Γεωργιάδης-για-μετανάστευση:-Η-Ευρώπη-έκανε-τεράστιο-λάθος-με-την-αριστερίστικη-λογική-δεκαετιών,-τα-σύνορα-είναι-σύνορα

Ο υπουργός Υγείας, Άδωνις Γεωργιάδης αναφέρθηκε σε μια σειρά ζητημάτων που αφορούν τις πολιτικές εξελίξεις, τις παρεμβάσεις στον τομέα της Υγείας, αλλά και στις διεθνείς προκλήσεις. Έδωσε έμφαση στην αντιμετώπιση του μεταναστευτικού ζητήματος στην Ευρώπη, ενώ πήρε θέση και για τη χρήση παρακεταμόλης από εγκύους.

Μιλώντας στην ΕΡΤ και σχολιάζοντας το μεταναστευτικό, υποστήριξε ότι η Ευρώπη έχει προχωρήσει σε «τεράστιο λάθος», επισημαίνοντας πως οι τοποθετήσεις του Ντόναλντ Τραμπ για την ανάγκη φύλαξης των συνόρων ήταν σωστές.

Αναφερόμενος στις ελληνοτουρκικές σχέσεις, τόνισε ότι είτε πραγματοποιηθεί είτε όχι η συνάντηση του Κυριάκου Μητσοτάκη με τον Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, η αντιπολίτευση θα συνεχίσει να βρίσκει λόγους για κριτική.

Για την απεργία πείνας του Πάνου Ρούτσι, πατέρα θύματος της τραγωδίας στα Τέμπη, σημείωσε ότι «σέβεται τον πόνο του» αλλά παράλληλα κατήγγειλε πως υπάρχει πολιτική εκμετάλλευση από ορισμένα κόμματα.

Τέλος, σε ερώτηση για τις πρόσφατες δηλώσεις του Ντόναλντ Τραμπ σχετικά με τη χρήση παρακεταμόλης στην εγκυμοσύνη και τη συσχέτισή της με τον αυτισμό, ο κ. Γεωργιάδης ξεκαθάρισε ότι «δεν υπάρχει καμία επιστημονική μελέτη που να συνδέει την παρακεταμόλη με αυτισμό».

Ο κ. Γεωργιάδης δήλωσε ότι συμφωνεί απολύτως με την τοποθέτηση του Ντόναλντ Τραμπ περί αυστηρής φύλαξης συνόρων.

«Η Ευρώπη έκανε τεράστιο λάθος με την αριστερίστικη λογική δεκαετιών. Τα σύνορα είναι σύνορα. Τελεία και παύλα», τόνισε. Πρόσθεσε ότι η Ελλάδα με την κυβέρνηση Μητσοτάκη ακολούθησε αυστηρή μεταναστευτική πολιτική, με χαρακτηριστικό παράδειγμα την επέκταση του τείχους στον Έβρο, γεγονός που προκάλεσε επικρίσεις διεθνώς.

Ο υπουργός Υγείας ανέφερε ότι δεν γνωρίζει τις λεπτομέρειες, αλλά υπογράμμισε ότι η αντιπολίτευση ασκεί κριτική ανεξάρτητα από την έκβαση.

«Είτε γίνει η συνάντηση, είτε δεν γίνει, η αντιπολίτευση θα μας κατηγορήσει», είπε χαρακτηριστικά. Πρόσθεσε ότι αν η Τουρκία ακύρωσε για λόγους τακτικής, αυτό δείχνει πως «ο Μητσοτάκης δεν είναι βολικός στην Τουρκία».

Αναφερόμενος στον Πάνο Ρούτσι, που βρίσκεται στη 10η ημέρα απεργίας πείνας, ο κ. Γεωργιάδης τόνισε: «Δεν μπαίνω σε αντιδικία με τον πατέρα. Έχει τον πόνο του και τον σέβομαι».

Ωστόσο, επεσήμανε ότι υπάρχουν διαφορετικές απόψεις μεταξύ γονέων για την εκκίνηση της δίκης: «Ορισμένοι θέλουν να ξεκινήσει άμεσα, άλλοι θεωρούν ότι έγινε βιαστικά». Ο ίδιος κατηγόρησε τα κόμματα ότι εκμεταλλεύονται την υπόθεση για πολιτικό όφελος: «Δεν το κάνουν για ανθρωπιστικούς λόγους αλλά για να πλήξουν τον Μητσοτάκη».

Ο υπουργός Υγείας Άδωνις Γεωργιάδης ξεκαθάρισε ότι δεν υπάρχει καμία επιστημονική μελέτη στην Ευρώπη που να συνδέει τη χρήση παρακεταμόλης από εγκύους με αυτισμό.