Βουλή:-Τροπολογία-ΣΥΡΙΖΑ-για-τα-δάνεια-σε-ελβετικό-φράγκο

Κατατέθηκε εκ νέου από τον ΣΥΡΙΖΑ η τροπολογία για τα δάνεια σε ελβετικό φράγκο.

Με την τροπολογία:

1. προβλέπεται ο επανυπολογισμός όλων των δανείων σε φράγκο Ελβετίας που χορηγήθηκαν από το 2005 και μετά, με την ισοτιμία που ίσχυε κατά την ημερομηνία εκταμίευσης του δανείου και με επιτόκιο το μέσο επιτόκιο της κατηγορίας (στεγαστικό, καταναλωτικό κά) του κάθε δανείου, όπως αυτό δημοσιεύεται από την Τράπεζα της Ελλάδος.

2. προβλέπεται ο υπολογισμός με τα νέα δεδομένα σταθερή ισοτιμία και μέσο επιτόκιο του νέου υπολοίπου του δανείου μετά από την αφαίρεση και των ποσών που έχουν ήδη καταβληθεί για τη μερική εξόφληση του δανείου κατά την διάρκεια της σύμβασης.

3. Προβλέπεται η δυνατότητα των δανειοληπτών να ασκήσουν ένδικα μέσα και να αξιώσουν αποζημίωση στην περίπτωση που η συνολική αξία των ήδη καταβεβλημένων ποσών για την αποπληρωμή των δανείων τους υπερβαίνει το ποσό του νέου υπολοίπου του δανείου.

4. Προβλέπεται ότι τα προηγούμενα ισχύουν για όλες τις ενεργές δανειακές συμβάσεις (εξυπηρετούμενων και μη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων) που είναι ή ήταν σε ελβετικό φράγκο και μετατράπηκαν σε ευρώ είτε αυτές βρίσκονται εντός του τραπεζικού συστήματος είτε έχουν μεταβιβαστεί σε Εταιρείες Απόκτησης Απαιτήσεων από Δάνεια και Πιστώσεις.

5. Προβλέπεται ότι με τις διατάξεις του παρόντος άρθρου δεν θα θιγεί το δικαίωμα των δανειοληπτών των οποίων οι δανειακές συμβάσεις δεν είναι ενεργές, να ασκήσουν ένδικα μέσα για να αποζημιωθούν.

Χθες, το ΠΑΣΟΚ με δική του τροπολογία, κατέθεσε την πρότασή του με τα μέτρα προστασίας των δανειοληπτών ελβετικού φράγκου, αναβάθμισης του εξωδικαστικού μηχανισμού, προστασίας των δικαιωμάτων των οφειλετών απέναντι στις εταιρείες διαχείρισης και προαγωγής της διαφάνειας στις τραπεζικές συναλλαγές.

