Close Menu
    Trending
    Subscribe
    Wednesday, September 24

    Ανέβηκαν οι τόνοι μεταξύ Βούλτεψη – Μπαλάφα: «Στις φλέβες σας ρέει ψέμα και όχι αίμα» – «Θα φύγω, δεν είναι συζήτηση αυτή»

    Πολιτική
    Ανέβηκαν-οι-τόνοι-μεταξύ-Βούλτεψη-–-Μπαλάφα:-«Στις-φλέβες-σας-ρέει-ψέμα-και-όχι-αίμα»-–-«Θα-φύγω,-δεν-είναι-συζήτηση-αυτή»
    Ανέβηκαν οι τόνοι μεταξύ Βούλτεψη – Μπαλάφα: «Στις φλέβες σας ρέει ψέμα και όχι αίμα» – «Θα φύγω, δεν είναι συζήτηση αυτή»

    Ανέβηκαν οι τόνοι σε τηλεοπτική εκπομπή του Action 24 ανάμεσα στη Σοφία Βούλτεψη και τον Γιάννη Μπαλάφα, σε συζήτηση για την ακρίβεια.

    Ο κ. Μπαλάφας αναφέρθηκε σε δηλώσεις του κυβερνητικού εκπροσώπου Παύλου Μαρινάκη, η υφυπουργός Μετανάστευσης του απάντησε και η συζήτηση «άναψε».

    Αναλυτικά ο διάλογος:

    Μπαλάφας: Μπαίνω στον πειρασμό, επειδή άκουσα πριν τον κ. Μαρινάκη να λέει πως η κυβέρνηση θα ασχοληθεί τώρα με την ακρίβεια και τα πρόστιμα. Τώρα. Και λίγο, με συγχωρείτε, γέλασα.

    Βούλτεψη: Έχουν επιβληθεί πέντε εκατομμύρια πρόστιμα. Δεν είπε τώρα.

    Μπαλάφας: Σας παρακαλώ κυρία Βούλτεψη, θα φύγω. Δεν είναι αυτό συζήτηση.

    Βούλτεψη: Αν δεν θέλετε, μπορείτε πράγματι να φύγετε. Λέτε ψέματα. Δεν είπε τώρα ο κ. Μαρινάκης.

    Μπαλάφας: Προφανώς θυμήθηκε την ακρίβεια. Αν θυμόταν και τη διαφθορά και το κλέψιμο που κάνανε, θα ήταν πλήρης η τοποθέτησή του. Θέλω να ακούσετε τη γνώμη μου κι όχι τη γνώμη της κ. Βούλτεψη και τις φωνές της.

    Βούλτεψη: Αν δεν θέλετε, μην έρχεστε μαζί μου. Δεν σας υποχρέωσε κανείς και να σταματήσετε αυτό το προκαταβολικό bullying.

    Μπαλάφας: Έχετε μια νευρικότητα,

    Βούλτεψη: Εσείς το αρχίσατε, καμία νευρικότητα. Εσάς εδώ (δείχνει τις φλέβες της) ρέει ψέμα και όχι αίμα.

    Δείτε και το βίντεο

    Ειδήσεις σήμερα:

    Τι σημαίνει η στροφή 180 μοιρών του Τραμπ στο ζήτημα της Ουκρανίας: Η χρυσή ευκαιρία του Κιέβου και ο ξεκάθαρος κίνδυνος

    «Φοβόταν ότι θα κατηγορηθεί, είχα να δω τη γιαγιά μου από το 2021» – Τι κατέθεσε ο 28χρονος γιος της 62χρονης που έθαψε τη μητέρα της

    Βρέθηκε ο υπεύθυνος για τη βλάβη στις κυλιόμενες σκάλες και το autocue του Τραμπ – Δείτε βίντεο

    Keep Reading

    Get in touch: sofokleous10.gr@gmail.com