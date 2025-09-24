Αντιστροφή κλίματος και αρνητικό κλείσιμο στη Wall Street – Φόβοι για «φούσκα» στις μετοχές τεχνητής νοημοσύνης

Η Wall Street υποχώρησε την Τετάρτη (24/9), παρά τις αρχικές ανοδικές της τάσεις, καθώς οι κολοσσοί της τεχνητής νοημοσύνης Nvidia και Oracle βρέθηκαν υπό πίεση για δεύτερη συνεχόμενη ημέρα.

Σε αυτό το πλαίσιο, ο Dow έκλεισε με ζημιές 0,37% στις 46.121,28 μονάδες, ο S&P 500 κινήθηκε πτωτικά κατά 0,34% στις 6.634,04 μονάδες και ο Nasdaq υποχώρησε επίσης κατά 0,34% στις 22.497,86 μονάδες.

Στα αξιόλογα της ημέρας, η Nvidia έχασε σχεδόν 1%, συνεχίζοντας τις απώλειές της από την Τρίτη (23/9), καθώς οι εντεινόμενοι φόβοι για την ενδεχομένως «κυκλική» φύση της βιομηχανίας ΤΝ προκάλεσαν σκεπτικισμό στους επενδυτές. Νωρίτερα αυτή την εβδομάδα, η εταιρεία ανακοίνωσε συνεργασία ύψους 100 δισ. δολαρίων με την OpenAI.

Η Oracle, επίσης σημαντικός παίκτης στον χώρο της τεχνητής νοημοσύνης, κατέγραψε πτώση για δεύτερη συνεχόμενη ημέρα, χάνοντας 2% την Τετάρτη.

Πέρα από αυτές τις δύο εταιρείες, οι μετοχές της Micron Technology υποχώρησαν κατά 2%, καθώς τα κέρδη και οι προβλέψεις της εταιρείας δεν στάθηκαν αρκετά ισχυρά ώστε να εντυπωσιάσουν τους επενδυτές — ένδειξη ότι η εμπιστοσύνη στο «στοίχημα» της ΤΝ παραμένει υπό αμφισβήτηση.

Υπενθυμίζεται επίσης, ότι ο S&P 500 είχε κλείσει με απώλειες και την Τρίτη, σπάζοντας ένα σερί τριών ανοδικών συνεδριάσεων, εξαιτίας των ανησυχιών γύρω από τις μετοχές ΤΝ. Ο δείκτης είχε φτάσει σε νέο ενδοσυνεδριακό υψηλό-ρεκόρ νωρίτερα μέσα στη μέρα και σημείωσε ιστορικό κλείσιμο τη Δευτέρα. Ο Nasdaq, με υψηλή συγκέντρωση τεχνολογικών μετοχών, επίσης διολίσθησε, επιβαρυμένος από την Nvidia.

Οι επενδυτές πιθανόν να προχωρούν σε κατοχύρωση κερδών, εν μέσω υψηλών αποτιμήσεων της αγοράς, τις οποίες επεσήμανε ο πρόεδρος της Ομοσπονδιακής Τράπεζας Jerome Powell σε συνέντευξη Τύπου την Τρίτη.

«Ο τεχνολογικός κλάδος μάλλον είναι λίγο υπερεκτεθειμένος», δήλωσε στο CNBC ο Jay Hatfield, CEO της Infrastructure Capital Advisors, προσθέτοντας ότι «δεν υπάρχει πραγματικός λόγος να είναι κανείς αισιόδοξος». «Δεν θα έλεγα πως δεν θα χρησιμοποιήσει κανείς την ΤΝ και ότι έρχεται το τέλος του κόσμου, αλλά σαφώς το ζήτημα είναι οι αποτιμήσεις».

«Αυτό μπορεί να συνεχιστεί για μερικές ημέρες ακόμη», πρόσθεσε, σημειώνοντας και την εποχική αδυναμία. Μέχρι στιγμής, ο S&P 500 παραμένει σχεδόν 3% υψηλότερα για τον μήνα, πολύ καλύτερα από τον μέσο όρο πτώσης 4,2% που παρατηρείται τον Σεπτέμβριο τα τελευταία πέντε χρόνια.

Εκτιμάται ακόμη ότι οι επενδυτές είναι επιφυλακτικοί ενόψει των στοιχείων για τις νέες αιτήσεις επιδομάτων ανεργίας την Πέμπτη και του δείκτη τιμών PCE την Παρασκευή. Παρακολουθούν επίσης με ανησυχία τις εξελίξεις σχετικά με το ενδεχόμενο κυβερνητικό «shutdown».

Ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ είχε ακυρώσει συνάντηση που ήταν προγραμματισμένη για αυτή την εβδομάδα με τον ηγέτη της μειοψηφίας στη Γερουσία Chuck Schumer και τον ηγέτη της μειοψηφίας στη Βουλή Hakeem Jeffries, μια συνάντηση που θα μπορούσε πιθανόν να είχε αποτρέψει το «λουκέτο» πριν από την καταληκτική ημερομηνία της 30ής Σεπτεμβρίου.

Τέλος, όσον αφορά τα εμπορεύματα, το αργό πετρέλαιο WTI σημείωσε άνοδο 2,24% στα 64,83 δολάρια ανά βαρέλι, ενώ το Brent ενισχύθηκε κατά 2,22% στα 69,13 δολάρια ανά βαρέλι. Ο χρυσός υποχώρησε κατά 1,37% στα 3.763,40 δολάρια η ουγγιά.