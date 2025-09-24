Κυβερνητικές πηγές: Πολύ δύσκολο να γίνει συνάντηση Μητσοτάκη με Ερντογάν – Ήταν συμφωνημένο το ραντεβού

Οριστικά εκτός προγράμματος βγαίνει η συνάντηση Μητσοτάκη-Ερντογάν, όπως επιβεβαίωσε νωρίτερα από τη Νέα Υόρκη ανώτατη κυβερνητική πηγή.

Στη σκιά του τουρκικού αιτήματος αναβολής, η Αθήνα και η Άγκυρα ήταν σε επικοινωνία προκειμένου να βρεθεί μια εναλλακτική ημερομηνία την Τετάρτη, όμως αυτό δεν φαίνεται εφικτό με βάση το πρόγραμμα τόσο του κ. Μητσοτάκη όσο και του κ. Ερντογάν.

«Είναι πολύ δύσκολο να γίνει συνάντηση με βάση το δικό μας πρόγραμμα που είναι εξαιρετικά βαρύ, αλλά και αν δεν γίνει θα έχουμε την ευκαιρία να τα πούμε κάποια άλλη στιγμή. Εμείς επιδιώκουμε τους ανοιχτούς διαύλους επικοινωνίας», ανέφερε από τη Νέα Υόρκη ανώτατη κυβερνητική πηγή.

Απαντώντας παράλληλα στο δημοσίευμα της τουρκικής εφημερίδας Milliyet ότι το ραντεβού ματαιώθηκε με πρωτοβουλία της Τουρκίας λόγω της διαρροής του από την ελληνική πλευρά, η ίδια ανώτατη πηγή αντέτεινε ότι «το ραντεβού ήταν απολύτως συμφωνημένο» , ενώ κατά πληροφορίες το θέμα χειρίστηκε ο διπλωματικός σύμβουλος του πρωθυπουργού Μίλτων Νικολαϊδης, σε συνεννόηση με την τουρκική πλευρά.

«Στα της οργάνωση της συνάντησης, η δική μας πλευρά ήταν σαφής. Εμείς πάντα προαναγγέλλουμε τις συναντήσεις μας, η Τουρκία συνήθως δεν τις προαναγγέλλει. Το ραντεβού ήταν απολύτως κανονισμένο, ήταν συμφωνημένο και εμείς ανακοινώσαμε τη συνάντηση», ανέφερε η ίδια πηγή. Άλλη ελληνική πηγή ανέφερε στο thetimes|-.gr ότι, αν δεν ήταν συμφωνημένη η συνάντηση, η τουρκική κυβέρνηση θα είχε απαντήσει στη δημοσιοποίηση της επαφής που έγινε το απόγευμα της περασμένης Πέμπτης.

Μένει να φανεί αν μπορεί να υπάρξει συνάντηση του κ. Μητσοτάκη με τον κ. Ερντογάν την 1η Οκτωβρίου, στο περιθώριο της συνεδρίασης της Ευρωπαϊκής Πολιτικής Κοινότητας στην Κοπεγχάγη. Πάντως, όπως επεσήμαινε ανώτατη κυβερνητική πηγή, μέχρι στιγμής έχουν γίνει επτά συναντήσεις Μητσοτάκη-Ερντογάν, κάτι που συντείνει στην αποδραματοποίηση της κατάστασης.

Στίγμα από μέρους της ελληνικής πλευράς αναμένεται να δώσει και ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης, ο οποίος μετά τις 08:00 το πρωί της Τετάρτης έχει προγραμματισμένη συνέντευξη στον τηλεοπτικό σταθμό Action24.

Η αναβολή

Υπενθυμίζεται πως λίγο μετά τις 16:00 της Τρίτης έγινε γνωστό από κυβερνητικές πηγές πως η προγραμματισμένη για τις 21:00 συνάντηση των δύο ηγετών αναβάλλεται λόγω υποχρεώσεων του Τούρκου προέδρου. Η τουρκική πλευρά υποστήριξε ότι ο πρόεδρος Ερντογάν θα καθυστερούσε στη συνάντηση ηγετών αραβικών και μουσουλμανικών χωρών υπό τον Τραμπ λόγω του ραντεβού με τον πρωθυπουργό και ζήτησε αναβολή για τις επόμενες ημέρες.

