντικατοπτρίζουν τη συμμετοχή της κατά 51% στα κέρδη του Ομίλου της ΑΔΜΗΕ Α.Ε. και ανέρχονται στα 34,5 εκατ. ευρώ, σημειώνοντας μείωση 12,4% σε σχέση με την ίδια περίοδο το 2024.

Τα Λειτουργικά Έξοδα ανήλθαν στις 658 χιλ. ευρώ για το α’ εξάμηνο 2025, έναντι 576 χιλ. ευρώ για την ίδια περίοδο το 2024.

Τα Κέρδη προ φόρων & χρημ/κων αποτελεσμάτων ανήλθαν στα 33,8 εκατ. ευρώ μειωμένα κατά 12,8% σε σχέση με το α’ εξάμηνο του 2024, κυρίως λόγω της μείωσης των εσόδων.

Τα Χρηματοοικονομικά Έσοδα ανήλθαν στα 398 χιλ. ευρώ το α’ εξάμηνο του 2025, έναντι περίπου 131 χιλ. ευρώ την αντίστοιχη περίοδο του 2024.

Τα Καθαρά Κέρδη διαμορφώθηκαν σε 34,1 εκατ. ευρώ για το α’ εξάμηνο του 2025, έναντι 38,9 εκατ. ευρώ την ίδια περίοδο το 2024.

Τα Κέρδη ανά μετοχή μειώθηκαν κατά 12,2% φθάνοντας τα 0,15 ανά μετοχή έναντι 0,17 την αντίστοιχη περίοδο το 2024.

Τα Ταμειακά Διαθέσιμα της Εταιρείας την 30.06.2025 ανέρχονταν στα 58,3 εκατ. ευρώ, ενώ το χρέος της είναι μηδενικό.

*Δείτε αναλυτικά τα αποτελέσματα εξαμήνου της ΑΔΜΗΕ Συμμετοχών στη δεξιά στήλη “Συνοδευτικό Υλικό”