Γερμανία:-«Ψυχρολουσία»-από-την-απότομη-επιδείνωση-του-επιχειρηματικού-κλίματος

Commerzbank και ING κάνουν λόγο για απογοήτευση, λόγω απουσίας μεταρρυθμίσεων στην οικονομική πολιτική της γερμανικής κυβέρνησης.

Σημαντική πτώση κατέγραψε ο δείκτης επιχειρηματικού κλίματος Ifo στη Γερμανία για τον Σεπτέμβριο, στο 87,7 από 88,9 τον Αύγουστο, υποχώρηση που ο επικεφαλής οικονομολόγος της Commerzbank, Jörg Krämer, χαρακτηρίζει ως «ψυχρολουσία».

«Οι επιχειρήσεις εμφανίζονται λιγότερο αισιόδοξες για το μέλλον, κάτι που μπορεί εν μέρει να οφείλεται στην απογοήτευσή τους σχετικά με την κατεύθυνση της οικονομικής πολιτικής» εξηγεί ο ίδιος, παρά το γεγονός ότι η μείωση των επιτοκίων της ΕΚΤ και η ιδιαίτερα επεκτατική δημοσιονομική πολιτική αποτελούν προϋποθέσεις για τόνωση της οικονομίας. Εκτιμά, δε, πως η υποχώρηση του δείκτη επιχειρηματικού κλίματος Ifo υποδηλώνει ότι η ανάκαμψη αυτή θα είναι μέτρια.

Η πτώση του δείκτη Ifo στο 87,7, χαμηλότερα από τις μέσες εκτιμήσεις (89,4), οφείλεται κυρίως στη σημαντική αναθεώρηση προς τα κάτω των επιχειρηματικών προσδοκιών για τους επόμενους έξι μήνες (από 91,4 σε 89,7). Η αξιολόγηση της τρέχουσας επιχειρηματικής κατάστασης επιδεινώθηκε σχετικά λιγότερο (από 86,4 σε 85,7).

«Κανείς δεν γνωρίζει με βεβαιότητα γιατί οι επιχειρήσεις εμφανίστηκαν λιγότερο αισιόδοξες για το μέλλον τον Σεπτέμβριο. Πολλές επιχειρήσεις υπολόγιζαν σε μια νέα αρχή στην οικονομική πολιτική και σε βελτίωση της ανταγωνιστικότητας. Ωστόσο, η συνεχιζόμενη διαμάχη εντός του κυβερνητικού συνασπισμού καταδεικνύει ότι τα κόμματα έχουν πολύ διαφορετικές απόψεις για την οικονομική πολιτική» σχολιάζει ο επικεφαλής οικονομολόγος της Commerzbank.

Η πτώση των επιχειρηματικών προσδοκιών μπορεί να αντανακλά, εν τέλει, την απογοήτευση πολλών επιχειρήσεων, για το γεγονός ότι ο αναγκαίος αναπροσανατολισμός της οικονομικής πολιτικής φαίνεται απίθανο να υλοποιηθεί, προσθέτει ο Krämer. Και καταλήγει λέγοντας ότι η υποχώρηση του δείκτη Ifo υπενθυμίζει ότι, σε μακροπρόθεσμο ορίζοντα, οι προοπτικές ανάπτυξης παραμένουν υποτονικές λόγω απουσίας της απαραίτητης επανεκκίνησης σε επίπεδο οικονομικής πολιτικής.

Αίτημα για μεταρρυθμίσεις

Δασμοί, ενίσχυση του ευρώ και αδυναμία συνδυασμού των πολιτικών δημοσιονομικής τόνωσης με μεταρρυθμίσεις που ενισχύουν την ανάπτυξη, οδήγησαν στην πτώση του Ifo, σύμφωνα με τους αναλυτές της ING. Όπως εξηγούν, δασμοί και ισχυρό ευρώ περιπλέκουν την εικόνα για τις γερμανικές εξαγωγές, όμως η πτώση του Ifo σχετίζεται και με τη γερμανική πολιτική σκηνή. Η ING σημειώνει ότι το μέγεθος του ανακοινωθέντος γερμανικού δημοσιονομικού πακέτου στήριξης παραμένει σημαντικό. «Κάποια στιγμή αυτά τα χρήματα θα φτάσουν στην οικονομία. Ωστόσο, ο κίνδυνος έχει πλέον αυξηθεί ότι, πέρα από τη δημοσιονομική τόνωση, θα υπάρξουν ελάχιστες μόνο μεταρρυθμίσεις και μέτρα για τη διαρθρωτική ενίσχυση της γερμανικής ανταγωνιστικότητας» αναφέρει ο οίκος.

«Μέχρι στιγμής, η κυβέρνηση όχι μόνο δεν έχει δώσει απαντήσεις, αλλά φαίνεται και παγιδευμένη στο μακροοικονομικό μοντέλο του 20ού αιώνα, χωρίς σχέδιο για το πώς θα οδηγήσει τη γερμανική οικονομία στον 21ο αιώνα» καταλήγουν οι αναλυτές της ING.