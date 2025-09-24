Κόντρα Μυλωνάκη – Κωνσταντοπούλου στη Βουλή για τον ΟΠΕΚΕΠΕ

Δημοσιεύματα που τον εμφανίζουν να ενημερώνει βουλευτές της ΝΔ για την εμπλοκή τους στην υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ σε χρόνο προγενέστερο της διαβίβασης της σχετικής δικογραφίας στη Βουλή διέψευσε ο κ. Γιώργος Μυλωνάκης.

Ο υφυπουργός παρά τω πρωθυπουργώ απαντώντας σε σχετική επίκαιρη ερώτηση της Προέδρου της Πλεύσης Ελευθερίας Ζωής Κωνσταντοπούλου είπε: «Ισχυρίζεστε ότι δεν έχω διαψεύσει δημοσιεύματα. Λέτε ψέματα. Το έχω κάνει με δημόσια ανακοίνωση μου που αναφέρω ότι δεν είχα καμία γνώση για το περιεχόμενο των επισυνδέσεων και δεν ενημέρωσα κανέναν».

Νωρίτερα η κυρία Κωνσταντοπούλου υποστήριξε ότι ο βουλευτής της ΝΔ Χρήστος Μπουκώρος σε συνέντευξη του ισχυρίστηκε ότι ενημερώθηκε το 2024 από το Μέγαρο Μαξίμου και προσωπικά από τον κ. Μυλωνάκη για το περιεχόμενο δικής του συνομιλίας σχετικής με υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ.

«Μπορείτε να μου πείτε πού και πότε ο κ. Μπουκώρος είπε όσα ισχυρίζεστε; Έχετε βρει δήλωση του που με κατονομάζει; Μόνο ευφάνταστα δημοσιεύματα το ισχυρίζονται. Δεν ενημέρωσα κανένα και δεν είχα καμία γνώση για το περιεχόμενο των επισυνδέσεων. Αυτή είναι η μόνη αλήθεια και προφανώς σας ενοχλεί» επέμεινε ο Υφυπουργός παρά τω πρωθυπουργό για να προσθέσει: «Λέτε ότι υπάρχουν κι άλλοι βουλευτές που εγώ ενημέρωσα για την εμπλοκή τους. Μπορείτε να μου πείτε έστω έναν. Υπήρξε δημοσίευμα που υποστήριζε ότι ενημέρωσα και τον βουλευτή Σερρών Τάσο Χατζηβασιλείου, ωστόσο ο ίδιος ο κ. Χατζηβασιλείου το διέψευσε. Διαθέτετε λοιπόν κα Κωνσταντοπούλου κάποιο στοιχείο πέραν από κουτσομπολιά; Μας λέτε ότι ο Μπουκώρος δεν υπουργοποιήθηκε τον Ιούνιο 2024 γιατί γνωρίζαμε τις συνομιλίες του. Όμως, τον Μάρτιο του 2025 υπουργοποιήθηκε. Άρα αυτό που ξέραμε τον Ιούνιο του 2024 το ξεχάσαμε τον Μάρτιο του 2025;»

Κωνσταντοπούλου: Ο Μπουκώρος τα λέει.

Μυλωνάκης: Δεν έχει πει αυτό το πράγμα. Εσείς τα λέτε.

Υπαινιγμός Μυλωνάκη για επιλεκτική διαρροή

Πέραν αυτών ο κ. Μυλωνάκης άφησε βαρύτατο υπαινιγμό για επιλεκτική διαρροή του περιεχομένου ενημερωτικού σημειώματος σχετικό με τον ΟΠΕΚΕΠΕ που έλαβε από συνεργάτη στην προεδρία της κυβέρνησης.

Απορρίπτοντας το αίτημα της κυρίας Κωνσταντοπουλου η οποία τον κάλεσε να καταθέσει στην Βουλή έγγραφο υπόμνημα για την κατάσταση που επικρατούσε στον ΟΠΕΚΕΠΕ, είπε: «Δεν υπήρξε κανένα υπόμνημα σημαίνοντος στελέχους. Το έγγραφο δεν είναι υπόμνημα. Είναι ενημερωτικό σημείωμα και έτσι το κατονομάζει και ο συντάκτης του. Δεν έχει τα τυπικά χαρακτηριστικά του εγγράφου. Δεν έχει αποδέκτη. Ο συντάκτης του, δεν είναι κάποιο στέλεχος Υπουργείου, είναι συνεργάτης μας στην Προεδρία της Κυβέρνησης για τα αγροτικά ζητήματα. Στην πραγματικότητα είναι ένα είδος non paper. Εστάλη στο κινητό μου τηλέφωνο στις 15/6 μέσω διαδικτυακής εφαρμογής. Αυτό μου προκαλεί ερωτήματα πως κάποιοι το κατέχουν. Αλλά αυτό είναι άλλη συζήτηση».

Από την πλευρά της η κα Κωνσταντοπούλου υποστήριξε μεταξύ άλλων: «Σειρά δημοσιευμάτων εδώ και μήνες σας εμφανίζουν να έχετε εμπλακεί σε παράνομη και κακουργηματική γνώση απορρήτων επικοινωνιών βουλευτών της ΝΔ, ερευνών της ευρωπαϊκής εισαγγελίας που αφορούν κακοδιαχείριση δισ. ευρώ, και να συντονίζετε τις μεθοδεύσεις συσκότισης. Αποκαλύφθηκε ότι καλούσατε βουλευτές στο Μαξίμου και τους ενημερώνατε ότι παρακολουθούνταν οι συνομιλίες τους από την ΕΥΠ.

Ο βουλευτής Μπουκώρος είναι μέλος της ΚΟ της ΝΔ και δεν έχει ανακαλέσει την δημόσια τοποθέτησή του ότι γνώριζε το Μαξίμου – δηλαδή εσείς – τις παρακολουθήσεις τηλεφώνων και ότι το Μαξίμου ήταν που αποφάσισε λόγω των συνομιλιών του να μην προχωρήσει σε υπουργοποίηση του το 2024».