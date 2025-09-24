ΛΑΝΑΚΑΜ:-Στα-1,24-εκατ.-ευρώ-ο-κύκλος-εργασιών-το-α’-εξάμηνο

Αύξηση του κύκλου εργασιών κατέγραψε η εταιρεία ΛΑΝΑΚΑΜ το α’ εξάμηνο του 2025.

Συγκεκριμένα, ο κύκλος εργασιών του Ομίλου ανήλθε στο ποσό των 1.244.932,53€ για το πρώτο εξάμηνο 2025 και αντίστοιχα 1.124.396,42€ για το πρώτο εξάμηνο του 2024 και της Εταιρείας ανήλθε στο ποσό των 1.205.238,55 € για το πρώτο εξάμηνο 2025 και αντίστοιχα στο ποσό των 1.071.465,42 € για το πρώτο εξάμηνο 2024.

Τα μικτά κέρδη του Ομίλου για το πρώτο εξάμηνο 2025 ανήλθαν στο ποσό των 544.452,65 € και αντίστοιχα 482.192,51 € για το πρώτο εξάμηνο του 2024, και της Εταιρείας για το πρώτο εξάμηνο 2025 ανήλθαν στο ποσό των 530.747,65 € και αντίστοιχα για την Εταιρεία στο ποσό των 467.792,51 € για το πρώτο εξάμηνο 2024.

Τα κέρδη / ζημιές προ φόρων, χρηματοδοτικών, επενδυτικών αποτελεσμάτων και αποσβέσεων (EBITDA) του Ομίλου για το πρώτο εξάμηνο 2025 ανήλθαν σε κέρδος 82.762,27 € και αντίστοιχα σε κέρδος 9.733,75 € για το πρώτο εξάμηνο του 2024, και της Εταιρείας για το πρώτο εξάμηνο 2025 ανήλθαν σε κέρδος 73.456,27 € σε σχέση με το πρώτο εξάμηνο 2024 για την Εταιρεία τα οποία ανήλθαν σε κέρδος 2.305,75 €.

Για περισσότερες πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ανατρέξουν στην Ετήσια Οικονομική Έκθεση 2024 της εταιρείας, η οποία είναι διαθέσιμη στα Ελληνικά στην ιστοσελίδα της εταιρείας.