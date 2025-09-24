Επίθεση Ανδρουλάκη στην κυβέρνηση από το βήμα της Βουλής – Η απάντηση στα στελέχη του που σχολιάστηκε

Της Δέσποινας Βλεπάκη

H σημερινή ομιλία του Νίκου Ανδρουλάκη στη Βουλή μόνο μονοθεματική δεν προβλέπεται, αφού ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης που θα ανέβει στο βήμα της Ολομέλειας για να αναπτύξει την τροπολογία του ΠΑΣΟΚ για το ιδιωτικό χρέος, αναμένεται να αδράξει την ευκαιρία και να ασκήσει κριτική στην κυβέρνηση εφ’ όλης της ύλης.

Ήδη από χθες σε τηλεοπτική του παρέμβαση έδωσε το στίγμα της κριτικής του για το ραντεβού Μητσοτάκη- Ερντογάν που δεν έγινε στην άλλη πλευρά του Ατλαντικού, κάνοντας λόγο για ερασιτεχνισμό και προχειρότητες από ελληνικής πλευράς.

«Όταν εδώ και μέρες ανακοινώνεις “μετά βαΐων και κλάδων” ότι θα γίνει μία συνάντηση στον ΟΗΕ με τον κ. Ερντογάν και ξαφνικά αυτή αναβάλλεται, είναι ένα δείγμα ερασιτεχνισμού. Σε αυτό το επίπεδο δεν επιτρέπονται προχειρότητες», σημείωσε ο Νίκος Ανδρουλάκης στο Action 24.

Τα τεκταινόμενα στην εξεταστική επιτροπή για τον ΟΠΕΚΕΠΕ, η ελλιπής λίστα των μαρτύρων και η μη κατάθεση των εγγράφων που έχουν αιτηθεί τα μέλη του ΠΑΣΟΚ στην εξεταστική, αναμένεται να αποτελέσουν ένα ακόμα πεδίο στο οποίο ο Νίκος Ανδρουλάκης θα ασκήσει έντονη κριτική στην κυβέρνηση, με στελέχη της πράσινης παράταξης να έχουν δώσει τον τόνο της στρατηγικής του ΠΑΣΟΚ σε δημόσιες εμφανίσεις τους, σχολιάζοντας τα όσα διαδραματίζονται στην εξεταστική ως «μεθοδεύσεις της κυβέρνησης και φιάσκο».

Όσον αφορά τα εσωτερικά του ΠΑΣΟΚ και τα καρφιά Δούκα και Γερουλάνου για τους χειρισμούς της ηγεσίας, ο κ. Ανδρουλάκης διαμήνυσε ότι δεν απαντά σε κανένα στέλεχος του ΠΑΣΟΚ τονίζοντας ότι όλα τα στελέχη της παράταξης πρέπει να δώσουν την μάχη για τις επόμενες εθνικές εκλογές, προτάσσοντας το καλά κοστολογημένο πρόγραμμα του κόμματος, το «Ευαγγέλιο», όπως σημείωσε.

«Δεν έχω να απαντήσω οτιδήποτε και σε κανένα στέλεχος του ΠΑΣΟΚ, διότι αυτά είναι ζητήματα, τα οποία έχουν ήδη απαντηθεί. Η απόφαση ότι είναι μονόδρομος η νίκη απέναντι στη Νέα Δημοκρατία και η πολιτική αλλαγή, έχει απαντηθεί. Άρα, εδώ, ακούω ερωτήματα που δεν χρειάζεται να μπαίνουν στον δημόσιο διάλογο, διότι έχουν απαντηθεί και από μένα και από τα όργανα του ΠΑΣΟΚ. Στο ΠΑΣΟΚ όλο το καλοκαίρι δούλεψαν 34 τομείς πολιτικής. Εκατοντάδες άνθρωποι εργάστηκαν για να δημιουργηθεί ένα πρόγραμμα κοστολογημένο, με μεταρρυθμίσεις… Πρέπει όλοι μας να κινηθούμε στην κατεύθυνση που θέλει ο κόσμος του ΠΑΣΟΚ. Αυτό το πρόγραμμα να είναι το ευαγγέλιο της νίκης των επόμενων εκλογών. Και όλα τα στελέχη πρέπει να δώσουν αυτόν τον αγώνα», είπε.

Πάντως σχολιάστηκε στα δημοσιογραφικά πηγαδάκια το γεγονός ότι η απάντηση του προέδρου στους δύο συνυποψηφίους του για τις εσωκομματικές εκλογές συμπεριλήφθηκε και στο επίσημο δελτίο Τύπου που έφυγε από τη Χαριλάου Τρικούπη, πράγμα που δεν συνηθίζεται από τα κεντρικά του ΠΑΣΟΚ.

Πολλοί εκτιμούν ότι ο πρόεδρος πιθανόν να ήθελε να στείλει ένα καθαρό μήνυμα στο εσωτερικό του κόμματος του, ότι τώρα είναι η ώρα της ενότητας.

