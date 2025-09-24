Ανοδικές τάσεις στη Wall Street – Η Nvidia ανακτά μέρος των απωλειών της

Οι μετοχές της Wall Street κινούνται ανοδικά την Τετάρτη (24/9), καθώς ο κολοσσός της τεχνητής νοημοσύνης Nvidia ανακτά μέρος των απωλειών της από την προηγούμενη συνεδρίαση.

Σε αυτό το πλαίσιο, ο Dow ενισχύεται κατά 0,34% στις 46.450,58 μονάδες, ο S&P 500 ανεβαίνει ελαφρώς κατά 0,04% στις 6.659,89 μονάδες και ο Nasdaq σημειώνει ήπια κέρδη 0,02% στις 22.577,97 μονάδες.

Στα αξιόλογα της ημέρας, η μετοχή της Nvidia σημειώνει κέρδη 0,5%, αντιστρέφοντας την πτωτική πορεία της προηγούμενης ημέρας, όταν επικράτησαν έντονες ανησυχίες σχετικά με τη «κυκλική» φύση του τομέα της τεχνητής νοημοσύνης, μετά από ανακοίνωση συνεργασίας μεταξύ της Nvidia και της OpenAI. Η Nvidia, μαζί με την επίσης ισχυρή στον χώρο της ΑΙ Oracle, υποχώρησαν από φόβους ότι η άνοδος των μετοχών είχε ήδη «προεξοφλήσει» τις μελλοντικές προσδοκίες ανάπτυξης.

Δείγμα της αμφιταλάντευσης γύρω από την εμπιστοσύνη στην ΑΙ είναι και η μετοχή της Micron Technology, η οποία αρχικά σημείωσε άνοδο την Τετάρτη, αλλά στη συνέχεια υποχώρησε καθώς τα αποτελέσματα και οι προβλέψεις της εταιρείας δεν εντυπωσίασαν τους επενδυτές. Η μετοχή κατέγραψε τελικά πτώση 0,3%.

Υπενθυμίζεται ότι ο S&P 500 έκλεισε με απώλειες την Τρίτη (23/9), διακόπτοντας ένα ανοδικό σερί τριών ημερών, εν μέσω ανησυχιών γύρω από τον τομέα της ΑΙ. Ο ευρύς χρηματιστηριακός δείκτης είχε φτάσει σε νέο ενδοσυνεδριακό ιστορικό υψηλό νωρίτερα την ίδια ημέρα, ενώ την προηγούμενη είχε σημειώσει ιστορικό υψηλό στο κλείσιμο. Ο Nasdaq Composite επίσης υποχώρησε, επιβαρυμένος από τις πιέσεις στη μετοχή της Nvidia.

Παράλληλα, ορισμένοι επενδυτές ενδέχεται να προχωρούν σε κατοχύρωση κερδών, καθώς οι αποτιμήσεις των αγορών παραμένουν υψηλές — κάτι που επισήμανε και ο πρόεδρος της Ομοσπονδιακής Τράπεζας των ΗΠΑ Τζερόμ Πάουελ σε συνέντευξη Τύπου την Τρίτη.

Ο επικεφαλής στρατηγικός αναλυτής μετοχών της Wells Fargo, Ohsung Kwon, παραμένει αισιόδοξος για τον κλάδο της τεχνητής νοημοσύνης, προβλέποντας ότι οι επενδύσεις θα συνεχίσουν να είναι ισχυρές. «Πιστεύω ότι πρόκειται για μια ανοδική αγορά που καθοδηγείται από την ΑΙ, και ότι είναι πιθανό να συνεχιστεί», δήλωσε την Τρίτη στο CNBC.

Και συνέχισε: «Πρώτον, δεν πρόκειται για “φούσκα”. Η συνολική υπεραπόδοση του Nasdaq από το τέλος της τεχνολογικής φούσκας μέχρι σήμερα έχει προέλθει από καλύτερα θεμελιώδη μεγέθη σε σχέση με τον S&P 500, και θεωρούμε ότι αυτή η τάση θα συνεχιστεί. Δεύτερον, πιστεύουμε ότι βρισκόμαστε ακόμα στα αρχικά στάδια του επενδυτικού κύκλου στην ΑΙ. Πιστεύω ότι όσο η χρηματιστηριακή αγορά συνεχίζει να επιβραβεύει τις εταιρείες που επενδύουν σε κεφαλαιουχικές δαπάνες και αναπτυξιακές προοπτικές, η τάση αυτή θα συνεχιστεί».

Οι επενδυτές παραμένουν επιφυλακτικοί ενόψει της ανακοίνωσης των στοιχείων για τις νέες αιτήσεις επιδομάτων ανεργίας την Πέμπτη και των στοιχείων για τον δείκτη προσωπικής κατανάλωσης (PCE) την Παρασκευή. Παράλληλα, παρακολουθούν με ανησυχία τις εξελίξεις γύρω από πιθανό κλείσιμο της ομοσπονδιακής κυβέρνησης.

Σημειώνεται ακόμη ότι ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ ακύρωσε προγραμματισμένη συνάντηση με τον ηγέτη της μειοψηφίας στη Γερουσία Τσακ Σούμερ και τον ηγέτη της μειοψηφίας στη Βουλή Χακίμ Τζέφρις, η οποία θα μπορούσε ενδεχομένως να αποτρέψει το shutdown πριν από την καταληκτική ημερομηνία της 30ής Σεπτεμβρίου.

«Η ακύρωση αυτή προκάλεσε νέο κύμα ανησυχίας ότι η χρηματοδότηση θα λήξει την επόμενη εβδομάδα και ενδέχεται να δούμε το πρώτο shutdown από τον χειμώνα του 2018-2019», ανέφερε σε σημείωμά του προς πελάτες ο Jim Reid της Deutsche Bank το πρωί της Τετάρτης.