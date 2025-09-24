Μεικτές-τάσεις-στις-ασιατικές-αγορές-μετά-τις-δηλώσεις-Πάουελ

Οι ασιατικές αγορές κατέγραψαν μεικτές τάσεις την Τετάρτη (24/9), μετά τις δηλώσεις του προέδρου της Ομοσπονδιακής Τράπεζας των ΗΠΑ, Τζερόμ Πάουελ, ότι «οι τιμές των μετοχών είναι αρκετά υψηλές».

Ο Πάουελ επισήμανε, επίσης, ότι η πορεία μείωσης των επιτοκίων παραμένει ασαφής και ότι η Fed βρίσκεται σε «δύσκολη κατάσταση».

Ο αυστραλιανός δείκτης ASX/S&P 200 υποχώρησε κατά 0,92% και έκλεισε στις 8.764,50 μονάδες. Ο δείκτης τιμών καταναλωτή της Αυστραλίας για τον Αύγουστο αυξήθηκε κατά 3% σε ετήσια βάση, υπερβαίνοντας τις εκτιμήσεις του Reuters (2,9%).

Ο Nikkei 225 της Ιαπωνίας ανέβηκε κατά 0,34% στις 45.650,00 μονάδες, ενώ ο Topix έκλεισε με άνοδο 0,32% στις 3.172,95 μονάδες.

Η Κεντρική Τράπεζα της Νέας Ζηλανδίας ανακοίνωσε την Τρίτη (23/9) το διορισμό της Άννα Μπρέμαν ως νέας διοικητού, σηματοδοτώντας την πρώτη φορά που μια γυναίκα αναλαμβάνει τη θέση. Η θητεία της ξεκινά την 1η Δεκεμβρίου και θα διαρκέσει πέντε χρόνια. Ο Christian Hawkesby, που εκτελούσε χρέη αναπληρωτή διοικητή μετά την απροσδόκητη αποχώρηση του Adrian Orr, αναμένεται να ολοκληρώσει την προσωρινή θητεία του τον Οκτώβριο.

Στη Νότια Κορέα, ο δείκτης Kospi κατέγραψε απώλειες 0,40% στις 3.472,14 μοναδες και ο Kosdaq υποχώρησε κατά 1,29% στις 860,94 μονάδες. Ωστόσο, οι μετοχές του αμυντικού κλάδου ενισχύθηκαν, με την Hanwha Aerospace, την Korea Aerospace και την Hyundai Rotem να σημειώνουν άνοδο 2% με 4%, στον απόηχο των δηλώσεων του προέδρου των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, υπέρ της συνέχισης της στρατιωτικής στήριξης του ΝΑΤΟ στην Ουκρανία.

Ο Hang Seng του Χονγκ Κονγκ ανέβηκε κατά 1,09% στις 26.458,50 μονάδες και ο CSI 300 της ηπειρωτικής Κίνας ενισχύθηκε κατά 0,82% στις 4.556,96 μονάδες, ενώ ο τυφώνας Ragasa έφερε ισχυρούς ανέμους και καταιγίδες στην περιοχή. Στο Χονγκ Κονγκ, η μετοχή της Alibaba εκτινάχθηκε πάνω από 6% μετά την ανακοίνωση του CEO Eddie Wu για επενδύσεις 53 δισεκατομμυρίων δολαρίων σε υποδομές τεχνητής νοημοσύνης και την παρουσίαση του νέου γλωσσικού μοντέλου Qwen3-Max.

Τέλος, Nifty 50 της Ινδίας υποχώρησε κατά 0,41% στις 25.066,15 μονάδες, ενώ ο BSE Sensex διολίσθησε κατά 0,44% στις 81.738,74 μονάδες.