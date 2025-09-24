Μαρινάκης-για-Τσίπρα:-Ο-πρωθυπουργός-των-παρα-υπουργείων-Δικαιοσύνης-είναι-λογικό-να-μην-καταλαβαίνει-τη-διάκριση-των-εξουσιών

«Είναι λογικό να μην καταλαβαίνει ότι σε μια δημοκρατία με διάκριση των εξουσιών απαγορεύεται η παρέμβαση στη Δικαιοσύνη ο πρωθυπουργός που επί των ημερών του, όπως είχε δηλώσει ο δικός του υπουργός Σταύρος Κοντονής, λειτουργούσαν παρα-υπουργεία Δικαιοσύνης». Με αυτή τη φράση ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης απάντησε στην παρέμβαση του Αλέξη Τσίπρα με την οποία ο πρώην πρωθυπουργός εξέφραζε τη στήριξή του στο αίτημα εκταφής σορών θυμάτων των Τεμπών, αφήνοντας παράλληλα αιχμές για τη Δικαιοσύνη και τους χειρισμούς της κυβέρνησης.

«Όσο κι αν σε ανθρώπινο επίπεδο είμαστε δίπλα σε έναν πατέρα που έχει βιώσει τον απόλυτο πόνο, σε επίπεδο θεσμικό απαγορεύεται να παρέμβουμε στη Δικαιοσύνη. Οφείλουμε να μη βάζουμε νερό στο κρασί μας ως προς τον σεβασμό στους θεσμούς. Αυτό δεν μας κάνει λιγότερο ανθρώπους, αλλά πιο συνεπείς στον ρόλο μας για όσο τον έχουμε», συμπλήρωσε ο κ. Μαρινάκης για το θέμα.

Ολόκληρη η δήλωση του Αλέξη Τσίπρα:

«Αν για την κοινωνία η αλήθεια για το έγκλημα των Τεμπών αποτελεί πάνδημη απαίτηση, για τους τραγικούς γονείς είναι αυτονόητο δικαίωμα.

Η απαγόρευση εκταφής των παιδιών τους προκειμένου να διεξαχθεί έρευνα, εξ αντικειμένου, αποτελεί άλλη μια απόπειρα ταφής της αλήθειας.

Το αίτημα του Πάνου Ρούτσι είναι δίκαιο και πρέπει να ικανοποιηθεί, πριν βρεθούμε μπροστά σε νέες τραγωδίες.

Η άρνηση της Δικαιοσύνης και οι νομικίστικες δικαιολογίες της ηγεσίας της, απλώς επιβεβαιώνουν το πρωτοφανές έλλειμα εμπιστοσύνης που έχει απέναντί της η ελληνική κοινωνία.

Η δε ακραία υποκρισία μιας κυβέρνησης που έχει διαπράξει σωρεία παρεμβάσεων, και στην υπόθεση των Τεμπών, να επικαλείται τώρα την ανεξαρτησία της Δικαιοσύνης, αποτελεί από μόνη της μια ηχηρή παρέμβαση, αλλά προς την αντίθετη κατεύθυνση.

Και η ευθύνη βαραίνει αποκλειστικά τον πρωθυπουργό».

