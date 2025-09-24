Εξάμηνα έντοκα: «Τσίμπησε» το επιτόκιο – Αντλήθηκαν 600 εκατ.

Στο 1,79% διαμορφώθηκε η απόδοση κατά τη σημερινή (Τετάρτη 24 Σεπτεμβρίου 2025) δημοπρασία εξάμηνων εντόκων γραμματίων (διάρκειας 26 εβδομάδων, ύψους 500 εκατομμυρίων ευρώ), όπως ανακοίνωσε ο Οργανισμός Διαχείρισης Δημοσίου Χρέους (ΟΔΔΗΧ).

Στην προηγούμενη αντίστοιχη δημοπρασία τον Αύγουστο, το επιτόκιο είχε διαμορφωθεί στο 1,74%.

Κατά τη σημερινή δημοπρασία, υποβλήθηκαν συνολικές προσφορές ύψους 1,009 δισεκατομμυρίων ευρώ, που υπερκάλυψαν το ζητούμενο ποσό κατά 2,02 φορές.

Η δημοπρασία πραγματοποιήθηκε μέσω των Βασικών Διαπραγματευτών Αγοράς (Primary Dealers) και η ημερομηνία διακανονισμού είναι η Παρασκευή 26 Σεπτεμβρίου 2025.

Έγιναν δεκτές προσφορές μέχρι του ύψους του δημοπρατηθέντος ποσού, καθώς και μη ανταγωνιστικές προσφορές ύψους 100 εκατομμυρίων ευρώ. Αντλήθηκαν, δηλαδή, 600 εκατομμύρια ευρώ.

Όπως ανακοίνωσε ο ΟΔΔΗΧ, δεν θα γίνουν αποδεκτές συμπληρωματικές μη ανταγωνιστικές προσφορές την Πέμπτη 25 Σεπτεμβρίου 2025. Σημειώνεται ότι κατά τις δημοπρασίες δεν καταβάλλεται προμήθεια.

Τα αποτελέσματα της δημοπρασίας

Ακολουθεί πίνακας του ΟΔΔΗΧ με τα αποτελέσματα της δημοπρασίας.