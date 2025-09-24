ΑΔΜΗΕ: Στα €34,1 εκατ. τα καθαρά κέρδη το πρώτο εξάμηνο – Στις 2/10 η καταβολή του προμερίσματος

Η ΑΔΜΗΕ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε. (RIC: ADMr.AT, -: ADMIE.GA, Χρηματιστήριο Αθηνών: ΑΔΜΗΕ) εφεξής «η Εταιρεία» κάτοχος του 51% των μετοχών του Ομίλου της ΑΔΜΗΕ Α.Ε., δημοσιεύει σήμερα τα οικονομικά αποτελέσματα σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (Δ.Π.Χ.Α.) για την περίοδο που έληξε στις 30 Ιουνίου 2025.
Αναλυτικότερα:
- Τα Έσοδα της ΑΔΜΗΕ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε. αντικατοπτρίζουν τη συμμετοχή της κατά 51% στα κέρδη του Ομίλου της ΑΔΜΗΕ Α.Ε. και ανέρχονται στα 34,5 εκατ. ευρώ, σημειώνοντας μείωση 12,4% σε σχέση με την ίδια περίοδο το 2024.
- Τα Λειτουργικά Έξοδα ανήλθαν στις 658 χιλ. ευρώ για το α’ εξάμηνο 2025, έναντι 576 χιλ. ευρώ για την ίδια περίοδο το 2024.
- Τα Κέρδη προ φόρων & χρημ/κων αποτελεσμάτων ανήλθαν στα 33,8 εκατ. ευρώ μειωμένα κατά 12,8% σε σχέση με το α’ εξάμηνο του 2024, κυρίως λόγω της μείωσης των εσόδων.
- Τα Χρηματοοικονομικά Έσοδα ανήλθαν στα 398 χιλ. ευρώ το α’ εξάμηνο του 2025, έναντι περίπου 131 χιλ. ευρώ την αντίστοιχη περίοδο του 2024.
- Τα Καθαρά Κέρδη διαμορφώθηκαν σε 34,1 εκατ. ευρώ για το α’ εξάμηνο του 2025, έναντι 38,9 εκατ. ευρώ την ίδια περίοδο το 2024.
- Τα Κέρδη ανά μετοχή μειώθηκαν κατά 12,2% φθάνοντας τα 0,15 ανά μετοχή έναντι 0,17 την αντίστοιχη περίοδο το 2024.
- Τα Ταμειακά Διαθέσιμα της Εταιρείας την 30.06.2025 ανέρχονταν στα 58,3 εκατ. ευρώ, ενώ το χρέος της είναι μηδενικό.
Διανομή Υπόλοιπου μερίσματος χρήσης 2024 και Προσωρινού μερίσματος χρήσης 2025
Η Τακτική Γενική Συνέλευση της Εταιρείας που έλαβε χώρα στις 02.07.2025 ενέκρινε την διανομή του υπολοίπου μερίσματος για τη χρήση του 2024, ύψους 14.469.192 ευρώ ή 0,062 ευρώ ανά μετοχή προ της παρακράτησης φόρου και εξαιρουμένων των 216.000 ιδίων μετοχών που κατέχει η Εταιρεία και προχώρησε στην καταβολή του συγκεκριμένου ποσού την 01.09.2025 (ημερ. Αποκοπής: 25.08.2025).
Επιπρόσθετα, το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας με την απόφασή του 136/10.07.2025, αποφάσισε τη διανομή προμερίσματος χρήσης 2025 ύψους 27.969.192 ευρώ ή 0,121 ευρώ ανά μετοχή προ της παρακράτησης φόρου και εξαιρουμένων των 216.000 ιδίων μετοχών που κατέχει η Εταιρεία και θα προχωρήσει στην καταβολή του συγκεκριμένου ποσού την 02.10.2025 (ημερ. Αποκοπής: 25.09.2025).
Επισυνάπτεται ολόκληρη η παρουσίαση των οικονομικών αποτελεσμάτων του ΑΔΜΗΕ στο τέλος του κειμένου