Μεικτά πρόσημα στα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια – Ράλι για τον αμυντικό κλάδο

Οι ευρωπαϊκές μετοχές έκλεισαν ελαφρώς χαμηλότερα την Τετάρτη (24/9), αν και οι μετοχές αμυντικών εταιρειών ενισχύθηκαν από τις τελευταίες δηλώσεις του Αμερικανού Προέδρου Ντόναλντ Τραμπ σχετικά με τη σύγκρουση στην Ουκρανία.

Σε αυτό το πλαίσιο, ο πανευρωπαϊκός δείκτης Stoxx 600 έκλεισε προσωρινά με πτώση 0,19%, περιορίζοντας κάποιες από τις απώλειες που καταγράφηκαν νωρίτερα στη συνεδρίαση.

Την ίδια στιγμή, ο γερμανικός DAX έκλεισε με κέρδη 0,30% στις 23.681,70 μονάδες, ο γαλλικός CAC 40 σημείωσε ζημιές 0,57% στις 7.827,45 μονάδες και ο βρετανικός FTSE 100 κινήθηκε ανοδικά κατά 0,25% στις 9.246,00 μονάδες.

Στην ευρωπαϊκή περιφέρεια, ο ισπανικός IBEX ενισχύθηκε κατά 0,37% στις 15.215,00 μονάδες, ο ιταλικός MIB σημείωσε πτώση 0,13% στις 42.423,12 μονάδες και ο πορτογαλικός PSI κινήθηκε ανοδικά κατά 1,32% στις 7.914,88 μονάδες

Στα αξιόλογα της ημέρας, οι μετοχές του αμυντικού κλάδου ήταν από τις πιο κερδισμένες, με τον δείκτη Stoxx Europe Aerospace and Defense να ενισχύεται κατά περίπου 1,3%.

Η γερμανική Renk και η Hensoldt κατέγραψαν άνοδο περίπου 8%, ενώ η σουηδική Saab σημείωσε σχεδόν 5,5% άνοδο.

Οι κινήσεις αυτές είναι το αποτέλεσμα των δηλώσεων Τραμπ στη Συνέλευση του ΟΗΕ. Συγκεκριμένα, ο Πρόεδρος των ΗΠΑ υπογράμμισε την Τρίτη (24/9) ότι η Ουκρανία θα μπορούσε να ανακτήσει το σύνολο των εδαφών της από τη Ρωσία, σε μια σημαντική αλλαγή στάσης.

Ο Τραμπ συναντήθηκε επίσης με τον Ουκρανό Πρόεδρο Βολοντίμιρ Ζελένσκι στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ στη Νέα Υόρκη την Τρίτη, όπου επίσης εξέφρασε την υποστήριξή του στο να καταρρίπτουν τα μέλη του ΝΑΤΟ ρωσικά αεροσκάφη που παραβιάζουν τον εναέριο χώρο τους.