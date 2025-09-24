ΗΠΑ: Σε υψηλό σχεδόν 4 ετών οι πωλήσεις νεόδμητων κατοικιών τον Αύγουστο – Άλμα 20,5%

Η μέση τιμή πώλησης κατέγραψε άνοδο 1,9% σε σχέση με τον Αύγουστο του 2024 στις 413.500 δολάρια.

Απροσδόκητη αύξηση κατέγραψαν οι πωλήσεις νεόδμητων κατοικιών στις ΗΠΑ τον Αύγουστο, μετά την πτώση 1,8% που σημείωσαν τον Ιούλιο, φτάνοντας στο υψηλότερο επίπεδο από τις αρχές του 2022, πιθανώς λόγω των εκτεταμένων μειώσεων τιμών και των κινήτρων πώλησης από τους κατασκευαστές.

Ειδικότερα, οι πωλήσεις νεόδμητων κατοικιών σημείωσαν άλμα 20,5% τον Αύγουστο σε ετήσια βάση, φτάνοντας τις 800.000. Ο ρυθμός αυτός ξεπέρασε όλες τις εκτιμήσεις της έρευνας του - μεταξύ οικονομολόγων.

Οι αναλυτές προέβλεπαν ότι οι πωλήσεις θα υποχωρήσουν στις 650.000 από τις 664.000 τον Ιούλιο.

Η αύξηση της ζήτησης συνέβαλε σημαντικά στη μείωση της τεράστιας υπερπροσφοράς νέων κατοικιών στην αγορά. Τον περασμένο μήνα, το απόθεμα των νέων κατοικιών προς πώληση μειώθηκε σε 490.000 μονάδες, το χαμηλότερο επίπεδο φέτος.

Στο μεταξύ, η μέση τιμή πώλησης κατέγραψε άνοδο 1,9% σε σχέση με τον Αύγουστο του 2024 στις 413.500 δολάρια.