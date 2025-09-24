Ανέβηκαν οι τόνοι μεταξύ Βούλτεψη – Μπαλάφα: «Στις φλέβες σας ρέει ψέμα και όχι αίμα» – «Θα φύγω, δεν είναι συζήτηση αυτή»

Ανέβηκαν οι τόνοι σε τηλεοπτική εκπομπή του Action 24 ανάμεσα στη Σοφία Βούλτεψη και τον Γιάννη Μπαλάφα, σε συζήτηση για την ακρίβεια.
Ο κ. Μπαλάφας αναφέρθηκε σε δηλώσεις του κυβερνητικού εκπροσώπου Παύλου Μαρινάκη, η υφυπουργός Μετανάστευσης του απάντησε και η συζήτηση «άναψε».
Αναλυτικά ο διάλογος:
Μπαλάφας: Μπαίνω στον πειρασμό, επειδή άκουσα πριν τον κ. Μαρινάκη να λέει πως η κυβέρνηση θα ασχοληθεί τώρα με την ακρίβεια και τα πρόστιμα. Τώρα. Και λίγο, με συγχωρείτε, γέλασα.
Βούλτεψη: Έχουν επιβληθεί πέντε εκατομμύρια πρόστιμα. Δεν είπε τώρα.
Μπαλάφας: Σας παρακαλώ κυρία Βούλτεψη, θα φύγω. Δεν είναι αυτό συζήτηση.
Βούλτεψη: Αν δεν θέλετε, μπορείτε πράγματι να φύγετε. Λέτε ψέματα. Δεν είπε τώρα ο κ. Μαρινάκης.
Μπαλάφας: Προφανώς θυμήθηκε την ακρίβεια. Αν θυμόταν και τη διαφθορά και το κλέψιμο που κάνανε, θα ήταν πλήρης η τοποθέτησή του. Θέλω να ακούσετε τη γνώμη μου κι όχι τη γνώμη της κ. Βούλτεψη και τις φωνές της.
Βούλτεψη: Αν δεν θέλετε, μην έρχεστε μαζί μου. Δεν σας υποχρέωσε κανείς και να σταματήσετε αυτό το προκαταβολικό bullying.
Μπαλάφας: Έχετε μια νευρικότητα,
Βούλτεψη: Εσείς το αρχίσατε, καμία νευρικότητα. Εσάς εδώ (δείχνει τις φλέβες της) ρέει ψέμα και όχι αίμα.
Δείτε και το βίντεο
