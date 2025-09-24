Εξεταστική ΟΠΕΚΕΠΕ: Απίστευτες καταγγελίες Ν. Σαλάτα – «Επικίνδυνη η ευρωπαϊκή εισαγγελία»

Του Γιάννη Ανυφαντή

Σε κλίμα έντασης καταθέτει στην εξεταστική επιτροπή ο τέως επικεφαλής του ΟΠΕΚΕΠΕ, Νίκος Σαλάτας, που βάλλει κατά πάντων, προχωρώντας σε σοβαρές καταγγελίες, υποστηρίζοντας μεταξύ άλλων ότι η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία συνεργάστηκε με στέλεχος του οργανισμού, αν και γνώριζε ότι έχει διαπράξει βαρύτατα ποινικά αδικήματα.

Ο πρώην πρόεδρος του ΟΠΕΚΕΠΕ έβαλε στο στόχαστρο την πρώην διευθύντρια του Οργανισμού, Παρασκευή Τυχεροπούλου, τονίζοντας πως την κατήγγειλε στην ευρωπαϊκή εισαγγελία για 20 αδικήματα. «Μπήκα στον Οργανισμό και βρήκα μηνύσεις του τεχνικού συμβούλου κατά του ΟΠΕΚΕΠΕ. Βρήκα μηνύσεις μεταξύ υπαλλήλων και διευθυντών. Μηνύτρια και μηνυόμενη ήταν η κυρία Τυχεροπούλου την οποία είχε επιλέξει η ευρωπαϊκή εισαγγελία ως ειδική επιστήμονα. Με πήρε τηλέφωνο η κα Κυβέλου, εισαγγελέας εφετών, η οποία είναι συντονίστρια στην ευρωπαϊκή εισαγγελία και την οποία γνώριζα από παλιά. Της είπα ότι αυτή που επιλέξατε (σ.σ Τυχεροπούλου) πρέπει να ελέγχεται και όχι να ελέγχει. Έχει πειθαρχικά και ένα ποινικό αδίκημα» είπε αρχικά ο κ. Σαλάτας.

«Φαίνεται να έχει διαπράξει 10 πλημμελήματα και 6 κακουργήματα. (…) Υπερτάτη την έλεγαν. Δεν θα έπρεπε εξαρχής να ήταν εκεί. Πήγε και κατηύθυνε την έρευνα αλλού», υποστήριξε ο πρώην πρόεδρος προσθέτοντας πως στη συνέχεια βρήκε και άλλα αδικήματα φτάνοντας τα 20.

Η κατάθεση του κ. Σαλάτα συνεχίστηκε με σειρά βαρύτατων αναφορών αλλά και μεγάλη σύγκρουση με τη βουλευτή του ΠΑΣΟΚ Μιλένα Αποστολάκη, που τον κατηγόρησε για «αδιανόητη επίθεση στην ευρωπαϊκή εισαγγελία και στους λειτουργούς της». Χαρακτηριστικός είναι ο παρακάτω διάλογος:

Νίκος Σαλάτας: Eίστε πολύ προκατειλημμένη εναντίον μου.

Μιλένα Αποστολάκη: Ε τι εγώ είμαι; H ευρωπαϊκή εισαγγελία έχει κάνει καραμπινάτη κατάχρηση εξουσίας, εγκληματική.

Μιλένα Αποστολάκη: H βεντέτα σας με τον κα Τυχεροπούλου δεν αφορά κανέναν.

Νίκος Σαλάτας: Λέτε για βεντέτα; Ντροπή.

Μάλιστα ο πρώην πρόεδρος κατήγγειλε ότι το χρονικό διάστημα 2022 – 2023 «πληρώθηκαν περίπου 1 δις με excel. Είχε πέσει το σύστημα, η ευρωπαική εισαγγελία έψαξε μόνο τρεις υπαλλήλους που είχαν κάνει μήνυση στην κα Τυχεροπούλου». Ως βασικά προβλήματα του οργανισμού ο πρώην πρόεδρος ξεχώρισε την υποστελέχωση αλλά και την έλλειψη πληροφοριακών συστημάτων, επισημαίνοντας πως παρέλαβε «έναν ΟΠΕΚΕΠΕ πριν να κλείσει που δεν μπορούσε να συμμορφωθεί με τους κανόνες της ΕΕ για να μπορέσει να κινηθεί σύννομα».

Παράλληλα, απαντώντας σε ερώτηση του Βασίλη Κόκκαλη από τον ΣΥΡΙΖΑ, κατέθεσε πως «καρατομήθηκε με εντολή Μαξίμου», ενώ αναφέρθηκε σε συνομιλία που είχε με τον Γιώργο Μυλωνάκη.

Πηγές ΝΔ: Δικαιώνεται η θέση της κυβέρνησης

Πηγές της ΝΔ, σχολίαζαν ότι: «Ο κ. Σαλάτας αποκάλυψε ότι σε τηλεφωνική επικοινωνία με τον υφυπουργό στον πρωθυπουργό κ. Γ. Μυλωνάκη ο τελευταίος του ξεκαθάρισε ότι «οφείλει να αφήσει την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία να κάνει τη δουλειά της διαφορετικά δεν απομένει άλλη λύση για την κυβέρνηση από το να τον απομακρύνει από τον οργανισμό». Η εξέλιξη αυτή δικαιώνει τη θέση της Κυβέρνησης ότι όχι μόνο δεν έχει συγκαλύψει κάτι αλλά το αντίθετο «το όλα στο φως» το κάνει πράξη. Στην κατάθεσή του στην Εξεταστική Επιτροπή της Βουλής, ο μάρτυρας, ο οποίος έχει διατελέσει γενικός γραμματέας της Ενωσης Δικαστών και Εισαγγελέων, εξέφρασε τη βεβαιότητα ότι υπήρχε στενή σχέση μεταξύ της Παρασκευής Τυχεροπούλου και της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας, προκαλώντας ντόμινο ερωτημάτων που ζητούν απαντήσεις καθώς η κυρία Τυχεροπούλου διετέλεσε διευθύντρια του Οργανισμού σε δύο κρίσιμες διευθύνσεις χωρίς μάλιστα να διαθέτει τα τυπικά και ουσιαστικά προσόντα».

