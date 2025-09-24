Ελληνικό-εστιατόριο-στους-νικητές-των-βραβείων-βιολογικής-παραγωγής-της-Ευρωπαϊκής-Ένωσης

Βραβείο για το κρητικό εστιατόριο Peskesi.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή σηματοδότησε χθες τον εορτασμό της Ημέρας Βιολογικής Παραγωγής της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ) ανακοινώνοντας τους νικητές των ευρωπαϊκών βραβείων βιολογικής παραγωγής 2025. Επτά βραβεία σε έξι κατηγορίες απονεμήθηκαν σε βασικούς παράγοντες σε ολόκληρη την αξιακή αλυσίδα βιολογικών προϊόντων — από γεωργούς, ΜΜΕ και εμπόρους λιανικής πώλησης έως εστιατόρια, πόλεις και περιφέρειες. Με τα καινοτόμα, βιώσιμα και εμπνευσμένα έργα τους, οι νικητές διακρίθηκαν για τη συμβολή τους στην αριστεία στον τομέα της βιολογικής παραγωγής.

Ανάμεσα στους νικητές και το ελληνικό εστιατόριο Peskesi από το Ηράκλειο της Κρήτης που κέρδισε τη διάκριση του καλύτερου εστιατορίου οργανικών τροφίμων. Όπως αναφέρει ανακοίνωση της Κομισιόν, «το Peskesi συνδυάζει το δικό του βιολογικό αγρόκτημα με συνεργασίες από 98% τοπικούς παραγωγούς, υιοθετώντας τη φιλοσοφία ‘Από το Αγρόκτημα στο Τραπέζι’ και ‘Από το Τραπέζι στο Αγρόκτημα’ από το 2014. Διεθνώς αναγνωρισμένο, το εστιατόριο αναβιώνει την κρητική γαστρονομία μέσω βιώσιμης γεωργίας, πρακτικών μηδενικών αποβλήτων και πολιτιστικών πρωτοβουλιών που διατηρούν τις παραδοσιακές συνταγές, τις γηγενείς ποικιλίες και την τοπική ταυτότητα».

Σχετικά με τα βραβεία, ο Επίτροπος Γεωργίας και Τροφίμων, Κριστόφ Χάνσεν, δήλωσε: «Οι νικητές των βραβείων βιολογικής παραγωγής της ΕΕ αποτελούν λαμπρά παραδείγματα για το τι μπορεί να επιτύχει το βιολογικό κίνημα στην Ευρώπη: συνδυάζουν τα υψηλότερα περιβαλλοντικά πρότυπα με την οικονομική ανθεκτικότητα και την κοινωνική δέσμευση. Το έργο τους αποδεικνύει ότι η βιολογική γεωργία δεν παράγει μόνο βιωσιμότητα, αλλά οικοδομεί και την κοινότητα και διαμορφώνει το μέλλον. Σήμερα τιμούμε τα επιτεύγματά τους — και γιορτάζουμε τη δύναμη και τις προοπτικές ολόκληρου του τομέα της βιολογικής παραγωγής στην Ευρώπη.»

Πριν από την τελετή, ο Επίτροπος Χάνσεν εκφώνησε κεντρική ομιλία. Ακολούθησε συζήτηση στρογγυλής τραπέζης με εκπροσώπους ευρωπαϊκών θεσμικών οργάνων, το όργανο εκπροσώπησης των γεωργών COPA-COGECA και με τους ίδιους τους νικητές και τις νικήτριες.

Στην τέταρτη χρονιά τους πλέον σήμερα, τα ετήσια βραβεία βιολογικής παραγωγής της ΕΕ ξεκίνησαν το 2022 ως δέσμευση στο πλαίσιο του Σχεδίου Δράσης για την ανάπτυξη της βιολογικής παραγωγής, με σκοπό την τόνωση της κατανάλωσης βιολογικών προϊόντων. Στη νέα πρόταση για την Κοινή Αγροτική Πολιτική, η ΕΕ θα διατηρήσει την πολιτική της στήριξη για τη βιολογική γεωργία, ώστε ο τομέας να μπορεί να συνεχίσει να αναπτύσσεται και να ευδοκιμεί.