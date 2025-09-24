Εξεταστική για τον ΟΠΕΚΕΠΕ: Ανοίγει ο κύκλος των μαρτύρων – Πρώτος ο σημερινός πρόεδρος του οργανισμού

Ο ευρύτατος κύκλος εξέτασης μαρτύρων ξεκινά σήμερα στην κοινοβουλευτική επιτροπή η οποία ανέλαβε την έρευνα για τις διαχρονικές παθογένειες του ΟΠΕΚΕΠΕ και του μηχανισμού καταβολής αγροτικών ενισχύσεων.

Σύμφωνα με τον προγραμματισμό η συνεδρίαση ξεκινά στις 10 το πρωί με την κατάθεση του νυν προέδρου του οργανισμού και διευθυντικού στελέχους της ΑΑΔΕ Ιωάννη Καββαδά.

Το έμπειρο στέλεχος της ανεξάρτητης αρχής ανέλαβε την διοίκηση του ΟΠΕΚΕΠΕ πριν από περίπου 25 ημέρες και πιθανότατα θα τοποθετηθεί για την πρώτη εικόνα που έχει αποκομίσει σχετικά με τον τρόπο λειτουργίας του οργανισμού αλλά και για τον προγραμματισμό των εκκρεμών πληρωμών προς τους αγρότες.

Για σήμερα έχει προγραμματιστεί και η κατάθεση του τέως προέδρου του ΟΠΕΚΕΠΕ Νίκου Σαλάτα. Ο πρόεδρος εφετών επι τιμή τοποθετήθηκε διορίστηκε τον Ιανουάριο του 2025 από τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης Κώστα Τσιάρα για να παραιτηθεί τον περασμένο Μάιο λίγο μετά την αιφνιδιαστική έφοδο της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας στα γραφεία του οργανισμού.

Την ίδια στιγμή πάντως τα κόμματα της αντιπολίτευσης καλούν το προεδρείο της εξεταστικής επιτροπής να προχωρήσει στην συλλογή σειράς εγγράφων.

Ειδικότερα οι βουλευτές του ΠΑΣΟΚ που μετέχουν στην επιτροπή Μιλένα Αποστολάκη, Ευαγγελία Λιακούλη, Γιώργος Μουλκιώτης και Ανδρέας Πουλάς ζητούν να τους προσκομιστεί:

1. Πίνακας με την εξέλιξη του Εθνικού Αποθέματος με βάση την με αριθμό 128/6.10.2020 Ερώτηση ΑΚΕ του ΠΑΣΟΚ και για τα έτη μετά το 2017 μέχρι και σήμερα (2024) και ιδιαίτερα για τα στοιχεία που αφορούν στα σημεία 1 έως 3 της ερώτησης και τα βοσκοτόπια χωρίς ζώα

2. Τις γραμμικές μειώσεις δικαιωμάτων που έγιναν από το 2017 έως το 2024, ποσοστό της μείωσης και την αντιστοίχιση της μείωσης σε χρηματικό ποσό.

3. Τις αναφορές στην δικαιοσύνη από τους Προέδρους του ΟΠΕΚΕΠΕ από το 2017 και μετά και την εξέλιξη των υποθέσεων αυτών.

4. Αποφάσεις και Εγκυκλίους για την Κατανομή Εθνικού Αποθέματος από το 2017 μέχρι σήμερα.

5. Τις αποφάσεις ανάθεσης των συμβάσεων στους εκάστοτε τεχνικούς συμβούλους, το είδος της ανάθεσης και την περιγραφή των προσφερόμενων υπηρεσιών στον Οργανισμό.

6. Τις περιπτώσεις που έχουν εντοπισθεί στις αποζημιώσεις του ΕΛΓΑ μετά τη καταστροφή του Daniel με αλλαγές σιτηρών με ντομάτα ή άλλο, τον αριθμό αυτών των διοικητικών πράξεων καθώς και τα αχρεωστήτως καταβληθέντα ποσά που ζητήθηκαν.