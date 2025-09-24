Ανακαλεί-115.539-οχήματα-στις-ΗΠΑ-η-ford

Ο λόγος για την ανάκληση οφείλεται σε ελάττωμα στον άνω άξονα του τιμονιού, που θα μπορούσε να επιφέρει απώλεια ελέγχου κατά τη διάρκεια της οδήγησης.

Σε ανάκληση 115.539 οχημάτων στις ΗΠΑ προχωρά η Ford την Τετάρτη.

Υπενθυμίζεται πως πριν από μερικές ημέρες η αυτοκινητοβιομηχανία του Ντιτρόιτ ανακοίνωσε την κατάργηση επιπλέον 1.000 θέσεων εργασίας στο εργοστάσιό της στην Κολωνία, αναθεωρώντας το ήδη εφαρμοζόμενο σχέδιο λιτότητας, το οποίο προέβλεπε περικοπές 2.900 θέσεων έως το 2027.

Σύμφωνα με την ανακοίνωσή της, λόγω της περιορισμένης ζήτησης των ηλεκτρικών οχημάτων της, η Ford προχωρά σε κατάργηση από τον Ιανουάριο της δεύτερης βάρδιας εργασίας στην γραμμή παραγωγής στην Κολωνία. Πριν από έναν χρόνο, η διοίκηση της εταιρίας είχε ανακοινώσει ολοκληρωμένο σχέδιο, το οποίο μάλιστα είχε οδηγήσει και στην πρώτη στην ιστορία απεργία εργαζομένων στο εργοστάσιο της Κολωνίας, το οποίο λειτουργεί από το 1930. Μόλις πρόσφατα διοίκηση και εργαζόμενοι κατέληξαν σε συμφωνία, με την πλευρά των εργαζομένων να εκφράζει ακόμη την απροθυμία και την δυσαρέσκειά της.