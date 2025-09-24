Ανέβηκαν οι τόνοι μεταξύ Βούλτεψη – Μπαλάφα: «Στις φλέβες σας ρέει ψέμα και όχι αίμα» – «Θα φύγω, δεν είναι συζήτηση αυτή»

Ανέβηκαν οι τόνοι σε τηλεοπτική εκπομπή του Action 24 ανάμεσα στη Σοφία Βούλτεψη και τον Γιάννη Μπαλάφα, σε συζήτηση για την ακρίβεια.

Ο κ. Μπαλάφας αναφέρθηκε σε δηλώσεις του κυβερνητικού εκπροσώπου Παύλου Μαρινάκη, η υφυπουργός Μετανάστευσης του απάντησε και η συζήτηση «άναψε».

Αναλυτικά ο διάλογος:

Μπαλάφας: Μπαίνω στον πειρασμό, επειδή άκουσα πριν τον κ. Μαρινάκη να λέει πως η κυβέρνηση θα ασχοληθεί τώρα με την ακρίβεια και τα πρόστιμα. Τώρα. Και λίγο, με συγχωρείτε, γέλασα.

Βούλτεψη: Έχουν επιβληθεί πέντε εκατομμύρια πρόστιμα. Δεν είπε τώρα.

Μπαλάφας: Σας παρακαλώ κυρία Βούλτεψη, θα φύγω. Δεν είναι αυτό συζήτηση.

Βούλτεψη: Αν δεν θέλετε, μπορείτε πράγματι να φύγετε. Λέτε ψέματα. Δεν είπε τώρα ο κ. Μαρινάκης.

Μπαλάφας: Προφανώς θυμήθηκε την ακρίβεια. Αν θυμόταν και τη διαφθορά και το κλέψιμο που κάνανε, θα ήταν πλήρης η τοποθέτησή του. Θέλω να ακούσετε τη γνώμη μου κι όχι τη γνώμη της κ. Βούλτεψη και τις φωνές της.

Βούλτεψη: Αν δεν θέλετε, μην έρχεστε μαζί μου. Δεν σας υποχρέωσε κανείς και να σταματήσετε αυτό το προκαταβολικό bullying.

Μπαλάφας: Έχετε μια νευρικότητα,

Βούλτεψη: Εσείς το αρχίσατε, καμία νευρικότητα. Εσάς εδώ (δείχνει τις φλέβες της) ρέει ψέμα και όχι αίμα.

Δείτε και το βίντεο

Ειδήσεις σήμερα:

Τι σημαίνει η στροφή 180 μοιρών του Τραμπ στο ζήτημα της Ουκρανίας: Η χρυσή ευκαιρία του Κιέβου και ο ξεκάθαρος κίνδυνος

«Φοβόταν ότι θα κατηγορηθεί, είχα να δω τη γιαγιά μου από το 2021» – Τι κατέθεσε ο 28χρονος γιος της 62χρονης που έθαψε τη μητέρα της

Βρέθηκε ο υπεύθυνος για τη βλάβη στις κυλιόμενες σκάλες και το autocue του Τραμπ – Δείτε βίντεο