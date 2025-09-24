Δένδιας:-Θα-εισηγηθώ-σήμερα-στη-Βουλή-την-απόκτηση-τέταρτης-bellharra-και-τη-βελτίωση-των-άλλων-τριών

Ο υπουργός Εθνικής Άμυνας, Νίκος Δένδιας, εξέφρασε την πεποίθηση ότι η ελληνική Αντιπροσωπεία θα σταθεί στο πλευρό της κυβέρνησης στην προσπάθεια να ενισχυθεί ακόμη περισσότερο το Πολεμικό Ναυτικό. Η δήλωση έγινε κατά την άφιξή του στη Βουλή και στην Επιτροπή Εθνικής Άμυνας και Εξωτερικών Υποθέσεων, όπου συζητείται το σχέδιο νόμου για την «Έγκριση σχεδίων Συμβάσεων στον τομέα της άμυνας για την τροποποίηση των συμβάσεων 016B/21 και 017Β/21 που αφορούν την προμήθεια φρεγατών τύπου “FDI HN” και τη μετέπειτα υποστήριξή τους».

Ο κ. Δένδιας εξήγησε ότι θα εισηγηθεί την υπογραφή σύμβασης για την απόκτηση μίας νέας φρεγάτας Belharra Standard 2++ και την αναβάθμιση των τριών ήδη παραγγελθέντων πλοίων Belharra Standard 2 στο ίδιο επίπεδο Standard 2++.

«Με απόλυτη βεβαιότητα μπορώ να πω ότι η Belharra Standard 2++ αποτελεί σήμερα την πιο προηγμένη φρεγάτα διεθνώς», τόνισε ο υπουργός, σημειώνοντας πως το νέο μοντέλο διαθέτει δέκα σημαντικές βελτιώσεις σε σχέση με τον αρχικό τύπο Standard 2. Οι αναβαθμίσεις αυτές προέκυψαν τόσο από την εμπειρία των πρόσφατων πολεμικών συγκρούσεων όσο και από την επιχείρηση “Ασπίδες” στην Ερυθρά Θάλασσα.

Αναφερόμενος ειδικότερα σε μία από τις σημαντικότερες καινοτομίες, ο κ. Δένδιας υπογράμμισε ότι η τέταρτη φρεγάτα του προγράμματος «Θεμιστοκλής» –και στη συνέχεια και οι τρεις υπόλοιπες– θα είναι σε θέση να φέρουν τον νέο πύραυλο Cruise ELSA, με εμβέλεια που ξεπερνά τα 1.000 χιλιόμετρα. «Πρόκειται για τη νεότερη γενιά του Cruise Naval, γεγονός που ενισχύει καθοριστικά τις επιχειρησιακές δυνατότητες του στόλου μας», πρόσθεσε.

Ολόκληρη η δήλωση Δένδια:

Θα εισηγηθώ σε λίγη ώρα σήμερα στην αρμόδια επιτροπή της Βουλής των Ελλήνων τη σύμβαση για την απόκτηση μίας φρεγάτας Belharra Standard 2++ και τη μετατροπή των 3 προηγούμενων Bellharra Standard 2 στο επίπεδο Standard 2++.

Τολμώ να πω με απόλυτη γνώση η φρεγάτα Bellharra Standard 2 ++ είναι σήμερα η πιο προηγμένη φρεγάτα στον πλανήτη. Σε σχέση με τον αρχικό τύπο της απλής φρεγάτας Standard 2 φέρει μία συν 10 βελτιώσεις αποτέλεσμα της εμπειρίας που έχει αποκτηθεί. Αφενός μεν από τους πολέμους το τελευταίο χρονικό διάστημα αλλά και από την επιχείρηση ασπίδες στην Ερυθρά Θάλασσα.

Αξίζει να αναφερθώ μόνο σε μία από τις σημαντικές βελτιώσεις τη δυνατότητα αυτής της φρεγάτας της 4ης του ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗ αλλά και μετά τον υπολοίπων 3 φρεγατών μας να φέρουν πύραυλο Cruise με δυνατότητα άνω των χιλίων χιλιομέτρων. Ο πύραυλος αυτός θα είναι πιθανότατο ο πύραυλος Elsa, η νέα γενιά του πυραύλου Scalp . Είμαι βέβαιος ότι η εθνική αντιπροσωπεία θα στηρίξει την κυβέρνηση στην εθνική ανάγκη να ισχυροποιηθεί ακόμη περισσότερο το ελληνικό πολεμικό ναυτικό

