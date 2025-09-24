Διαστάσεις-κρίσης-παίρνει-στη-Βρετανία-η-σεξουαλική-κακοποίηση-ανηλίκων-από-ανήλικους

Στατιστικά που προκαλούν σοκ δείχνουν τη ραγδαία αύξηση στη Βρετανία των περιστατικών σεξουαλικής κακοποίησης με δράστες και θύματα παιδιά.

Τα δεδομένα από την Εθνική Ένωση για Ανθρώπους που Κακοποιούνται στην Παιδική Ηλικία (NAPAC) δείχνουν ότι τα εν λόγω περιστατικά είναι πλέον περισσότερα από αυτά που αφορούν συμμορίες των groomers.

Στην Αγγλία και την Ουαλία και όπου οι Αρχές έχουν καταγράψει ηλικίες, το 52% των δραστών ήταν μεταξύ 10 και 17 ετών, αναφέρει το Sky News.

Ακόμη περισσότερο ανησυχητικό είναι το ποσοστό των βιασμών από ανήλικους κατά ανήλικων που φτάνουν πια να αποτελούν το 17% των περιστατικών.

Το τηλεφωνικό κέντρο του NAPAC χειρίζεται περίπου 10.000 περιπτώσεις τον χρόνο, προσθέτει το Sky News. Πολλοί από όσους τηλεφωνούν είναι πλέον ενήλικοι που έχουν ακόμη το τραύμα από την παιδική τους ηλικία.

Την ίδια ώρα αυξάνονται και οι αριθμοί των νέων έως και 24 ετών που ζητούν βοήθεια από την NAPAC για να αντιμετωπίσουν αισθήματα άγχους και απομόνωσης.

Υπάρχουν όμως και υποθέσεις εξαιρετικά ακραίες, όπως της τελετουργικής (δηλαδή σατανιστικής) κακοποίησης ανηλίκων από μια ομάδα ανθρώπων. Άλλοι είχαν θαφτεί ζωντανοί και γλίτωσαν από τον θάνατο την τελευταία στιγμή, ενώ δεν λείπουν και οι απόπειρες αυτοκτονίας από ενήλικους.

Από την άλλη πλευρά, το 41% των περιστατικών σχετίζεται με άσεμνες φωτογραφίες που αφορούν ανήλικους. Κατά κανόνα τις έχουν βγάλει οι ίδιοι πριν τις μοιραστούν με συνομηλίκους του, μια πρακτική που μπορεί να ξεκινήσει ως συναινετικό μοίρασμα αλλά να καταλήξει σε εκβιασμούς.

Οι ειδικοί λένε ακόμη ότι πίσω από αυτό το φαινόμενο κρύβεται η πρόσβαση -κυρίως των αγοριών- σε βίαιο πορνογραφικό υλικό. «Μια γενιά αγοριών θεωρεί αυτό που βλέπει κανονική συμπεριφορά και το εφαρμόζουν στα κορίτσια», εξηγούν.

Οι υπεύθυνοι του NAPAC λένε ότι δεν υπάρχει μια εύκολη λύση για το πρόβλημα της κακοποίησης παιδιών από παιδιά, πέρα ίσως από την εκπαίδευση των γονέων και των παιδιών.